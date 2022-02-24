Лидеры стран ЦА молчат по поводу Украины, но рынки и общественность штормит

Власти центральноазиатских стран в целом отмалчивались накануне и в ходе военного вторжения России в Украину, но рынки и рядовые граждане настроены менее оптимистично.

Подобная осмотрительность официальных лиц не вызывает удивления. Три страны региона – Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан – являются членами курируемого Москвой военного-политического блока ОДКБ. Узбекистан не является членом ОДКБ, но узбекская и российская экономики по-прежнему тесно связаны. Туркменистан почти никогда не высказывается по внешнеполитическим вопросам, а его авторитарные власти вообще настоятельно не рекомендуют публично высказываться о чем-либо.

Воздерживаясь от любой критики в адрес России, власти некоторых стран в то же время неопределенно дали понять, что их несколько беспокоит признание Кремлем двух самопровозглашенных республик – Донецкой и Луганской – незадолго до военного нападения.

22 февраля министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди сказал журналистам, что «вопрос о признании Донецкой и Луганской народных республик Казахстаном на повестке дня не стоит».

«Мы исходим из основ международного права и основных принципов устава ООН», – сказал он.

Единственный лидер в регионе, который выразил нечто похожее на молчаливое одобрение происходящих событий, – это президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

«Возможно, это была вынужденная мера для защиты мирного населения территорий Донбасса, где проживает большое количество российских граждан, – сказал Жапаров 23 февраля, затронув вопрос о признании Москвой отделившихся республик. – Хочу заметить, что признание того или иного государства является суверенным правом любой страны».

Руководство Таджикистана вообще избегает обсуждения этой темы, хотя тщательно контролируемое государственное информационное агентство опубликовало статью, в которой содержалось обращение Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к России с просьбой воздержаться от военных действий. Однако статья на таджикском языке была удалена, в то время как русская версия сохранилась.

Но хотя чиновники предпочитают молчать, ситуация на рынке красноречивее всяких слов.

В Казахстане тенге обесценился на 13 процентов по отношению к доллару в течение нескольких часов после того, как начали поступать новости о российских бомбардировках Украины, и это несмотря на проведенные на этой неделе интервенции Национального банка на сумму 137 миллионов долларов. 24 февраля в отчаянной попытке справиться с ситуацией Национальный банк резко повысил базовую процентную ставку с 10,25 процента до 13,5 процента. По заявлению регулятора, этот шаг был продиктован «необходимостью поддержания ценовой стабильности» на фоне «значительного ухудшения геополитической ситуации».

Аналогичная ситуация наблюдалась и с кыргызским сомом, который упал с 84 сомов за доллар до примерно 95. Министерство финансов спешно запретило банкам продавать и выдавать доллары, вынудив многие пункты обмена валюты закрыться.

Узбекской валюте удалось удержать позиции в день нападения России, но экономические эксперты предупреждают о предстоящем периоде нестабильности.

«Без сомнения, российская экономика и российский рубль сильно пострадают от авантюры Кремля, – сказал Eurasianet.org экономист Юлий Юсупов. – И, конечно, это не может не отразиться на экономике Узбекистана. Обвал российского рубля означает, что доходы работающих в России трудовых мигрантов упадут в долларовом выражении. Также сократится объем кредитов и инвестиций из России в Узбекистан».

Экономические последствия этого кризиса особенно остро будут ощущаться в Таджикистане. Около трети экономики страны зависит от денежных переводов, отправляемых на родину трудовыми мигрантами, которые зарабатывают на жизнь в России. За последнюю неделю таджикский сомони обесценился по отношению к рублю на 15 процентов.

Душанбе проявляет особую осторожность, и на это есть веские причины: на 201-й российской военной базе в Таджикистане расквартировано около 7000 военнослужащих.

В то время как власти воздерживаются от выражения четкой позиции по Украине, рядовые граждане по всему региону высказываются более активно, хотя и ограничиваются в основном безопасными платформами социальных сетей.

Многие пользователи соцсетей с проукраинской позицией в Казахстане продемонстрировали свою солидарность, заменив свои аватары на украинский флаг. В Алматы около десятка молодых активистов вышли на пикет к российскому консульству с украинскими флагами в руках, но почти все из них были задержаны полицией.

Узбеки продемонстрировали сложную палитру чувств – от негодования по поводу происходящих событий до опасений относительно последствий для их страны со стороны более агрессивной России.

По мнению политолога Камолиддина Раббимова, расхождение во взглядах, похоже, отражает чувства по поводу государственности самого Узбекистана.

«Сторонники Украины – это сторонники независимости Узбекистана. Сторонники России – это те, кто выступает за еще большую интеграцию с Россией, – сказал он Eurasianet.org. – Но мы видим, что с каждым годом критическое отношение к Кремлю растет не только среди узбеков, но и среди этнических русских».

В Кыргызстане сторонники Украины провели пикет у здания посольства России в Бишкеке, держа в руках таблички с надписями «Слава Украине», «Путин – Гитлер. Отправляйся в ад» и «Нет Путину, нет войне».

Одна из участниц акции протеста жительница Бишкека Чолпонай Жолчуева сказала местному информационному агентству 24.kg, что кыргызстанцы не должны сидеть сложа руки, потому что Кыргызстан однажды может оказаться на месте Украины.

«У Путина определенно что-то не в порядке с головой. Не сомневаюсь, что в Украине у кыргызстанцев есть родственники. Нельзя просто сидеть и смотреть на это», – сказала Жолчуева.

Пользователи социальных сетей Таджикистана разделяют похожие чувства.

«Мне противно включать новости и видеть все то мерзкое лицемерие, которым они оправдывают войну. Меня тошнит от людей, которые поддерживают эту агрессию, и мне очень страшно за будущее. Я рыдаю вместе с Украиной, потому что ничего другого я сделать не могу», – написала на своей странице в Facebook журналистка Лилия Гайсина.

Однако есть те, кто остерегает таджиков от выступления в поддержку Украины, уверяя, что это может иметь негативные последствия для соотечественников, живущих и работающих в России.

«Не оказывайте медвежью услугу своим соотечественникам в России. Сохраняйте нейтралитет в конфликте между Россией и Украиной», – написал на своей странице в Facebook журналист Негматулло Мирсаидов.