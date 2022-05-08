Лидер Южной Осетии может проиграть выборы после отправки войск в Украину

Жителям Южной Осетии предстоит выбрать нового лидера на фоне общественных разногласий по поводу отправки югоосетинских войск в Украину для участия в развязанной Москвой войне и возможности присоединения отколовшегося от Грузии региона к России.

В гонке за пост президента крошечной самопровозглашенной республики действующему главе Анатолию Бибилову противостоит Алан Гаглоев – кандидат, который неожиданно вырвался вперед после первого тура, прошедшего 10 апреля. Гаглоев набрал 39 процентов голосов, опередив Бибилова, который набрал 35 процентов. Второй тур состоится 8 мая.

Бибилов руководит Южной Осетией с 2017 года, когда он одержал неожиданную победу над тогдашним лидером, которого многие считали фаворитом Кремля. Но с тех пор он лишился расположения значительной части населения из-за своих авторитарных наклонностей.

В нынешней нелегкой борьбе за переизбрание Бибилов стремится выслужиться перед покровителями Южной Осетии в Москве. Но его попытки присоединить регион к России обернулись против него на родине.

Судя по всему, Бибилов столкнулся с недовольством граждан из-за отправки в Украину югоосетинских солдат, служащих в российских военных частях, расположенных в Южной Осетии. За несколько дней до первого тура голосования в Южную Осетию вернулось около 300 солдат, дезертировавших в Украине. Они жаловались на плохое обращение и на то, что их бросили в бой неподготовленными.

Южная Осетия откололась от Грузии в результате войны в начале 1990-х годов, а в 2008 году Грузия предприняла попытку вернуть эту территорию военным путем. В ответ Россия вторглась в Грузию и впоследствии официально признала независимость Южной Осетии. Россия предоставляет серьезную военную и финансовую помощь региону, который большинство стран мира считает отколовшейся частью Грузии.

«Бибилов хотел воспользоваться этим, – сказал Eurasianet.org аналитик из Южной Осетии Тимур Цхурбати. – Он говорит, что Россия помогла нам, поэтому мы должны помочь России, и это стало причиной гибели большого числа осетин на Донбассе (Украина)». Несогласие избирателей с отправкой военных в Украину «навредило ему в первом раунде».

Южные осетины приводят ряд аргументов против отправки своих военных в Украину. Многие считают, что в результате переброски войск за пределы региона он может подвергнуться новому нападению со стороны Грузии. Другие возмущены сообщениями о беспорядке и неудовлетворительном состоянии экипировки, с которыми югоосетинские военные столкнулись в Украине.

Источник в Южной Осетии рассказал российскому независимому новостному сайту «Медиазона» о том, что воевавшие в Украине осетинские солдаты взбунтовались после того, как офицер отказался позволить им вынести с поля боя тело одного из сослуживцев, подорвавшегося на мине. «Просто для нас, осетин, тело умершего друга – святое. А им их генерал, начальник сказал: какое тело, мы пустой гроб отправим. Они говорят: мы воины, мы не трусы, но вот так, чтобы тебя на убой отправляли, а потом еще твой труп не забирали – нам это нафиг не надо. И они вышли».

В распоряжении «Медиазоны» оказалась уникальная запись разговора, состоявшегося в ходе личной встречи Бабилова и группы вернувшихся из Украины югоосетинских военных. Они рассказали ему о катастрофических условиях, в которых им пришлось воевать, включая ошибочные тактические решения, плохо налаженную систему логистики и неисправное оружие. На слова одного из них о том, что это не их война, Бибилов возразил.

«Ради Южной Осетии погибло много людей – русских и других разных национальностей: И ты мне теперь говоришь, что если бы что-то случилось здесь, в Осетии, то мы бы остались одни? Если на Украине появились эти фашисты, нацисты, вам не кажется, что они на второй день будут здесь, в Осетии?» – ответил он, продублировав основные тезисы Кремля, оправдывающие вторжение. Если Россия отступит, то Осетии первой настанет конец, добавил он: «Мы воюем там, но мы защищаем свою собственную родину».

По словам Цхурбати, в Южной Осетии эти аргументы не нашли поддержки. «Население Южной Осетии придерживается совсем других мнений по поводу войны в Украине. Я считаю, что мы не должны там воевать, это не наша война, и многие осетины разделяют эту точку зрения, – сказал он. – Мы заплатили очень высокую цену: погибло около 50 осетин» в том числе из Северной Осетии – соседней республики, входящей в состав России.

В действительности решение об отправке солдат исходило не от Бибилова: они служат в российских частях, и именно российское военное руководство направило их в Украину. Но его активная поддержка этого решения стала причиной того, что теперь его ассоциируют с ним, утверждает местный блогер Алан Парастаев. «Но такая интересная ситуация получается – когда ему предъявляют претензии, он уже не может отказаться и сказать “это не я”. Потому что, когда военные уезжали туда, Бибилов приписывал это себе, – сказал «Кавказскому узлу» Парастаев. – Соответственно, теперь сложно отказаться от этого “ляпа”».

По всей видимости, осознавая, что, судя по опросам, он теряет свои позиции, Бибилов предпринял отчаянную попытку: пообещал провести референдум по вопросу о присоединении к России. Это популярная позиция в Южной Осетии, но данное предложение уже неоднократно выдвигалась и каждый раз безрезультатно.

Вот и на этот раз после ряда положительных комментариев со стороны высокопоставленных российских чиновников, последовавших за объявлением Бибилова, об этом предложении Москва больше не упоминала, а его судьба остается неопределенной даже в случае победы Бибилова.

«Ему казалось, что если он объявит референдум о присоединении к России, то угодит ей. Но это не так. У России и без нас хватает проблем, им не нужно аннексировать Южную Осетию, – сказал Цхурбати. – Он просто пытается играть на чувствах плохо осведомленных избирателей, которые думают, что присоединение к России гарантирует нашу безопасность».

Со своей стороны, кандидат на пост лидера Гаглоев не стал открыто выражать несогласие с позицией Бибилова. По словам Цхурбати, он вроде бы не поддерживает отправку войск в Украину, но и не выступает против нее. Он также отметил, что в принципе одобряет присоединение к России, но намекнул, что, возможно, сейчас не самое подходящее время.

В последние дни кампании первые полосы изданий заняли новости о неожиданной попытке открыть дополнительные избирательные участки во Владикавказе, столице Северной Осетии. Представитель Центризберкома Южной Осетии заявила, что запрос поступил от избирателей, но у многих наблюдателей число и своевременность этих запросов вызвали подозрения. По их мнению, происходящее смахивает на отчаянную попытку Бибилова манипулировать итогами голосования, которое он в противном случае рискует проиграть.

«Сложилась очень напряженная ситуация», – сказал Цхурбати. Учитывая уровень поддержки, которую получил Гаглоев, «у Бибилова нет шансов. Но существуют серьезные опасения, что он предпримет какие-либо отчаянные шаги, чтобы сохранить власть. По логике, он должен проиграть. Но я не берусь предсказывать исход».