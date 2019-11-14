МВФ прогнозирует вялый рост в Евразийском регионе в 2020 году

Международный валютный фонд (МВФ) в своем последнем региональном прогнозе, опубликованном в конце прошлого месяца, отмечает, что темпы экономического роста в Центральной Азии и на Южном Кавказе останутся на низком уровне в 2020 году, а в большинстве стран будет наблюдаться незначительное замедление. В целом, по оценкам МВФ, в следующем году экономический рост в этом регионе составит 4,4%, что заметно меньше среднего показателя в 7,8% за период между 2000 и 2015 годами.

Темпы роста стабильно восстанавливались после резкого спада в 2016 году, когда общерегиональный показатель снизился до 2,3% из-за замедления роста нефтедобывающих экономик и экономического кризиса в России. Последствия этого ощущались и в странах, зависящих от денежных переводов, таких как Армения, Кыргызстан и Таджикистан.

Сегодня положение большинства стран Центральной Азии и Южного Кавказа заметно лучше. Армения быстро восстановилась, как и Казахстан и Кыргызстан. Либеральные реформы в Узбекистане придали дополнительный импульс экономическому развитию страны. В 2017 году экономика Азербайджана едва росла, но страна продолжила стабильно выходить из сложного положения, хотя и гораздо более медленными темпами, чем остальные государства региона.

Исключением является Туркменистан, который переживает серьезный экономический кризис, хотя сомнительные статистические данные, которые выдает Ашгабат (и которые публикуются многосторонними учреждениями, такими как МВФ), выглядят гораздо более обнадеживающими. Переоцененный обменный курс национальной валюты в Туркменистане остается одним из крупнейших негативных макроэкономических факторов в стране.

Почти все страны-экспортеры нефти и газа в Центральной Азии и на Южном Кавказе девальвировали свои валюты после падения цен на нефть в 2014 году. Девальвация в Азербайджане была особенно болезненной: центральный банк был вынужден дважды обесценить манат в 2015 году. То же самое был вынужден сделать Казахстан. Узбекистан провел 50-процентную девальвацию в сентябре 2017 года в начале экономических реформ.

Ашгабат упорно отказывается последовать их примеру, и в стремлении защитить свой завышенный обменный курс ограничил доступ к иностранной валюте и снизил импорт (поскольку импортерам, чтобы приобретать товары из-за рубежа, нужна твердая валюта). Это привело к острому дефициту и безудержной инфляции.

Что касается внешних рынков, от которых зависят Центральная Азия и Южный Кавказ, то, по мнению МВФ, рост реального ВВП России дойдет до уровня чуть менее 2% в 2020 году (в 2019-м он составит около 1%). Экономический рост в России повлечет за собой увеличение денежных переводов. Что касается Китая, его экономический рост немного замедлится, но это вряд ли повлияет на спрос страны на газ, который является основным двигателем экономики Туркменистана.

Основными проблемами региона по-прежнему являются отсутствие экономической диверсификации и географическая удаленность от рынков. Хотя благосостояние Туркменистана, Азербайджана и Казахстана увеличилось благодаря запасам нефти и газа, зависимость от углеводородов негативно влияет на конкурентоспособность других отраслей. Другие страны региона зависят от минеральных сырьевых товаров, на которые приходится значительная доля их экспорта: у Армении это медь, у Кыргызстана – золото, а у Таджикистана – золото и алюминий. Это также делает их уязвимыми перед глобальными колебаниями цен.

В результате реформаторской политики президента Узбекистана Шавката Мирзиёева торговля внутри Центральной Азии, по всей видимости, продолжит расширяться. Но ограничение Туркменистаном импорта будет препятствовать этому процессу.