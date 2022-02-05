Лидеры стран ЦА выстроились в очередь на прием к Си в Пекине

Руководители стран Центральной Азии никогда и не собирались присоединяться к дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады в Пекине. Слишком уж ценна для них возможность лично встретиться с китайским президентом Си Цзиньпином, главным распределителем инвестиций и торговли в регионе.

Ни один другой регион мира не был так основательно представлен главами государств на ослепительной церемонии открытия Игр, прошедшей 4 февраля на пекинском стадионе «Птичье гнездо».

В делегациях Туркменистана и Таджикистана президентов было больше, чем спортсменов. У Кыргызстана и Узбекистана получилась боевая ничья (по одному атлету и президенту). Относительно многочисленную олимпийскую сборную выставил только Казахстан.

Си не выезжал за пределы Китая с самого начала пандемии. В прошлом месяце он провел виртуальную встречу глав государств в ознаменование тридцатой годовщины установления дипломатических отношений между Китаем и странами региона. На этом мероприятии, прошедшем 25 января, китайский руководитель сказал, что планирует увеличить объем торговли с Центральной Азией почти в два раза и довести его к 2030 году до 70 млрд долларов. По данным государственного издания People’s Daily, в начале тысячелетия эта цифра составляла всего 1,5 млрд.

Телекомпания CCTV сообщила, что помимо церемонии открытия Игр руководители должны были присутствовать на приветственном банкете и «соответствующих двусторонних мероприятиях».

В целом свое участие подтвердили всего около 20 глав государств, а также генеральные секретари ООН и ВОЗ. Многие западные страны отказались прислать свои дипломатические делегации в знак протеста против совершаемых Китаем нарушений прав человека в Синьцзяне, большинство населения которого составляют мусульмане.

Казахстан

Многие наблюдатели, оставшиеся в Казахстане, задаются вопросом «а что, если бы?»

Деловой столице страны, городу Алматы, не хватило в 2015 году всего четырех голосов, чтобы стать местом проведения этих игр. В 2022 году в Казахстане могло бы царить предвкушение самого престижного и дорогостоящего спортивного мероприятия в истории страны, а вместо этого его потрясли протесты.

В прошлом месяце, когда эти демонстрации переросли в смертоносные столкновения и грабежи, самые сильные разрушения произошли именно в Алматы. Резиденция президента, в которой вполне могли бы проходить приемы высокопоставленных гостей, стала местом кровопролитного сражения.

Спортивная делегация Казахстана, в которую вошли 34 спортсмена, стала крупнейшей среди стран Центральной Азии. Самые лучшие шансы на призовые места, по-видимому, имеет бронзовая медалистка Олимпиады 2018 года, проходившей в Пхенчхане, горнолыжница Юлия Галышева, выступающая в могуле. Завоевать место-другое на пьедестале почета особенно желательно с учетом низких результатов, показанных в прошлом году на летних играх, и наступления новой энергичной эпохи, которую провозглашает президент Касым-Жомарт Токаев.

Пока что неясно, присутствовал ли на мероприятии в Пекине зять Нурсултана Назарбаева миллиардер Тимур Кулибаев. Кулибаев является председателем Национального олимпийского комитета, но в процессе посткризисной перестройки казахстанских элит его положение — как на родине, так и за рубежом — пошатнулось.

17 января он ушел с поста главы влиятельного в Казахстане предпринимательского лобби «Атамекен». Сообщают, что он вряд ли сохранит и должность независимого директора в совете гигантской энергетической компании «Газпром», принадлежащей российскому государству.

Каковы бы ни были атлетические достижения казахстанских спортсменов, в эстетических соревнованиях они заняли высокое место.

Их сине-черно-белая парадная форма, от которой веяло ледяной свежестью, была украшена эффектными традиционными узорами кочевых племен и — впервые в истории Олимпийских игр — словом «Qazaqstan», названием страны, записанным казахской латиницей.

Кыргызстан

Главной темой предолимпийской шумихи в социальных сетях Кыргызстана было возмущение тем, насколько лучше выглядела форма спортсменов Казахстана. Кыргызские куртки вовсе не похожи на мешки из-под картошки, утверждали официальные лица, добавляя, что эти костюмы были предоставлены бесплатно. Как бы то ни было, на церемонии открытия единственный спортсмен из Кыргызстана, горнолыжник Максим Гордеев, появился в совершенно другом наряде.

24 января администрация президента Садыра Жапарова объявила, что он начал период самоизоляции перед поездкой в Пекин.

На саммите руководителей стран Центральной Азии и Китая, проходившем на следующий день онлайн, Жапаров расхваливал давно застопорившееся строительство железной дороги из Китая в Узбекистан через Кыргызстан, называя его «флагманским проектом в рамках инициативы “Один пояс — один путь”». В этом месяце кыргызская государственная железнодорожная компания сообщила, что представила на рассмотрение Пекина документацию по этому проекту стоимостью в несколько миллиардов долларов.

Таджикистан и Туркменистан

Ни Таджикистан, ни Туркменистан не прислали в Пекин своих спортсменов, но в случае Таджикистана это решение было вынужденным.

Как сказал российским государственным СМИ источник в Национальном олимпийском комитете Таджикистана, по меньшей мере два горнолыжника надеялись принять участие в соревнованиях, но пропустили отборочные состязания, которые должны были проходить в Иране и Пакистане, из-за осложнений, связанных с коронавирусом.

Хотя обожающий спорт президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вряд ли выйдет на горнолыжную трассу так далеко от дома, он дал китайским государственным СМИ интервью, что случается с ним нечасто. В этом разговоре он произнес все положенные слова.

Похвалив качество китайских стадионов, Бердымухамедов сказал CCTV, что Туркменистан «твердо придерживается политики “одного Китая” и поддерживает мирное развитие межбереговых связей и мирное объединение Китая».

За последние 20 лет объем торговли Туркменистана с Китаем — почти исключительно природным газом — вырос почти в 200 раз и достиг в 2020 году 6,5 млрд долларов. Однако Туркменистан настойчиво стремится к его дальнейшему увеличению.

Бердымухамедов воспользовался этим интервью, чтобы еще раз призвать к строительству «линии D», четвертой ветки гигантского газопровода, проложенного из Туркменистана в Китай. Это расширение приведет к значительному увеличению туркменских поставок в Китай, составляющих сейчас около 35 миллиардов кубометров.

Узбекистан

Узбекистан будет представлять на Играх единственный горнолыжник, Комилжон Тухтаев. Парадную форму национальной делегации разработала местная компания 7Saber, логотип которой, как утверждается, создал зять президента Шавката Мирзиёева, вице-президент Олимпийского совета Азии Отабек Умаров.