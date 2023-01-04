Ливни в Центральной Азии могут быть вызваны загрязнением воздуха в Индии и Китае

Несмотря на разрушительные засухи последних лет, лето в Центральной Азии и Синьцзяне становится все более влажным и сопровождается более сильными грозами и ливневыми паводками. В новом исследовании указывается возможная причина, которая была найдена за тысячи километров.

При сжигании углеводородного сырья на заводах, в автомобильных двигателях и на электростанциях в промышленных регионах северной Индии и восточного Китая в воздухе образуются сульфатные аэрозоли. Эти частицы, в частности диоксид серы, отражают солнечный свет, что приводит к охлаждению атмосферы и изменениям давления, а это, в свою очередь, меняет направление движения установившихся воздушных потоков.

По мнению Сяонина Си и его коллег из Китайской академии наук, чье исследование было опубликовано в журнале Nature: Communications Earth & Environment, эти загрязнения приводят к смещению западно-азиатского струйного течения (см. карту) на юг, принося в Центральную Азию влажный воздух с Индийского океана.

Причина летних ливней в Центральной Азии ранее была предметом споров с другими исследователями, изучавшими воздействие парниковых газов или быстро тающих ледников региона.

Си и его коллеги, наоборот, сосредоточились на моделировании влияния допустимых концентраций сульфатов на ветер и формы облаков, используя установленный метод, учитывающий интенсивность солнечного излучения и обусловленные этим преобразования облаков в дождь. Это моделирование позволяет спрогнозировать возникновение более сухих муссонов на Индийском субконтиненте и в восточном Китае и значительное увеличение количества летних осадков и частоты экстремальных осадков в Центральной Азии.

Си и его команда также моделируют влияние предполагаемого увеличения объема выбросов черного углерода (сажи), что, по их мнению, заставит западно-азиатское струйное течение сменить направление на обратное (на север) и уменьшит количество летних дождей в Центральной Азии. Всплеск уровня выбросов двуокиси углерода (самого распространенного парникового газа), по их мнению, увеличивают количество осадков в Центральной Азии только в весенний и осенние периоды.

Исследование финансировали как китайское, так и американское правительства.

Сульфатные аэрозоли даже могли быть причиной засухи, охватившей Центральную Азию в 2021 году, которая стала самой сильной за последние десятилетия. Пандемия COVID-19 привела к снижению экономической активности по всему миру в 2020 и 2021 годах, и заводы в Индии и Китае были вынуждены сократить производство. Снизившийся уровень загрязнения и осадков подтверждает выводы авторов.

Си и его команда продемонстрировали, как деятельность человека в одном регионе может влиять на страны, расположенные далеко от него.

То, какая погода ожидает в будущем Центральную Азию, может зависеть от попыток Китая снизить уровень загрязнения атмосферы на его восточном побережье. «Ситуация с количеством выбросов в различных регионах Азии стремительно меняется с 2010 года, – отмечают авторы, указывая на их сокращение на востоке Китая и увеличение на субконтиненте. – Как это изменение в распределении аэрозольных частиц повлияет на осадки [в Центральной Азии], требует дальнейшего изучения».