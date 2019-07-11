Кыргызстан: убийство учителя из Нигерии всколыхнуло разговоры о расизме

В начале этого месяца в самый разгар дня молодой человек убил иностранного гражданина на оживленной улице в центре столицы Кыргызстана.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как начавшаяся словесная перепалка быстро переросла в потасовку, во время которой 22-летний молодой человек сильно ударил своего визави в лицо, в результате чего тот тяжело упал на землю.

Прохожие, ставшие свидетелями конфликта, быстро пришли пострадавшему на помощь. Но 38-летний выходец из Нигерии Али Абубакар так и не оправился от полученных травм. 5 июля он скончался после нескольких дней в коме.

Для некоторых убийство Абубакара, который жил в Бишкеке более десяти лет и руководил популярной англоязычной школой, обозначило тревожную тенденцию в Кыргызстане, где насильственное поведение среди молодежи становится все более распространенным явлением. Но многие обеспокоены тем, что случившееся, по-видимому, также обнажило склонность кыргызского общества к расизму, что не может не вызывать озабоченность.

Милиция, задержавшая подозреваемого вскоре после нападения, отметает версию убийства на расовой почве, похоже, склоняясь к тому, чтобы принять версию событий предполагаемого злоумышленника.

По словам нападавшего, он общался с друзьями в видеочате, когда Абубакар ошибочно решил, что его без спроса снимают на камеру. Подозреваемый утверждает, что, услышав, как Абубакар в гневе выкрикивает оскорбления в его адрес и предъявляет требования, он не смог сдержаться и набросился на него.

Семья, друзья и бывшие ученики Абубакара, к которым обратился корреспондент Eurasianet.org, опровергают слова подозреваемого. Они описывают Абубакара как человека мягкого и тактичного, который никогда не вступил бы в такой жаркий спор с абсолютно незнакомым ему человеком. По их словам, вероятно, нападавший действительно снимал Абубакара и делился фотографиями со своими друзьями. Люди с темным цветом кожи, проживающие в Кыргызстане, говорят, что подобные вещи случаются с ними постоянно.

«Когда произошел инцидент, Али разговаривал по телефону со своей женой, они обсуждали, какой планшет купить дочери, – сказал Eurasianet.org брат Абубакара Абдул-Рахман. – А этот парень шел за ним попятам из одного торгового центра в другой. Только для того чтобы выяснить, что происходит, Али сказал своей жене: “Я перезвоню”».

Смерть Абубакара вызвала настолько широкий общественный резонанс, что премьер-министр взял дело под свой личный контроль. Но Абдул-Рахман считает, что милиция по-прежнему покрывает подозреваемого убийцу.

«Подобные нападения случаются с нами каждый день. Это случилось сегодня, это случилось вчера. А что нам делать? Просто молчать, – сказал он. – А если ты посмеешь что-то сказать, они просто ответят: “Не забывай, где ты находишься”».

Многие высказывавшиеся по этому поводу в интернете люди разделяют чувство негодования.

«В СССР нас очень хорошо учили лгать про интернационализм, но на самом деле мы были и остаемся, к огромному сожалению, расистским обществом, – написала пользователь Facebook Айнура Чолпонкулова. – Есть, конечно, мирок высокообразованных, критически мыслящих людей, свободных от стереотипов, ксенофобии и расизма. Но в целом, мы – общество расистов».

Подобная суровая оценка вызвала ответную волну реакции и заставила людей цепляться за более широкие и оправдывающие объяснения. Журналист Болот Колбаев возлагает вину на плохое воспитание, которое получают многие кыргызские дети.

«Этот парень, убивший Али, – не с другой планеты. Он наш, воспитанный нашим обществом, ходивший в спортивную секцию и обсуждавший с друзьями, как он вчера побил очередного “соперника”», – написал Колбаев в Facebook.

Но есть те, кто считает, что версия убийства на расовой почве полностью высосана из пальца.

«Да, у нас есть проблема с молодыми людьми – они дерутся, и калечат и убивают, но мы не расисты, – написал пользователь Facebook Азиз Исраилов. – Тот факт, что это вызвало шумиху такого масштаба, как раз доказывает, что мы не расисты».

Хотя кыргызы, как и другие народы Центральной Азии, гордятся своими традициями гостеприимства, представители нацменьшинств, проживающие в таких городах, как Бишкек и Ош, убеждены, что расизм является реальной проблемой.

Среди тех, кто ощущает это наиболее остро, студенты из Южной Азии, которые приезжают в Кыргызстан за медицинским образованием. Ограниченное количество мест в вузах на их родине и привлекательная стоимость обучения в кыргызских университетах делает этот вариант популярным для абитуриентов.

По словам бизнесмена из Индии, который приехал в Бишкек учиться почти десять лет назад и с тех пор живет там, он почти ежедневно сталкивается с ксенофобским отношением, гуляя по улицам города.

«Если вы прогуляетесь вместе со мной от Советской до Манаса, вы как минимум три раза услышите что-нибудь плохое в мой адрес, например, черный или иногда долбоеб, или даже негр», – сказал бизнесмен, который согласился дать свои комментарии Eurasianet.org на условиях анонимности.

Из-за частых нападений на них со стороны агрессивных молодых людей, тем, кто очевидно выглядит как иностранец, зачастую советуют – в случае студентов, в университетах, где они учатся, – держаться группами.

«Всякий раз, когда я оказываюсь в подобной ситуации, я пристраиваюсь к какой-нибудь бабушке на улице, и это очень помогает, – сказал бизнесмен. – Бабушки – самые влиятельные [люди] в этой стране».

По словам выходцев из Южной Азии, опрашиваемых Eurasianet.org на протяжении многих лет, они также испытывают сложности при аренде квартиры. На веб-сайтах с предложениями аренды квартир регулярно публикуются объявления, в которых владельцы квартир конкретно просят студентов из Индии не обращаться к ним.

Одна молодая кыргызка, которая также пожелала остаться неизвестной, рассказала Eurasianet.org, что она с 2013 по 2016 год жила в Кыргызстане со своим супругом-афроамериканцем. По ее словам, единственной причиной, по которой люди открыто не издевались над ним, было его крепкое телосложение.

«Но наши люди все равно исподтишка фотографировали и снимали видео, как будто они только что увидели единорога. Пару раз меня спрашивали: “Что, кыргызских мужчин не осталось?” Но они сразу же пожалели о том, что задали мне этот вопрос», – сказала она.

И она, и бизнесмен из Индии согласились, что ситуация постепенно меняется в лучшую сторону, и что пристальные взгляды и беспричинное внимание становятся все менее распространенным явлением.

«Мы, так или иначе, развиваемся в позитивном русле, – сказал бизнесмен. – Люди, которые ведут себя так, толпа расистов... они выросли такими. Нужно вести с ними разъяснительную работу. Они не плохие люди, они просто не знают. Их мировоззрение можно изменить».

Брат Абубакара настроен менее оптимистично. Он планирует уехать из Кыргызстана как можно скорее, хотя говорит, что любит страну. Жить там, где, по его словам, практически не работают законы, стало невыносимо.

«Позор, когда твой родственник дышит, все нормально, а потом вот так просто…, – сказал Абдул-Рахман и умолк, недоговорив. – Это так глупо».

«Я ручаюсь, что если бы он был белым, с ним бы этого не случилось. Да, у нас темная кожа, именно такими нас сотворил бог, – сказал он. – И я говорю это не из-за того, что произошло с моим братом. Так было всегда».