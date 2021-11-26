Лидеры Армении и Азербайджана встретились, договорились работать в двустороннем формате

Лидеры Армении и Азербайджана провели первую встречу с января, и вторую с начала прошлогодней войны. Хотя они не подписали долгожданные соглашения о снижении сохраняющейся напряженности между двумя странами, они официально пообещали сформировать двустороннюю комиссию по делимитации и демаркации их общей границы.

Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна – с участием президента РФ Владимира Путина – состоялась в Сочи 26 ноября. Им было о чем поговорить: Баку и Ереван по-прежнему разделяет ряд нерешенных вопросов, включая напряженность на границах, планы открытия границ и новых транспортных путей, а также судьбу армянских пленных, удерживаемых азербайджанской стороной.

Сначала Путин встретился один на один с Алиевым, затем к ним присоединился Пашинян, а потом Путин провел встречу с Пашиняном без Алиева. Во время публичной части трехсторонней встречи Путин – как и в прошлый раз – сидел, по одну сторону стола, а кавказские лидеры – по другую, едва признавая присутствие друг друга.

Несмотря на резкий всплеск напряженности между двумя сторонами, включая ожесточенные бои менее чем за две недели до встречи в Сочи, Путин решил акцентировать внимание на позитиве, достигнутом с тех пор, как он выступил посредником при подписании договора о прекращении огня 9 ноября 2020 года. Он подчеркнул, что после окончания боевых действий 53 000 [армянских] беженцев вернулись в свои дома; что дислоцирующийся в Нагорном Карабахе двухтысячный российский миротворческий контингент «по оценкам с обеих сторон, достойно, обеспечивает безопасные условия жизни для людей» и что «никаких крупномасштабных боевых действий не происходит».

И Пашинян, и Алиев расхваливали российскую миротворческую миссию, несмотря на недовольство миротворцами с обеих сторон. Армяне возмущены неспособностью российского контингента помешать Азербайджану продолжать оказывать давление, а азербайджанцы – тем, что миротворцы мешают им завершить захват остальной территории Карабаха. (Примечательно, что хотя азербайджанские официальные лица, включая Алиева, регулярно называют российское присутствие «временным», Алиев не стал произносить это слово Путину в лицо. «Мы очень высоко ценим ... роль российских миротворцев по поддержанию мира в Карабахе, и надеемся, что в следующем году эта работа будет продолжена и будут также хорошие результаты», – сказал он, разговаривая с Путиным один на один.

Путин упомянул, что целью встречи было обсуждение «возрождения» региона, «чтобы люди могли себя чувствовать там в безопасности и могли бы нормально заниматься хозяйственной деятельностью, могли бы развивать экономику».

В преддверии встречи было много предположений о том, что стороны подпишут дополнительные соглашения, в частности об официальной делимитации и демаркации границ между Арменией и Азербайджаном, а также об открытии новых транспортных путей между двумя странами, в первую очередь маршрута через территорию Армении, который соединил бы основную часть Азербайджана с его эксклавом Нахичевань.

Хотя этого не произошло, они подписали документ, в котором выражалось намерение «вести дело к созданию двусторонней Комиссии между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения с последующей ее демаркацией при консультативном содействии Российской Федерации по запросу сторон».

Путин заявил, что комиссия будет сформирована до конца года.

По сообщениям, обе стороны были готовы подписать соглашения 9 ноября, в годовщину подписания договора о прекращении огня, но затем Пашинян отказался.

Путин сказал, что соглашение о транспортных маршрутах будет достигнуто «очень скоро», и подчеркнул заинтересованность в нем российской стороны. «Мои коллеги проинформировали меня о том, как идет работа. Это сложно, но, тем не менее, работа находится на продвинутой стадии», – сказал он.

После встречи Пашинян также сказал, что стороны очень близки к достижению соглашения о транспортных путях, но не сообщил подробностей.

«Была очень позитивная встреча, мы обсудили фактически, все вопросы повестки. Хочу отметить, по многим вопросам мы уточнили позиции. Оказалось, что по ряду вопросов у нас нет никаких разночтений. По вопросу открытия всех транспортных и экономических коммуникаций в регионе мы зафиксировали, что у нас общее представление о том, как эти коммуникации будут работать», – сказал он.

Пашинян и Алиев скоро увидятся снова – 15 декабря в Брюсселе под эгидой Евросоюза. Об этой встрече было объявлено раньше сочинской, и многие региональные аналитики интерпретировали поспешно организованную встречу с Путиным – о ней было объявлено всего за четыре дня до проведения – как желание России сохранить максимально возможный контроль над процессом.

Наличие этих разных платформ для переговоров отражает вялотекущее геополитическое противостояние между крупными державами по поводу разрешения конфликта, в рамках которого Россия в значительной степени доминировала со времен прошлогодней войны, но США и ЕС тоже периодически вмешивались.

Предыдущая встреча между двумя кавказскими лидерами также прошла при посредничестве Путина: они приехали в Москву 11 января и создали трехстороннюю комиссию (в состав которой вошли заместители премьер-министров трех государств) для проработки деталей транспортных проектов.

Эта комиссия планирует собраться на следующей неделе, «чтобы подвести некоторые итоги и объявить о решениях, которые мы сегодня согласовали», – сказал Путин после встречи.

Прим. ред.: после публикации в статью была добавлена новая информация о документе, подписанном тремя сторонами, и комментариях участников.