Лидеры стран Центральной Азии обсудили развитие торговли

В коллективных мечтах президентов стран Центральной Азии нет предела возможностям региональной интеграции.

На прошедшей в Душанбе Пятой консультативной встрече глав государств Центральной Азии идей было много, и обсуждались они очень активно.

В своем выступлении 14 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сосредоточился на стимулировании торговли.

«Деловые сообщества наших стран должны стать главным драйвером увеличения товарооборота. И поэтому создание для них благоприятной среды должно быть приоритетом», — сказал он своим коллегам, среди которых в этом году также был особый гость, президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В качестве модели Токаев упомянул Central Asia Gateway, созданную недавно универсальную онлайн-платформу для предпринимателей, информирующую их о бюрократических аспектах, связанных с импортом и экспортом товаров в регионе. По его мнению, единая электронная база данных производителей товаров была бы полезной предприятиям, желающим установить связи, найти партнеров и заняться трансграничной торговлей.

«За последние пять лет внутрирегиональный товарооборот вырос на более чем 80%, составив 10,6 миллиарда долларов. Я убежден, что это не предел. Наши страны имеют огромный потенциал для дальнейшего развития торговли, — сказал Токаев. — У наших стран имеется шанс в ближайшей перспективе довести взаимный товарооборот до 15 миллиардов долларов».

Ранее в тот же день на экономическом форуме в Душанбе прозвучали цифры, указывающие на то, что значительная часть региональной торговли приходится на Казахстан. Как заявил на мероприятии министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, товарооборот его страны со странами Центральной Азии в 2022 году составил $7,9 млрд, что на 25 процентов больше, чем годом ранее.

«Важно сформировать эффективную сеть региональных цепочек поставок», — сказал Куантыров, добавив, что «Казахстан может увеличить поставки в регион готовой и обработанной продукции на миллиарды долларов по 300 видам товаров в различных отраслях».

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов приехал на встречу с предложением, которое стало для Ашгабата своего рода идеей-фикс.

«Предлагаем рассмотреть возможность запуска Центральноазиатской транспортно-логистической платформы, главной задачей которой могло бы стать рассмотрение вопросов создания в регионе транспортных хабов, формирование новых и повышения эффективности ныне существующих транзитных коридоров, оптимизации и гармонизации таможенных, миграционных и других процедур вдоль международных транспортных маршрутов, проходящих по территориям наших государств», — сказал он.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обозначил вызовы, стоящие перед регионом в сфере торговли.

«С учетом географической отдаленности от основных внешних рынков доля затрат на транспортировку грузов в наших странах доходит до 50 процентов от конечной стоимости товаров. В то же время среднемировой показатель не превышает 11 процентов. В результате наши экономики вынуждены нести транспортную нагрузку в два-три раза больше, чем в развитых странах».

Как отмечают эксперты по торговле, чтобы доставить товар из Центральной Азии конечному покупателю за пределами региона, необходимо пересечь множество границ и заплатить многочисленные тарифы, что увеличивает затраты.

«[Необходимо] сформировать конкретные механизмы продвижения эффективных транспортных коридоров для выхода на рынки Китая, стран Южной Азии и Ближнего Востока, Евросоюза с применением сквозных тарифов», — сказал президент Узбекистана.

Но подобные высокие устремления обычно неизменно увязают на пути между обсуждениями на таких мероприятиях и канцеляриями правительств стран Центральной Азии. Поэтому обозреватели будут с интересом следить за тем, найдет ли отклик интригующее предложение Мирзиёева о создании Экономического совета государств Центральной Азии. Хотя это обсуждаемое образование, похоже, будет не так структурировано, как уже существующие блоки вроде возглавляемого Россией Евразийского экономического союза, в число членов которого входят Казахстан и Кыргызстан, возможно, оно задумывалось как первый шаг в этом направлении.

Тем временем президенты подписали соглашение о создании совместной комиссии по контролю за выполнением условий Соглашения об усилении взаимосвязанности региональных наземных перевозок. В комиссии будут представлены транспортные чиновники всех пяти стран.

Однако проблема подобных общерегиональных инициатив исторически заключалась в том, что любое такое начинание не сильнее, чем его самое слабое звено.

В этой связи президент Кыргызстана Садыр Жапаров вызвал некоторое удивление, решив уехать со съезда в первый же день, хотя он планировался как двухдневное мероприятие.

Его вкладом в общую корзину предложений была инициатива по созданию регионального центра по продвижению энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. По его словам, этот орган со штаб-квартирой в Бишкеке мог бы способствовать рациональному использованию водных и энергетических ресурсов.

Однако Жапаров несколько подорвал свое предложение, пропустив встречу глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, которая состоялась 15 сентября. К этому времени он уже вернулся в Бишкек.

Тем временем хозяин мероприятия, президент Эмомали Рахмон, не выдвинул каких-либо конкретных проектов и вместо этого решил пожаловаться на опасность, которую якобы несет освещение в СМИ событий в Центральной Азии.

«Медиа-пространство наполнено самой разнообразной, противоречивой и неточной информацией о положении дел в регионе», — сказал он.

Однако это заявление вряд ли применимо к Таджикистану, где силовики практически задушили независимую прессу. Высказывания Рахмона звучали скорее как призыв к правительствам региона объединиться для дальнейшего подавления политических свобод.

Кстати, президентам всех пяти государств ЦА предстоит снова встретиться в самом ближайшем будущем: 19-20 сентября в Нью-Йорке пройдет саммит «Центральная Азия – США» (5+1).

Тем временем российские эксперты стараются раскрутить мысль о том, что кто-то из лидеров региона может отказаться от участия в саммите, чтобы избежать давления со стороны Вашингтона в вопросе более строгого соблюдения санкций, введенных Западом против Москвы в ответ на вторжение в Украину.