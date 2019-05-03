Медведев посмеялся над тем, как Пашинян говорит по-русски?

Дмитрий Медведев посмеялся над тем, что Никол Пашинян плохо владеет русским?

Именно об этом спорят в армянских социальных сетях с тех пор, как 1 мая появилась видеозапись со встречи глав правительств стран Евразийского экономического союза в Ереване, на которой премьер-министр Армении Пашинян выступил на слегка неуверенном русском языке.

«Если нет вопросов, мы, друзья, уже можем перейти?» – спросил Пашинян по-русски. «Нет, – ответил Медведев. – Перейти куда?». «Перейти к процедуре подписания. Перейдем уже? Значит, переходим к процедуре подписания принятых документов», – пояснил Пашинян.

В это время в кадре виден хихикающий Медведев.

Позабавивший Медведева эпизод стал в Армении темой горячих споров в соцсетях. Выставленная в YouTube видеозапись стала вирусной, и многие интерпретировали веселье российского премьера как насмешку над слегка неровным русским Пашиняна. Лишь исключительный русский сноб усмотрел бы что-то не то в речи Пашиняна: он говорил с акцентом и пауза после первого «перейдем» была немного неловкой. Но особо внимательные русскоговорящие заметили это, и многие жители Армении пришли к выводу, что над их лидером смеются в его собственной стране за недостаточно совершенное владение языком бывшего колонизатора.

«Над чем этот придурок смеется??? – задал вопрос один комментатор под видеозаписью в YouTube. – Пашинян все грамотно сказал. А над ним [Медведевым] вся Россия смеется, и не только».

Вице-спикер парламента Ален Симонян пришел боссу на выручку и упрекнул Медведева в Facebook в попытке выставить себя самым умным.

Если Медведев действительно посмеялся над тем, как Пашинян владеет русским, то это грубейшая дипломатическая ошибка, а также проявление невоспитанности. Армяне чувствительно относятся к властному вмешательству России в их дела на протяжении прошлого столетия, и в особенности после развала СССР, когда Россия продолжила дергать за веревочки в теперь уже независимой Армении. В правительстве Пашиняна много прозападно настроенных людей. Кроме того, многие в стране отнеслись к бархатной революции 2018 года как к возможности аккуратно выбраться из крепких объятий России. Правда, Пашинян обещал, что резких геополитических разворотов и отказа от близких союзнических отношений с Москвой не будет, и пока придерживался своего обещания, одним их подтверждений чему было проведение мероприятия ЕАЭС именно в Армении.

Но не факт, что Медведев действительно посмеялся над Пашиняном. Судя по всему, между ними сложились весьма неплохие отношения. Вечером предыдущего дня они даже потусили вместе. Владелец «Клуба 12» сказал новостному сайту news.am, что они приходили в его заведение примерно в 22:00. «Высокопоставленные гости заказали десерт, поели пахлаву, и даже потанцевали под кавер-версию одной из популярных поп-песен», – сообщает news.am. Существует ли видеозапись, и был ли этой песней российский шлягер 1990-х «American Boy», неизвестно.

Некоторые жители Армении подвергли Пашиняна критике за попытку говорить на не вполне беглом русском на таком официальном мероприятии. «Объясните мне сирому и убогому, почему зазорно в своей стране говорить на официальной встрече на своем языке с использованием качественного, профессионального синхрона?» – написал один пользователь Facebook.

Пашинян, не в привычках которого оставлять неуважение к себе без ответа, на следующий день нанес ответный удар на своей странице в Facebook. Он обвинил «остатки коррумпированной системы» в попытках «вызвать бурю в социальных сетях». Премьер пояснил, что он, Медведев и все остальные на встрече хотели как можно скорее уйти на перерыв, или, как он выразился, «перейти в кофейную комнату, потому что все мы были ужасно уставшие и хотели кофе».

Как бы там все ни было, как Медведев, так и Пашинян, сейчас наверняка хотели бы «перейти» к чему-нибудь – чему угодно – другому.