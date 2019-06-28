Кыргызстан: Тучи сгущаются над экс-президентом; он готовится держаться до последнего в своей цитадели

С раннего утра 26 июня к загородному дому бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева начали стекаться группы людей.

Все прибывающие в деревню Кой-Таш, расположенную неподалеку от Бишкека, думали только об одном — о парламентской процедуре лишения Атамбаева неприкосновенности. 27 июня вскоре после обеда члены парламента запустили этот механизм, в результате чего стал возможен арест бывшего главы государства, попавшего в немилость.

Парламентарии утверждают, что экс-президент виновен в череде преступлений, включая коррупцию, экспроприацию и соучастие в организации побега из тюрьмы криминального авторитета. Атамбаев же говорит, что это заговор, подготовленный его протеже, который стал его заклятым врагом, — президентом Сооронбаем Жээнбековым.

Прибывшие в Кой-Таш люди представляли собой весьма разношерстную публику. Среди них были и воинственно настроенные крепкие молодые люди призывного возраста, и пожилые женщины, — судя по недавней истории Кыргызстана, не менее воинственные, несмотря на свой возраст.

Молодые люди кувыркались и подтягивались на турнике. Люди постарше присели поговорить о политике и готовили закуски и чай для вновь прибывающих. Одна женщина привела корову, чтобы заколоть ее, приготовить еды и раздать ее присутствующим. Незадолго до полуночи прискакал десяток мужчин на лошадях.

Это самые верные сторонники Атамбаева — те, кто будет ждать появления полиции с наручниками.

Пока на территории Кой-Таша выстраивался этот так называемый последний рубеж обороны, Атамбаев занимался делами в одной из комнат дома. Его союзники тем временем разбрелись по саду небольшими группами и вели разговоры.

Атамбаев очень хотел, чтобы при всем этом присутствовали журналисты, поэтому он организовал в гигантской юрте пресс-центр. Его служба безопасности, не желая рисковать, требует от всех входящих проходить через металлоискатель. Оказавшись внутри, лишь немногие могли не отметить окружающее великолепие и природную красоту горных пейзажей. Между прочим, одним из преступлений, в которых парламентарии обвиняют Атамбаева, является незаконное приобретение земельного участка, на котором построен его дом.

Если Атамбаев и нервничал, то виду не подавал. Время от времени он выходил с улыбкой, чтобы радушно поприветствовать своих сторонников. Он произносил короткие речи, фотографировался и принимал благословения от глав общин, аксакалов.

В интервью небольшой группе журналистов он категорически заявил, что сделает все возможное, чтобы защитить свою честь.

«Если сегодня я подчинюсь этой семейной клановой мафии, то большинство жителей Кыргызстана потеряют надежду. Хотя бы один человек должен показать пример — что нужно отстаивать свою честь до самого конца. Я считаю, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях», — сказал Атамбаев, повторив одну из своих любимых фраз.

Обычно в подобных ситуациях, когда политик или бизнесмен знает, что его арест неизбежен, он покидает страну. Но для Атамбаева это неприемлемо.

«Это моя земля, я здесь жил и буду здесь жить. Потому что я всегда мечтал о том, чтобы жить, умереть и быть похороненным здесь. Это моя земля, это моя родина, Кыргызстан. Пусть уезжают по-настоящему коррумпированные чиновники и воры, которые сейчас устанавливают в Кыргызстане власть семейных кланов. Они должны уехать. Почему мы должны уезжать?»

Эту позицию энергично поддерживают те, кто собрался в Кой-Таше.

Бактыгул Болокбаев, 46-летний житель Бишкека, сказал, что он приехал защитить Атамбаева от «нападок нынешней власти».

«Если они будут продолжать в том же духе, не предъявят никаких доказательств, будут выдвигать [обвинения], основанные на свидетельских показаниях каких-то предателей, на показаниях тех, кто его обманул, что ж, лично я не буду просто стоять и наблюдать за этим, — сказал Болокбаев. — Главное, я окажу ему моральную поддержку и постараюсь сделать это в рамках закона».

Алтын Ибраимова, давняя сторонница Атамбаева, участвовавшая в перевороте 7 апреля 2010 года, который привел его к власти, открыто заявляет о своей готовности использовать любые средства для предотвращения ареста своего вождя.

«Мы здесь с конкретной целью — защитить Алмазбека Атамбаева. И мы готовы даже применить физическую силу», — сказала она.

Давний и доверенный помощник Атамбаева Фарид Ниязов пытается смягчить обстановку, утверждая, что в случае ареста не планируется ничего необычного. При этом журналисты не могли не заметить возле дома контрольно-пропускных пунктов и грузовиков, разгружавших груды камней, которые впоследствии были спрятаны под кипами соломы.

Представители Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК), которая была создана Атамбаевым, утверждали, что камни привезены для строительных работ.

Атамбаев настроен воинственно, но вместе с тем задумчиво. Он раздосадован тем фактом, что многие из его ближайших союзников выступили против него.

«Существовала договоренность с Сооронбаем Жээнбековым о том, что он всего лишь исполнит роль старшего брата и поможет правительству премьер-министра Сапара Исакова, которому на тот момент было 39 лет. Таков был замысел. Оказалось, что человеку просто была нужна власть. Я не понимал, что происходит у меня под самым носом», — сказал Атамбаев.

Это, безусловно, одна из версий происходящего. Атамбаев был избран президентом только на один срок, поэтому по мере приближения выборов, назначенных на конец 2017 года, он стал внимательно изучать свое окружение, чтобы самому выбрать преемника, который, как он надеялся, окажется податливым и позволит ему продолжать командовать парадом. Замкнутый и скучный Жээнбеков, казалось, подходил как нельзя лучше. На всякий случай Атамбаев оставил другого своего сторонника, Исакова, которому сейчас 41 год, на посту премьер-министра. План, похоже, заключался в том, чтобы уравновешенный и состоятельный технократ Исаков однажды занял кресло президента.

Но все очень быстро пошло не так. Жээнбеков оказался себе на уме. Вскоре он уволил Исакова, а затем и арестовал его по обвинению в коррупции. Та же участь постигла и нескольких других друзей Атамбаева.

Хотя Жээнбеков его раздражает, всю свою желчь Атамбаев изливает на семью чиновника по имени Раимбек Матраимов, более известного под прозвищем Раим-Миллион, закрепившимся за ним по причине его якобы баснословного богатства. Матраимов когда-то был высокопоставленным руководителем таможенной службы, и многие считают его одним из самых коррумпированных чиновников за всю короткую историю Кыргызстана.

«В мое время Матраимов прятался, а где он сегодня? Теперь весь парламент и руководство правительства восхваляют Раима, потому что у нас теперь другой президент. Они обливают меня грязью, и, как ни печально, многие люди им верят, но я человек честный», — сказал Атамбаев.

По словам Атамбаева, Жээнбеков развернул против своих оппонентов политически мотивированную кампанию арестов. Однако ситуация складывается неловкая, поскольку Атамбаева легко можно обвинить в том, что во время своего пребывания в должности с 2011 по 2017 год он делал то же самое. Одним из заметных случаев такого рода стала история Омурбека Текебаева, лидера партии «Ата-Мекен», осужденного в 2017 году на восемь лет в по обвинению в коррупции, которое многие считали заказным политическим делом.

Когда Атамбаев размышляет о том, какая, по его мнению, судьба ждет нынешнее правительство, он занимает оптимистичную — для себя — позицию.

«Истина сильнее всего. Правда всегда побеждает. Учитывая, как быстро всё происходит в Кыргызстане, такое правительство непременно падет. Оно находится на стадии самоуничтожения», — сказал он.

Каждый раз, когда Атамбаев выходил в сад, чтобы получить очередное благословение от своих сторонников, он, казалось, становился все увереннее в том, что ему не могут предъявить обвинение, и в правоте своих действий. Он с удовольствием слушал молитвы, которые произносились в его честь.

«Те, кто был на вашей стороне на протяжении 20 лет, оказались изменниками, — говорил нараспев один из аксакалов. — Народ считает, что вы в этом не виноваты. Эти люди втерлись в доверие, а потом создали для вас проблемы. Они преследовали только свои собственные цели. Пусть больше не будет таких продажных людей, таких лицемеров. Пусть Бог избавит нас от всех них. Аминь!»

«Аминь!» — отозвались рефреном собравшиеся, прежде чем вновь обняться и сфотографироваться с Атамбаевым.