Лавров нанес дружеский визит в Ереван

Министр иностранных дел России Сергей Лавров совершил свой первый визит в Армению после «бархатной революции» в этой стране. В ходе встречи обе стороны высоко оценили отношения между Москвой и Ереваном, обойдя многие факторы напряженности.

11 ноября на совместной пресс-конференции с Лавровым премьер-министр Армении Никол Пашинян несколько эвфемистически отметил, что отношения между двумя странами «приобрели новую динамику» с момента последнего визита российского дипломата.

Пашинян и его команда, включая многих прозападных деятелей, заменили старую гвардию в Армении, которая была более надежным партнером Кремля, что породило немало источников напряженности между двумя странами. Это и преследование нынешним правительством бывшего президента Роберта Кочаряна – личного друга Владимира Путина – наряду с другими пророссийскими чиновниками, и повышение Россией тарифа на газ для Армении, и в целом подозрительное отношение Москвы к народным революциям. Остались и давние проблемы, вроде регулярных поставок Россией военной техники соседу и врагу Армении – Азербайджану. Словом, поводов для разногласий более чем достаточно.

Но Лавров во время своей двухдневной поездки высказывался исключительно в позитивном ключе.

«На наш взгляд, проводимая Ереваном внешняя политика носит сбалансированный, ответственный характер, – сказал Лавров армянскому новостному веб-сайту «Медиамакс» в преддверии визита. – Отмечаем приверженность армянских друзей сохранению и укреплению стратегического партнерства и союзничества с Россией, энергичному участию в различных многосторонних объединениях на постсоветском пространстве».

Саммит Евразийского экономического союза в прошлом месяце в Ереване прошел гладко, несмотря на некоторые пессимистичные прогнозы, и это, несомненно, способствовало формированию благожелательной атмосферы.

В первый день своего визита Лавров принял участие в открытии в Ереване музейной экспозиции, посвященной 75-летию окончания Второй мировой войны. В прошлом Россия критиковала Армению за героизацию Гарегина Ндже, армянского героя войны, который некоторое время сотрудничал с нацистской Германией. Российская правительственная пресса иногда использовала вопрос Нжде, когда нужно было покритиковать Ереван. Между тем в этот раз церемония, посвященная Второй мировой войне, прошла без упоминания Нжде Россией.

В то же время Лавров не смог удержаться от снобистской демонстрации своих знаний: во время экскурсии по музею Лаврову показали военную форму и, как выразился музейный гид, «парадный меч». «Это шашка» [особый вид сабли кавказского происхождения], – поправил ее Лавров. «Все присутствовавшие невольно улыбнулись», – сообщается в репортаже «Sputnik Армения».

Одной из наиболее чувствительных проблем в двустороннем сотрудничестве в последнее время является подход России к урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха. В октябре Лавров упрекнул Пашиняна за то, что он в августе заявил: «Карабах – это Армения, и точка!».

В Ереване Лавров не упоминал тот эпизод, зато затронул еще одну деликатную карабахскую тему: усилия Пашиняна по привлечению фактического руководства Нагорного Карабаха к переговорам с Азербайджаном в качестве третьей стороны. Лавров, осторожно рассуждая об этой ситуации, дал понять, что усилия Пашиняна тщетны, при этом виноватым оказался Кочарян.

«На каком-то этапе руководство Армении, один из предыдущих президентов принял решение, что интересы Карабаха будет представлять Ереван», – сказал Лавров. (Кочарян, побывавший президентом как в Карабахе, так и в Армении, во время президентства в последней фактически решил сам взять на себя переговорную роль по Карабаху, и этот формат сохранился по сей день.)

Лавров также добавил, что в любом случае Карабах фактически обладает возможностью наложить вето на любое мирное соглашение. «Всем понятно, что без согласия народа Нагорного Карабаха, населения Нагорного Карабаха – никакие договоренности оформить будет невозможно. Армения просто их не подпишет [если они этого не хотят]», – сказал он.

«В свете очевидной напряженности между Ереваном и Москвой, которая существовала даже задолго до «бархатной революции», у властей Армении непростая задача – нужно одновременно завоевать уважение России и избежать гравитационного притяжения вследствие нахождения в российской орбите, – сказал Eurasianet.org директор ереванского Центра региональных исследований Ричард Гирагосян. – Впрочем, Лавров, казалось, делал все возможное, чтобы упростить эту задачу, подчеркивая позитивные моменты».

Шеф Лаврова Путин также совершил свой первый послереволюционный визит в Армению только в прошлом месяце, на саммит ЕАЭС. Между тем Пашинян был в России девять раз с тех пор, как стал премьер-министром. Десятый визит он планирует совершить в декабре – на очередное мероприятие ЕАЭС в Санкт-Петербурге.