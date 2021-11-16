Между Арменией и Азербайджаном начались ожесточенные бои

Между Арменией и Азербайджаном разгорелись ожесточенные бои, число жертв которых больше, чем когда-либо со времен прошлогодней войны.

По сообщениям армянских источников, 16 ноября было убито по меньшей мере 15 солдат, еще 12 попали в плен. Азербайджан не признал убитым ни одного из своих солдат, но Минобороны Армении заявило, что «противник несет большие потери бронетехники и живой силы».

По сообщениям армянских источников, боевые действия шли на территории Армении возле озера Севлич в Сюникской области, где в мае азербайджанские солдаты пересекли границу и, по сообщениям, закрепились там. По данным азербайджанских источников, боевые действия состоялись по большей части в Кельбаджарском и Лачинском районах.

Армения формально призвала Россию прийти ей на помощь на основе договора о взаимной обороне.

«Поскольку нападение совершено на суверенную территорию Армении, согласно договору от 1997 года, мы обращаемся к РФ с призывом защитить территориальную целостность Армении. Сейчас готовится письменное обращение», – сказал в эфире Общественного телеканала секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

Минобороны Азербайджана заявило, что лишь реагирует на «масштабные провокации» со стороны Армении на широком участке границы и что два азербайджанских военнослужащих получили ранения. Минобороны Армении ответило, что Баку проводит «масштабную кампанию дезинформации» и что «более чем очевидно, что именно Азербайджан атаковал, напав на армянские позиции с применением артиллерии и бронетехники».

Председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что поговорил как с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, так и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, и призвал к «безотлагательной деэскалации и полному прекращению огня».

Рост напряженности между сторонами наблюдался уже некоторое время: в последние дни произошло несколько перестрелок и других столкновений. Эскалация произошла на фоне сообщений, что стороны были близки к достижению дополнительных договоренностей для поддержания подписанного год назад соглашения о прекращении огня.

По сообщениям, Армения отказалась от подписания этих договоренностей, и Баку теперь, похоже, пытается заставить Ереван силой.

«Азербайджан продемонстрировал, что готов нанести по Армении последний удар. Завершающий. После которого у Еревана не останется другой альтернативы, как вернуться за стол переговоров», – написал сайт Haqqin.az, близкий к силовым структурам Азербайджана, в статье под заголовком «Почему началась война?».

Но тяжелые потери, вероятно, еще крепче свяжут руки Пашиняну, позиции которого и без того ослабли из-за нестабильной ситуации с безопасностью в стране.

Между тем буквально на прошлой неделе в Париже состоялась встреча министров иностранных дел двух стран, отметила аналитик Международной кризисной группы Олеся Вартанян. «Несмотря ни на что, очень важно поддерживать этот зарождающийся процесс. В противном случае будет больше пространства для напряженности, эскалации или даже новой войны», – написала она в Twitter.