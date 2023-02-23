Международный суд приказал Азербайджану «обеспечить движение» по Лачинскому коридору

Международный суд постановил, что Азербайджану должен «обеспечить беспрепятственное передвижение» по шоссе, соединяющему Армению с Нагорным Карабахом, которое уже более двух месяцев остается практически закрытым в результате поддерживаемых властями протестных выступлений, блокирующих эту дорогу.

Однако создается впечатление, что это постановление вряд ли сильно повлияет на перспективы снятия блокады: Азербайджан утверждает, что вовсе не блокирует дорогу, а потому не обязан предпринимать какие-либо действия, которых он не предпринимал до сих пор.

23 февраля Международный суд (МС) — высшая судебная инстанция ООН — постановил, что «Азербайджан должен … принять все имеющиеся в его распоряжении меры для обеспечения беспрепятственного передвижения людей, автомобилей и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях».

В январе Армения просила суд применить к Азербайджану промежуточные меры, направленные на снятие блокады. После вынесения постановления суда Ереван объявил о своей победе. «[С]огласно решениям Суда, блокада Азербайджаном Нагорного Карабаха и другие действия должны быть немедленно прекращены, — говорится в заявлении МИД Армении, опубликованном после вынесения вердикта. — Армения будет внимательно следить за ситуацией и информировать Суд о любых нарушениях со стороны Азербайджана, пока продолжается иск Армении против Азербайджана».

Министерство иностранных дел Азербайджана обошло молчанием главное содержание постановления — что суд потребовал обеспечить свободное передвижение по дороге, — но отметило, что суд «принял во внимание» утверждения Баку о том, что Азербайджан «делал и собирается и дальше делать все, что в его силах и возможностях, чтобы гарантировать безопасное передвижение по Лачинской дороге».

Постановление суда «мало что изменит в ситуации на месте до тех пор, пока между двумя странами не будет достигнут мир, так как все [документы] истолковываются сторонами по-разному», — написал в Twitter Фарид Шафиев, глава азербайджанского государственного Центра анализа международных отношений.

Действительно, в течение всей истории этого конфликта практический эффект международных правовых решений обычно бывал невелик.

В декабре 2021 года МС вынес еще одно промежуточное постановление по тому же делу, потребовав от Азербайджана принять меры по защите объектов армянского культурного наследия на его территории. Однако всего несколько месяцев спустя исследователи обнаружили по данным спутниковых снимков уничтожение армянской церкви, которое они назвали «серьезным нарушением» постановления МС.

Если Азербайджан проигнорирует и нынешнее решение МС, в дело может вмешаться Совет безопасности ООН. Армянские представители уже обратились с призывом к этой организации.

Артак Бегларян | #Остановить_блокаду_Арцаха: Сегодня @МС безоговорочно постановил, что Азербайджан заблокировал #Арцах и должен принять все меры для обеспечения беспрепятственного передвижения людей/грузов по Лачинскому коридору. Суд также отклонил ложный встречный иск АЗ по минам. Мы призываем Совет безопасности ООН обеспечить выполнение этого постановления.

Однако чтобы обеспечить выполнение постановления МС ООН, нужна политическая воля какого-либо государства, готового приложить к этому свои усилия.

В 1993 году Совет безопасности ООН принял четыре резолюции, требовавшие вывода армянских сил с азербайджанских территорий вокруг Нагорного Карабаха. Эти резолюции так и оставались невыполненными до 2020 года, когда Азербайджан силой вернул себе территории в ходе Второй карабахской войны.

Нынешняя блокада началась 12 декабря, когда группа активистов, действующая при поддержке властей, начала акцию протеста на дороге близ города Шуши. С тех пор по дороге могут проехать только автомобили российского миротворческого контингента и редкие машины, перевозящие больных в сопровождении представителей Международного комитета Красного Креста. Это привело к широкомасштабному дефициту товаров на этой территории; многие местные жители застряли по одну или другую сторону заблокированного участка дороги.

Азербайджан отрицает, что блокирует дорогу. Официальные лица предлагали множество разнообразных объяснений сложившейся ситуации, в том числе утверждая, что движение блокируют российские миротворцы, или что армянские жители Карабаха просто не желают ездить по этой дороге.

Однако в то ж время Азербайджан начал официально требовать передачи ему контроля над дорогой. Недавно он предложил Армении в ходе продолжающихся переговоров о комплексном разрешении конфликта установить в Лачинском коридоре пропускные пункты. В обмен Армения сможет создать свои пропускные пункты на планирующейся дороге, которую Баку называет «Зангезурским коридором».

В своем постановлении суд отклонил просьбу Армении принудить Азербайджан к «прекращению организации и поддержки так называемых “акций протеста”, блокирующих бесперебойное свободное движение по Лачинскому коридору в обоих направлениях». Суд заявил, что такая мера «нецелесообразна», никак не пояснив этот вывод.

Суд также отклонил просьбу Армении потребовать от Азербайджана восстановления регулярной подачи на территорию Карабаха природного газа, которая неоднократно прерывалась во время блокады. Суд заявил, что не получил доказательств того, что подачу газа прерывает именно Азербайджан.

Кроме того, суд не согласился удовлетворить просьбу Азербайджана и потребовать новых мер в связи с утверждениями о том, что Армения продолжает минировать азербайджанскую территорию.