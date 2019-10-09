Магистраль Туркменистана в Китай

Туркменистану осталось немного, чтобы побить рекорд экспорта в Китай.

Но вы вряд ли почувствовали бы это, живи вы в среднестатистической туркменской семье: увеличение экспорта газа совпало с внутренним экономическим кризисом, жестким контролем над импортом и валютой, который при этом не оказывает поддержку манату, и повсеместными сообщениями о дефиците продовольствия.

В чем причина? Туркменистан обладает четвертыми по величине в мире запасами газа. И на бумаге достижения страны представляются впечатляющими.

По данным МВФ, объем экспорта товаров из Туркменистана в первой половине 2019 года составил 5 млрд долларов – это примерно на 6% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт в Китай вырос еще более быстрыми темпами: в первые шесть месяцев 2019 года импорт КРН из Туркменистана (в основном газ) составил 4,4 млрд долларов, увеличившись на 18% по сравнению с первым полугодием предыдущего года.

Нам неизвестно, сколько Китай платит за туркменский газ – эти сведения являются коммерческой тайной. Но компетентные аналитики предполагают, что построенная Китаем инфраструктура, через которую туркменский газ преодолевает расстояние в тысячи километров до КНР, была недешевой и что Ашгабат все еще выплачивает долг Пекину.

Между тем зависимость Туркменистана от китайского рынка усилилась. Раньше основным покупателем туркменского газа была Россия, которая ежегодно импортировала почти 50 млрд кубометров до 2009 года, когда между двумя странами случился разлад. Туркменистан также продавал газ Ирану, но поставки в основном были приостановлены из-за споров по поводу цены, которые не разрешались годами. Ввод в эксплуатацию газопровода Центральная Азия-Китай (CACG) в 2009 году повернул кран Туркменистана на восток.

Экспорт Туркменистана в Китай составил 4,4 млрд долларов в 2010 году после завершения строительства второй линии газопровода CACG (хотя, опять же, мы не знаем, какая часть этой экспортной выручки идет в государственную казну, а какая – на покрытие непогашенных долгов). К 2014 году с вводом в эксплуатацию третьей линии CACG экспорт достиг рекордного уровня – чуть менее 9 млрд долларов. Затем, согласно данным МВФ, падение мировых цен на энергоносители привело к снижению общей экспортной выручки до 5 млрд долларов к 2016 году.

За последние два года мировые цены на энергоносители подросли. На фоне повышенного спроса на газ в КНР увеличился и экспорт Туркменистана. Если поставки продолжат расти такими же темпами, как и в первой половине 2019 года, то не за горами рекордный максимум. Но объемы экспорта и наличные деньги на руках – это не одно и то же. А, учитывая, что 78% всего туркменского экспорта идет в Китай, Пекин держит очень много козырей.