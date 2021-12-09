Международный суд ООН велит Армении и Азербайджану обуздать межнациональную вражду
Однако суд отказался обязать стороны принять более конкретные меры, касающиеся армянских пленных и карт минных полей в Азербайджане.
Международный суд ООН постановил, что Армения и Азербайджан должны «предотвращать разжигание и поощрение расовой ненависти» в отношении друг друга, а Баку – защищать армянские культурные объекты на своей территории и обеспечить безопасность армянских пленных, продолжающих находится в Азербайджане по прошествии более года после окончания войны.
Однако Международный суд отказался удовлетворить более конкретные ходатайства: со стороны Армении о том, чтобы Азербайджан освободил пленных и закрыл открывшийся после войны расистский Парк военных трофеев; и со стороны Азербайджана о том, чтобы Армения передала ему все карты с месторасположением мин, заложенных на территории Азербайджана.
Суд вынес данные постановления в ответ на поданные одновременно в сентябре иски сторон о нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (ICERD). На вынесение окончательных решений по искам суду, вероятно, потребуются годы, а 7 декабря он вынес постановления по ходатайствам сторон о предварительных срочных мерах для предотвращения текущего ущерба.
Какими будут практические последствия этих постановлений, неясно, поскольку ни одна из сторон не признает, что разжигает или поощряет расовую вражду, а Азербайджан также отрицает, что указанные культурные объекты находятся в опасности (или вообще являются армянскими) или что он жестоко обращается с пленными. Кроме того, отсутствует механизм обеспечения выполнения сторонами предписанных им мер.
Обе стороны представили решение суда как победу.
Суд «удовлетворил почти все предварительные меры, о которых ходатайствовала Армения в отношении Азербайджана, и отклонил большинство мер, о которых ходатайствовал Азербайджан, – написал в Twitter представитель Армении в Международном суде Егише Киракосян. – Армения приветствует эти постановления и надеется на их практическую реализацию со стороны Азербайджана и его высокопоставленных лиц».
В заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана говорится, что страна будет соблюдать меры, связанные с расовой дискриминацией, «которые подтверждают существующие договорные обязательства, к которым Азербайджан относится серьезно и выполнению которых он привержен».
В заявлении Баку не упоминаются предварительные меры касательно армянских культурных объектов, а вместо этого делается акцент на позитивных аспектах: «Что касается одобренных Судом предварительных мер, запрошенных Арменией, отмечаем, что меры, связанные с репатриацией задержанных и закрытием Парка военных трофеев в Баку, о которых ходатайствовала Армения, были справедливо отклонены судом».
Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации – один из немногих договоров, подписанных как Арменией, так и Азербайджаном, в связи с чем он является редким международным инструментом, при помощи которого они потенциально могут добиться правового разрешения возникших после войн претензий друг к другу. Соответственно, каждая из сторон стремилась представить свои доводы с точки зрения расовой дискриминации.
Что касается армянских пленных, то суд постановил, что заявление о том, что они остаются под стражей из-за своего национального или этнического происхождения, не является «убедительным» (это один из ключевых юридических критериев для определения того, оправданы ли предварительные меры). Однако суд также упомянул, что бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с пленными, задокументированное армянской стороной, вероятно, было результатом их происхождения. Он также посчитал убедительным утверждение о том, что в результате вандализма и осквернения объектов армянского культурного наследия со стороны Азербайджана были нарушены права армян.
Что касается Парка военных трофеев, то в решении суда говорится, что правительство Азербайджана уже приняло меры по удалению наиболее оскорбительных экспонатов (Баку ранее этого не признавал).
15 октября, примерно через месяц после подачи Арменией иска в Международный суд, азербайджанский новостной сайт «Микроскоп» сообщил, что из парка убрали манекены, изображающие армянских солдат со стереотипными чертами лица, а также шлемы, предположительно принадлежавшие погибшим во время войны армянским солдатам. Однако сотрудник парка сказал сайту, что убрали их не навсегда, а на время ремонта.
Между тем юристы Азербайджана заявили в Международном суде, что экспонаты были удалены окончательно.
«Суд полностью принимает во внимание заявление, сделанное представителем Азербайджана во время устного разбирательства касательно этих вещественных доказательств, а именно, что манекены с изображением армянских солдат и шлемы, которые предположительно носили армянские солдаты во время конфликта 2020 года, были удалены из парка на постоянной основе и не будут демонстрироваться в будущем», – говорится в постановлении суда. Суду представили два письма от директора парка, в которых, как сообщается, указывалось, что «манекены и шлемы в будущем не будут выставляться в Парке военных трофеев или Мемориальном комплексе/музее».
По вопросу о картах минных полей суд постановил, что действия или бездействие Армении в отношении закладки наземных мин не подпадают под Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
«Иски по поводу прав/обязанностей, которые на данном этапе посчитали неубедительными в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации (освобождение военнопленных, удаление мин), останутся в деле, но в дальнейшем добиться по ним положительного решения будет (очень) сложно», – написал в Twitter Майк Беккер, юрист-международник из расположенного в Дублине Тринити-колледжа.
Суд также счел убедительными претензии Азербайджана относительно того, что «Армения не осудила деятельность на своей территории групп, которые, по мнению Азербайджана, являются вооруженными группировками, основанными на этнонационалистической вражде и подстрекающими к насилию против этнических азербайджанцев». В своем иске Азербайджан выделил одну конкретную группу – военизированную организацию VОMA.
«Важным достижением для Армении является [постановление по поводу] защиты культурных объектов. У Азербайджана больших достижений нет, но он добился постановления в адрес Армении предотвращать расовые высказывания на своей территории, – написал в Twitter другой юрист по правам человека, Габриэль Армас-Кардона из Лейпцигского университета. – Изначально было понятно, что Азербайджану придется нелегко в рамках этого [судебного разбирательства]. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации – это договор о правах человека старого формата, действующий на территориальной основе. Теперь, когда Армения не контролирует спорную территорию, у Азербайджана мало оснований для исков в рамках этой конвенции».
«Мы очень довольны решением суда, – сказала Eurasianet.org Шила Пейлан, эксперт по международному праву, консультировавшая армянскую сторону в рамках данного дела. – Несмотря на то, что они не вынесли конкретного постановления об освобождении [военнопленных], подавляющее большинство судей заявили, что их права необходимо защитить и что есть основания для беспокойства».
Однако в более долгосрочной перспективе в результате примерно равных для обоих сторон вердиктов суда в выигрыше может оказаться Азербайджан, сказал Кямал Макили-Алиев, юрист-международник из Университета Мальмё. Макили-Алиев утверждал, что иск Армении может возыметь последствия, в соответствии с формирующейся доктриной «ответственности за защиту», для усилий армянской стороны по обеспечению международного признания Нагорного Карабаха – территории, являющейся главным камнем преткновения в конфликте между двумя сторонами.
Последние постановления суда снижают вероятность этого, сказал он Eurasianet.org.
«Суд признал, что существует вероятность того, что обе стороны нарушили Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, – сказал он. – Это несколько ослабляет армянскую позицию, потому что “ответственность за защиту” является правилом (а не законом) и опирается на соответствие более высоким моральным принципам. Если будет установлено, что Армения тоже нарушает конвенцию, это существенно подорвет ее моральные претензии».
Ани Меджлумян оказала содействие при подготовке данной статьи.
Джошуа Кучера является редактором Eurasianet по Турции и Кавказу, а также автором блога The Bug Pit.
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