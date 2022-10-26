Кыргызстан: cуд работал за полночь, чтобы посадить критиков властей

Суд в Кыргызстане остался работать за полночь до утра 25 октября, чтобы успеть посадить за решетку как можно больше активистов и политиков. Подобные репрессии вызвали панику по поводу того, что страна быстро скатывается к жесткому авторитаризму.

К рассвету судьи Первомайского суда распорядились поместить не менее 20 человек в следственные изоляторы до конца декабря, пока следователи будут пытаться собрать воедино обвинения в том, что эти мало связанные друг с другом люди коллективно замышляли подстрекательство к беспорядкам с целью захвата власти.

Среди задержанных много известных личностей, таких как правозащитница Рита Карасартова, активистка по борьбе с коррупцией и бывшая судья Клара Сооронкулова, оппозиционные политики Равшан Жээнбеков, Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров, а также недавно уволенный посол в Малайзии Азимбек Бекназаров.

Один заключенных под стражу, активист Талант Эшалиев, был доставлен в здание суда на машине скорой помощи в пять утра. Правозащитница Азиза Абдирасулова сообщила, что Эшалиева доставили в суд прямо из кардиологического отделения. После того, как стало очевидно, что Эшалиев серьезно болен, суд разрешил ему вернуться в больницу, а позже заключил его под домашний арест.

Эта массовая облава началась в минувшие выходные. По утверждениям властей, у них есть доказательства, что задержанные пытались спровоцировать массовые беспорядки под предлогом общественного недовольства соглашением о демаркации границы с Узбекистаном, которое в настоящее время проходит ратификацию в парламенте.

По сообщениям, жертвами обысков и арестов стали члены недавно созданной общественной инициативной группы под названием Комитет защиты Кемпир-Абада, названной так в честь водохранилища, которое, по словам критиков правительства, будет передано Узбекистану.

Один из арестованных активистов, Чынгыз Капаров, сказал, что принял приглашение принять участие в заседании комитета, чтобы обсудить стратегию прекращения передачи Кемпир-Абада.

«Никаких разговоров о приготовлении к захвату власти не было. Я просто был слушателем, а в воскресенье пришли с обыском и задержали меня», – рассказал он на заседании суда, добавив, что прокатившаяся на этой неделе волна арестов походит на репрессии в сталинских традициях.

«Ничего хорошего от этого правительства ждать нельзя. Раньше я их поддерживал, но теперь жалею об этом», – сказал Капаров.

Аресты потрясли правозащитные группы и тех законодателей, которые еще решаются критиковать правительство. По словам депутата от оппозиции Дастана Бекешева, для него очевидно, что суды действуют по указке исполнительной власти.

«Меня очень беспокоит, что теперь ждет нашу страну», – заявил он в своем Telegram-аккаунте.

Среди групп, призывавших 25 октября освободить задержанных, была и международная правозащитная организация «Хьюман Райтс Вотч» (HRW).

«Кыргызским властям следует освободить задержанных и обеспечить строгое соблюдение их прав, в том числе процессуальных прав, в ходе любых будущих расследований», — говорится в заявлении HRW.

Версия следствия пока, похоже, в значительной степени опирается на распространенную в интернете 23 октября запись, на которой люди, которые, как утверждается, являются членами Комитета защиты Кемпир-Абада, обсуждают необходимость проведения «полномасштабных демонстраций».

По словам HRW, сделанная секретно запись «явно смонтажирована таким образом, чтобы создать впечатление, что некоторые из задержанных призывали к свержению правительства».

Учитывая с какой поспешностью работали силовики, скорее всего, они действовали по неофициальному приказу президента Садыра Жапарова.

Сам Жапаров в интервью государственному информационному агентству «Кабар» 22 октября отверг предположения о том, что Кыргызстан готовится уступить земли.

«Во-первых, Кемпир-Абад передавали не мы. Мы, наоборот, возвращаем. С 60-х годов плотиной управляли они. Теперь же мы пришли к соглашению, согласно которому мы создаем совместное предприятие и будем вместе управлять плотиной по принципу 50 на 50», – сказал президент.

При этом Жапаров особо выделил противников соглашения о демаркации, назвав их «провокаторами».

«Их главная цель – дестабилизировать обстановку в стране. Конечно, мы этого не допустим», – сказал он, хотя сам пришел к власти в октябре 2020 года на волне уличных протестов.

В другом интервью, которое он дал тому же агентству после волны арестов, Жапаров уже заявил (противореча своим предыдущим высказываниям), что не может вмешиваться в принимаемые по отношению к противникам правительства меры.

«А что касается судеб задержанных, то здесь я не могу вмешиваться. Есть правоохранительные органы. Их прямая обязанность – это безопасность народа и государства. Они четко выполняют свою работу. Последнюю точку поставит суд. Только после этого, если они ко мне обратятся, то у меня будет право дать им амнистию. Таков законный путь», – сказал он.