Международный суд ООН велит Армении и Азербайджану обуздать межнациональную вражду

Азербайджанские саперы разминируют территорию, контроль над которой был возвращен в результате прошлогодней войны с Арменией. (Фото: ANAMA)

Международный суд ООН постановил, что Армения и Азербайджан должны «предотвращать разжигание и поощрение расовой ненависти» в отношении друг друга, а Баку – защищать армянские культурные объекты на своей территории и обеспечить безопасность армянских пленных, продолжающих находится в Азербайджане по прошествии более года после окончания войны.

Однако Международный суд отказался удовлетворить более конкретные ходатайства: со стороны Армении о том, чтобы Азербайджан освободил пленных и закрыл открывшийся после войны расистский Парк военных трофеев; и со стороны Азербайджана о том, чтобы Армения передала ему все карты с месторасположением мин, заложенных на территории Азербайджана.

Суд вынес данные постановления в ответ на поданные одновременно в сентябре иски сторон о нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (ICERD). На вынесение окончательных решений по искам суду, вероятно, потребуются годы, а 7 декабря он вынес постановления по ходатайствам сторон о предварительных срочных мерах для предотвращения текущего ущерба.

Какими будут практические последствия этих постановлений, неясно, поскольку ни одна из сторон не признает, что разжигает или поощряет расовую вражду, а Азербайджан также отрицает, что указанные культурные объекты находятся в опасности (или вообще являются армянскими) или что он жестоко обращается с пленными. Кроме того, отсутствует механизм обеспечения выполнения сторонами предписанных им мер.

Обе стороны представили решение суда как победу.

Суд «удовлетворил почти все предварительные меры, о которых ходатайствовала Армения в отношении Азербайджана, и отклонил большинство мер, о которых ходатайствовал Азербайджан, – написал в Twitter представитель Армении в Международном суде Егише Киракосян. – Армения приветствует эти постановления и надеется на их практическую реализацию со стороны Азербайджана и его высокопоставленных лиц».

В заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана говорится, что страна будет соблюдать меры, связанные с расовой дискриминацией, «которые подтверждают существующие договорные обязательства, к которым Азербайджан относится серьезно и выполнению которых он привержен».

В заявлении Баку не упоминаются предварительные меры касательно армянских культурных объектов, а вместо этого делается акцент на позитивных аспектах: «Что касается одобренных Судом предварительных мер, запрошенных Арменией, отмечаем, что меры, связанные с репатриацией задержанных и закрытием Парка военных трофеев в Баку, о которых ходатайствовала Армения, были справедливо отклонены судом».

Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации – один из немногих договоров, подписанных как Арменией, так и Азербайджаном, в связи с чем он является редким международным инструментом, при помощи которого они потенциально могут добиться правового разрешения возникших после войн претензий друг к другу. Соответственно, каждая из сторон стремилась представить свои доводы с точки зрения расовой дискриминации.

Что касается армянских пленных, то суд постановил, что заявление о том, что они остаются под стражей из-за своего национального или этнического происхождения, не является «убедительным» (это один из ключевых юридических критериев для определения того, оправданы ли предварительные меры). Однако суд также упомянул, что бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с пленными, задокументированное армянской стороной, вероятно, было результатом их происхождения. Он также посчитал убедительным утверждение о том, что в результате вандализма и осквернения объектов армянского культурного наследия со стороны Азербайджана были нарушены права армян.

Что касается Парка военных трофеев, то в решении суда говорится, что правительство Азербайджана уже приняло меры по удалению наиболее оскорбительных экспонатов (Баку ранее этого не признавал).

15 октября, примерно через месяц после подачи Арменией иска в Международный суд, азербайджанский новостной сайт «Микроскоп» сообщил, что из парка убрали манекены, изображающие армянских солдат со стереотипными чертами лица, а также шлемы, предположительно принадлежавшие погибшим во время войны армянским солдатам. Однако сотрудник парка сказал сайту, что убрали их не навсегда, а на время ремонта.

Между тем юристы Азербайджана заявили в Международном суде, что экспонаты были удалены окончательно.

«Суд полностью принимает во внимание заявление, сделанное представителем Азербайджана во время устного разбирательства касательно этих вещественных доказательств, а именно, что манекены с изображением армянских солдат и шлемы, которые предположительно носили армянские солдаты во время конфликта 2020 года, были удалены из парка на постоянной основе и не будут демонстрироваться в будущем», – говорится в постановлении суда. Суду представили два письма от директора парка, в которых, как сообщается, указывалось, что «манекены и шлемы в будущем не будут выставляться в Парке военных трофеев или Мемориальном комплексе/музее».

По вопросу о картах минных полей суд постановил, что действия или бездействие Армении в отношении закладки наземных мин не подпадают под Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

«Иски по поводу прав/обязанностей, которые на данном этапе посчитали неубедительными в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации (освобождение военнопленных, удаление мин), останутся в деле, но в дальнейшем добиться по ним положительного решения будет (очень) сложно», – написал в Twitter Майк Беккер, юрист-международник из расположенного в Дублине Тринити-колледжа.

Суд также счел убедительными претензии Азербайджана относительно того, что «Армения не осудила деятельность на своей территории групп, которые, по мнению Азербайджана, являются вооруженными группировками, основанными на этнонационалистической вражде и подстрекающими к насилию против этнических азербайджанцев». В своем иске Азербайджан выделил одну конкретную группу – военизированную организацию VОMA.

«Важным достижением для Армении является [постановление по поводу] защиты культурных объектов. У Азербайджана больших достижений нет, но он добился постановления в адрес Армении предотвращать расовые высказывания на своей территории, – написал в Twitter другой юрист по правам человека, Габриэль Армас-Кардона из Лейпцигского университета. – Изначально было понятно, что Азербайджану придется нелегко в рамках этого [судебного разбирательства]. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации – это договор о правах человека старого формата, действующий на территориальной основе. Теперь, когда Армения не контролирует спорную территорию, у Азербайджана мало оснований для исков в рамках этой конвенции».

«Мы очень довольны решением суда, – сказала Eurasianet.org Шила Пейлан, эксперт по международному праву, консультировавшая армянскую сторону в рамках данного дела. – Несмотря на то, что они не вынесли конкретного постановления об освобождении [военнопленных], подавляющее большинство судей заявили, что их права необходимо защитить и что есть основания для беспокойства».

Однако в более долгосрочной перспективе в результате примерно равных для обоих сторон вердиктов суда в выигрыше может оказаться Азербайджан, сказал Кямал Макили-Алиев, юрист-международник из Университета Мальмё. Макили-Алиев утверждал, что иск Армении может возыметь последствия, в соответствии с формирующейся доктриной «ответственности за защиту», для усилий армянской стороны по обеспечению международного признания Нагорного Карабаха – территории, являющейся главным камнем преткновения в конфликте между двумя сторонами.

Последние постановления суда снижают вероятность этого, сказал он Eurasianet.org.

«Суд признал, что существует вероятность того, что обе стороны нарушили Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, – сказал он. – Это несколько ослабляет армянскую позицию, потому что “ответственность за защиту” является правилом (а не законом) и опирается на соответствие более высоким моральным принципам. Если будет установлено, что Армения тоже нарушает конвенцию, это существенно подорвет ее моральные претензии».

Ани Меджлумян оказала содействие при подготовке данной статьи.