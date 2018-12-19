Лавров пообещал, что в Армении не будет «иностранных военных» (но он говорил не о российских)

Россия и Армения работают над соглашением, которое должно будет запретить присутствие в последней «иностранных военных», заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Лавров сделал это заявление, стараясь привлечь внимание к присутствию в Армении построенных США лабораторий для исследования инфекционных заболеваний. Такие лаборатории на постсоветском пространстве в последнее время стали постоянной причиной для выражения беспокойства (и часто также причиной для нападок) со стороны Кремля по поводу усиления влияния США на приграничных территориях. Российские официальные лица постоянно выражают предположения, что эти лаборатории являются частью плана по развязыванию биологической войны с Россией. Американская сторона и официальные представители стран, в которых присутствуют такие лаборатории, в ответ говорят, что целью этих учреждений является борьба с заболеваниями, а не их распространение.

В интервью газете «Комсомольская правда» 17 декабря Лаврова спросили о наличии финансируемых США лабораторий в Грузии.

Лавров сказал: «По биолаборатории: она не только в Грузии есть, но и в Армении, и в Казахстане, и в Узбекистане, и на Украине... С Украиной на эту тему говорить бесполезно, но с Грузией говорим - через соответствующие организации, через Конвенцию по биологическому и токсинному оружию. Говорим также с Казахстаном, с Арменией. С Ереваном, кстати, у нас завершается процесс подготовки документа, который будет гарантировать неприсутствие там иностранных военных, и что все, что там делается, будет транспарентно с точки зрения отсутствия каких-либо угроз и рисков».

Упоминая «иностранных военных», Лавров, судя по всему, говорил не о примерно 5000 расквартированных в Армении российских солдат. Так или иначе, ведущиеся по такому деликатному геополитическому соглашению переговоры стали новостью для многих в Армении. Не было до конца понятно, о чем говорил Лавров, – подобные «кстати» всегда можно интерпретировать по-разному – но в МИД Армении сказали, что он говорил исключительно о биологических лабораториях.

«Из контекста мы понимаем, что речь идет о биологических лабораториях, - заявила на следующий день пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян, отвечая на вопросы журналистов. – Сотрудничество в сфере санитарно-эпидемиологического контроля является частью нашей двусторонней повестки. Армения выполняет все свои международные обязательства по мирному использованию научных исследований в микробиологии».

Российский посол в Ереване, Сергей Копиркин, немного смягчил комментарий Лаврова: «Диалог с армянской стороной достаточно конструктивный, есть взаимопонимание. Я не исключаю, что на каком-нибудь этапе мы придем к общему знаменателю. Не могу сказать, как это будет выглядеть. Ни о каком запрете не может быть и речи. Вопрос все еще обсуждается, когда будут заключены соглашения и как они будут выглядеть, я не могу сказать», – сказал он в интервью сайту Tert.am.

Российско-армянские отношения переживают период турбулентности с момента прихода к власти премьер-министра Никола Пашиняна. В его команде очень много открыто прозападных людей, и Россия с большой долей скептицизма оценивает происходящие в Ереване изменения. Но с момента прихода к власти Пашинян сделал Кремлю несколько заметных уступок, в том числе, согласившись послать небольшую команду саперов в помощь российской военной кампании в Сирии. Пока непонятно, является ли новое соглашение еще одной такой уступкой.

В сентябре Пашинян говорил, что «отдал личный приказ» пустить российских специалистов в лаборатории. «И вообще у них никогда не было проблем доступа и не будет с того момента, как я стал премьер-министром Армении», – говорил Пашинян в интервью российской газете Коммерсант, – Это никак не может быть использовано против России. Наоборот, мы приглашаем российских специалистов и готовы обсуждать вопрос о совместном использовании этих лабораторий. Они там уже побывали, и, когда захотят еще, не будет ограничений».

За последние несколько лет США переоснастили несколько биологических лабораторий по всей Армении, выделив на это около девяти миллионов долларов через Управление по сокращению военной угрозы Пентагона, согласно пресс-релизам посольства США (На момент публикации этой новости, посольство не ответило на запрос Eurasianet.org о комментарии). В 2016 году, на церемонии открытия одного из таких учреждений, занимавший на тот момент должность посла Ричард Миллс назвал это «одной из крупнейших программ, реализуемых правительством США в Армении».

Во время другой церемонии открытия, в 2017 году, Миллс заявил: «Новая лаборатория позволит армянским ученым безопасно и эффективно выполнять их работу – реагировать на потенциальные вспышки любой инфекционной болезни, которая может угрожать гражданам Армении, ее скоту, ее экономической деятельности или национальной безопасности».

Комментарии Лаврова были плохо восприняты армянами, чувствительными к часто собственническому отношению к их стране со стороны ее склонного к повелительному и властному поведению союзника. «Список уступок @NikolPashinyan Путину после грубого промаха с главой ОДКБ Хачатуровым только растет. Последняя – готовящийся к подписанию договор об американских биологических лабораториях в Армении», – написал в Twitter Артем Тоноян, специалист по исследованию проблем Армении в Университете Миннесоты.

«Во-первых, мы узнаем о судьбе американских биологических лабораторий в Армении из интервью Лаврова, а во-вторых, какое России до этого дело? – вопрошает в своем Facebook Арам Саргсян, бывший парламентарий от армянской партии «Республика» и один из ее основателей. – Мы – суверенная нация, и можем сами решать, что разрешать, а что нет. Эта покорность перед Россией – бессмысленная и унизительная, ребятки».