Лидеры стран Центральной Азии съехались в Китай, чтобы оказать почтение инициативе Си Цзиньпина

Лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Пекине 17 октября. Именно во время визита в Казахстан в 2013 году Си предложил свою инициативу «Один пояс – один путь». (Фото: «Синьхуа»)

Китайский лидер Си Цзиньпин отмечает десятилетний юбилей инициативы «Один пояс – один путь» – масштабного проекта стоимостью 1 триллион долларов, призванного расширить геополитическое влияние Пекина, задействующего с этой целью свои финансовые ресурсы. Подконтрольные государству СМИ вовсю расхваливают инициативу, называя ее «получившим всеобщее признание общественным благом и движущей силой глобального инклюзивного развития». Однако данные свидетельствуют о том, что за ажиотажем вокруг «Пояса и пути» стоит множество несбывшихся ожиданий.

17 октября Си принимал иностранных гостей, прибывших из более чем 140 стран, включая президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и главу Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Российский лидер Владимир Путин тоже принял участие в двухдневном мероприятии. На торжественном приеме, посвященном этому событию, Си заявил, что в рамках инициативы «Пояс и путь» «реализованы тысячи проектов практического сотрудничества и достигнуты ощутимые и весомые результаты».

Однако высокая оценка достижений «Пояса и пути» прозвучала на фоне урезания планов по его развитию. В последние годы Пекин сократил масштабы деятельности в рамках инициативы, отказавшись от финансирования грандиозных инфраструктурных проектов и сосредоточившись на менее масштабных, более экологичных начинаниях. Это решение было принято вследствие двух причин: усугубления внутренних экономических проблем Китая и недоиспользования многих проектов, финансируемых за счет «Пояса и пути» (хотя следует отметить, что инициатива действительно способствовала экономическому росту). По второй причине растет объем потенциально безнадежных долгов стран-участниц перед Китаем, что мало способствует укреплению имиджа Пекина среди должников.

Именно во время визита в Казахстан в 2013 году Си впервые заговорил об инициативе «Один пояс – один путь». На первых этапах ее реализации этот регион рассматривался как основной объект инвестиций. Но спустя десятилетие Центральная Азия оказалась практически на обочине международной торговли, развивающейся в рамках «Пояса и пути». Согласно данным, опубликованным китайской правительственной газетой China Daily, в 2022 году годовой товарооборот между Пекином и странами-участницами инициативы превысил 2 триллиона долларов, однако на долю центральноазиатских государств пришлось лишь чуть более 3 процентов от этого объема (около 70 миллиардов долларов).

Одной из основных движущих сил развития региональной торговли должна была стать свободная экономическая зона «Хоргос», расположенная на границе между Казахстаном и Китаем. Однако из-за разгула контрабанды потенциал этого объекта так и не был использован должным образом.

Опубликованный Информационным бюро Госсовета КНР доклад под названием «Инициатива “Один пояс – один путь”: главный оплот глобального сообщества общего будущего», отражает тот факт, что в контексте инициативы Центральная Азия имеет второстепенное значение по сравнению с Африкой и Евросоюзом. В то время как в документе содержатся десятки упоминаний Африки и ЕС, Казахстан упоминается пять раз, а Узбекистан и Кыргызстан – по два раза. Туркменистан встречается в тексте лишь единожды, а Таджикистан – вообще ни разу.

Пожалуй, больше всего внимания Центральной Азии уделено в той части документа, в которой рассказывается об усилиях Пекина по сохранению культурного наследия. «Китай, Кыргызстан, Иран и другие страны Центральной и Западной Азии создали Альянс по сохранению культурного наследия Азии – первый международный механизм сотрудничества в области азиатского культурного наследия, – говорится в документе. – Реализованные в рамках альянса проекты, например, по защите и восстановлению древнего города Хива в Узбекистане, получили высокую оценку ЮНЕСКО».

В опубликованном исследователями Бостонского университета аналитическом материале под названием «Инициатива “Один пояс – один путь” спустя 10 лет» утверждается, что проект приносит ощутимые экономические выгоды странам-участницам, предоставляя странам Глобального Юга «дополнительные и альтернативные источники столь необходимого финансирования, которые открывают больше возможностей для развивающихся стран». В отчете также отмечается, что на сегодняшний день осуществляемое в рамках «Пояса и пути» финансирование в большей степени направлено на развитие инфраструктуры и промышленности, чем финансирование со стороны других международных кредиторов, таких как Всемирный банк, приоритетом которых, как правило, является «наращивание институционального потенциала».

Однако, согласно тому же докладу, у инициативы есть и обратная сторона: она приводит к значительному увеличению долговой нагрузки на экономику многих стран-участниц, а также усугубляет последствия глобального потепления. «Расположенные за рубежом электростанции Китая, работающие на ископаемом топливе, выбрасывают в атмосферу около 245 миллионов тонн углекислого газа в год, способствуя изменению климата, – говорится в отчете. – Инфраструктура, созданная Китаем за рубежом, также способствует изменению землепользования, что приводит к увеличению выбросов парниковых газов и создает угрозу для биоразнообразия и земель коренных народов. Надлежащий технологический контроль за загрязнением воздуха необходим для снижения затрат на здравоохранение, понесенных в результате работы финансируемых Китаем электростанций, работающих на ископаемом топливе».

Китай выразил готовность отсрочить некоторые выплаты по кредитам, тем самым признав, что инициатива «Пояс и путь» возлагает на многие государства непосильные долговые обязательства. Однако пока ничто не указывает на то, что Пекин готов списать какие-либо долги по кредитам.

В ходе проведенного газетой The New York Times журналистского расследования было обнаружено, что по крайней мере часть проектов, осуществляемых в рамках инициативы «Пояс и путь», была навязана государствам на выгодных для китайских кредиторов и строителей условиях. В преддверии празднования юбилея инициативы китайские лидеры решительно опровергали утверждения о том, что она была задумана как «долговая ловушка».

Фраза «долговая ловушка» часто упоминается при обосновании утверждений о «китайском неоколониализме», говорится в комментарии, опубликованном государственным информационным агентством «Синьхуа». «Этот аргумент лишен элементарной логики. Это тактический прием, применяемый некоторыми странами с целью очернить репутацию Китая и внести разногласия между Пекином и его партнерами по “Поясу и пути”».