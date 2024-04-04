Масштабный разлив усиливает опасения по поводу афганского канала Кош-Тепа

Согласно прогнозам, после завершения строительства канал Кош-Тепа будет забирать до 20 процентов всего стока Амударьи. (Фото: государственные СМИ Афганистана)

Разлив воды, произошедший при невыясненных обстоятельствах, вызывает опасения во всех центральноазиатских странах в связи со строительством канала на севере Афганистана. Контролируемое талибами правительство Афганистана ускоренными темпами реализует проект, который, как оно настаивает, облегчит продовольственную проблему для миллионов афганцев. Но, по мнению жителей соседних государств Центральной Азии, канал Кош-Тепа представляет опасность для окружающей среды.

Строительство канала началось весной 2022 года. По словам официальных представителей «Талибана», в конце февраля началась вторая фаза проекта. После завершения строительства Кош-Тепа будет забирать воду из реки Амударьи для орошения северных провинций Афганистана. Афганское новостное издание со ссылкой на экономиста по имени Кутбудин Якуби предрекает, что проект приведет к «зеленой революции», которая повлечет за собой массовое создание рабочих мест.

Международное сообщество в целом хорошо бы отнеслось к укреплению экономической стабильности Афганистана. Однако у соседей Афганистана Кош-Тепа вызывает скорее беспокойство, чем доверие. Многие задаются вопросом о качестве строительства. Их опасения подогреваются спутниковыми снимками, на которых видно, что в ноябре 2023 года из якобы построенного участка канала вытекло огромное количество воды. Причина утечки продолжает оставаться предметом спора.

Произошла ли авария? Или это результат некомпетентности инженеров? Акт саботажа? Или что-то еще? Имеющихся доказательств недостаточно для однозначного вывода. Достоверно известно лишь то, что на участке канала длиной около 30 метров образовалась брешь, что привело к значительной потере воды.

Вода вытекала из канала более месяца, прежде чем региональная экологическая коалиция «Реки без границ» забила тревогу. Основываясь на анализе спутниковых снимков, экспертная группа объяснила утечку дефектами конструкции канала. По имеющимся данным, первый 100-километровый участок канала начал заполняться водой из Амударьи всего за несколько недель до начавшегося в начале ноября разлива.

«Стенки [канала], очевидно, не выдержали давления водного потока и огромный объем воды, вырвавшись из канала, растекся по всей прилегающей территории», – утверждает в своем заявлении наблюдательная группа.

Между тем талибы заявили, что это было сделано целенаправленно с целью контроля над уровнем подземных вод в районе 75-го километра канала. Многие независимые эксперты с недоверием отнеслись к этому объяснению.

Узбекские чиновники продолжили муссировать эту тему, сделав противоречивое заявление. Государственное агентство Узбекистана «Узбеккосмос» отметило, что по результатам «регулярного спутникового мониторинга», проводимого с начала строительства канала в 2022 году, «был выявлен подъем грунтовых вод в районах проведения земляных работ».

В то же время 4 ноября «Узбеккосмос» подтвердило наличие 30-метровой бреши в стенке канала. Площадь затопления на 5 ноября составляла 19,5 квадратных километра, а к 13 декабря она, по данным узбекского государственного агентства, увеличилась до 30,3 квадратных километра. «Никаких мер для остановки [потока] воды принято не было», – говорится в заявлении.

Однако, признав, что канал дал течь, узбекское космическое агентство предположило, что утекшая вода не поступала из Амударьи, хотя ранее в заявлении говорилось, что в октябре в канале «образовался поток воды». В итоге запутанная хронология событий, изложенных «Узбеккосмосом», совпала с версией талибов.

«В результате анализа космических снимков высокого разрешения были обнаружены визуальные признаки того, что на берегах канала целенаправленно проводились земляные работы (использование спецтехники, появление выкопанного грунта и т.д.) для отвода фильтрационных вод», – подытожили узбекские эксперты, добавив, что отчет группы «Реки без границ» о случившемся «не соответствует действительности».

Строительство Кош-Тепа планируется завершить в 2028 году. Если канал заработает в полную силу, его протяженность составит 285 километров, ширина – около 100 метров, а глубина – до 8,5 метров. По прогнозам экспертов, он будет забирать до 20 процентов всего стока Амударьи, которая служит границей между Афганистаном и его северными соседями – Узбекистаном и Таджикистаном.

Власти стран Центральной Азии уже давно испытывают беспокойство по поводу проекта, поскольку он может привести к коллапсу слаборазвитой региональной системы управления водными ресурсами. Например, открытие канала может негативно сказаться на водоемкой хлопковой отрасли Узбекистана. Канал также создаст проблемы для Казахстана, который прикладывает усилия по восстановлению Аральского моря.

Усиливает беспокойство по поводу Кош-Тепы опубликованная Центральноазиатским бюро аналитических отчетов экспертная оценка, в которой оно выразило «серьезные сомнения» в качестве строительства. «Применяемые методы строительства кажутся крайне примитивными: канал просто “выкапывают”, не укрепляя и не облицовывая должным образом дно и стенки канала, – говорится в отчете. – Такой подход представляет серьезную опасность, поскольку вода может начать просачиваться в сухую песчаную почву, что приведет к значительным потерям воды».

В сентябре прошлого года, выступая на региональной встрече, посвященной Аральскому морю, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что «проблема нехватки воды в Центральной Азии приобрела острый и необратимый характер и дальше будет только усугубляться». Он добавил, что ввод в эксплуатацию Кош-Тепа «может кардинально изменить водный режим и баланс в Центральной Азии». Его речь завершилась призывом вовлечь Афганистан в «региональный диалог по совместному использованию водных ресурсов».

Сдержанная реакция Узбекистана на произошедший в конце 2023 года разлив вполне возможно связана с желанием Мирзиёева привлечь талибов к решению вопросов водопользования. По сообщениям различных СМИ, узбекская делегация намеревалась посетить Афганистан в конце 2023 года для переговоров о Кош-Тепе. С тех пор никаких сообщений о результатах двусторонних обсуждений не поступало. Возможно, Ташкент считает, что «тихая дипломатия» и желание избежать конфронтации – лучший способ заставить талибов сотрудничать по вопросам управления водными ресурсами.