Меняет ли убийство Алексея Навального хоть что-то для России и мира?

В колонии «Полярный волк» на Ямале неделю назад был убит оппозиционер Алексей Навальный. Власти России отрицают причастность к гибели политика и даже обижаются, когда кто-то называет президента Владимира Путина главным заказчиком совершенного преступления. Однако мало у кого есть сомнения, что Навальный, посаженный в тюрьму по надуманным предлогам и столкнувшийся там с нечеловеческими условиями содержания, был убит путинским режимом.

При всем масштабе этой трагедии она, на первый взгляд, глобально ничего не меняет ни для россиян, ни для властей, ни для международного сообщества: РФ два года ведет полномасштабную войну против Украины, Путин 20 лет устраняет своих оппонентов, и конца и края всему этому, казалось бы, не видно. Тем не менее опрошенные Eurasianet.org эксперты, с одной стороны, признают пугающую закономерность случившегося и отсутствие каких-либо гарантий, что для Путина и его окружения наступят какие-либо последствия, а с другой, по их мнению, убийство Навального создает для Кремля немало рисков. Они не исключают, что, решив расправиться со своим главным оппонентом и критиком, попавшим к нему в заложники, президент РФ совершил ошибку.

Мир утонул в цветах

Сухое сообщение Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ 16 февраля 2024 года о «смерти осужденного» Алексея Навального, который «после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание», вызвало шоковую реакцию в мире. Западные лидеры и политики, которые среди прочих в тот день собрались на Мюнхенскую конференцию по безопасности, моментально принялись выражать возмущение и называть Путина ответственным за смерть оппозиционера. Демократически настроенные россияне, которые также не сомневались в том, из-за кого и по чьему приказу погиб Навальный, погрузились в траур и даже отчаяние.

По всему миру спустя считанные часы после известия о смерти политика начали возникать стихийные мемориалы. В совершенно разных уголках планеты люди собирались на спонтанные акции, несли цветы, свечи и организовывали демонстрации у посольств и консульств РФ. Гибель Навального словно вызвала взрывную волну и впервые за почти два года полномасштабной войны Кремля против Украины «вернула» Россию в мировое сообщество: народные мемориалы в память об оппозиционере распространились по стране с невероятной скоростью. По стране, где после приказа Путина 24 февраля 2022 года начать бомбежки мирных городов Украины были с особой жестокостью подавлены многотысячные протесты, запустив маховик репрессий.

Правда, в отличие от стран свободного мира в России нельзя было выразить свой гнев. Ярость была жестоко подавлена силовиками, среди которых традиционно отличились «блюстители порядка» в Санкт-Петербурге. В итоге относительно безопасным способом (со множеством оговорок) дать волю эмоциям оказалось возложение цветов у памятников жертвам политических репрессий и других символов. За первые три дня скорби были задержаны по меньше мере 400 человек и заведены несколько дел. Примечательно, что реакция силовиков в разных городах России отличалась. Если где-то людей крутили за одно лишь намерение возложить цветы, то в Москве гражданам в основном давали молчаливо почтить память оппозиционера, если человек, пришедший, например, к Соловецкому камню, не имел при себе фотографий Навального и не выступал с политическими заявлениями.

Но что, пожалуй, больше всего удивляло: власти то и дело уничтожали мемориалы, и это не останавливало людей, которые продолжали идти к точкам скорби, хотя было понятно, что даже такое мирное действие может обернуться проблемами для любого, кто на него решился. Людей снимали мужчины «в штатском», из-за чего угроза последствий становилась лишь ощутимее.

Никто не удивился

При этом в самом факте убийства Навального не было ничего удивительного. Как заявил президент США Джо Байден, гибель политика стала «еще одним доказательством жестокости Путина», а сам глава Белого дома, узнав о случившемся, был одновременно «не удивлен и возмущен». И это, среди многочисленных реакций, было, пожалуй, весьма точным описанием произошедшего.

Путин убил своего главного оппонента, который последние три года был сильно изолирован от мира, а с декабря 2023-го и вовсе был отправлен в Заполярье. Издание «Медиазона» подробно расписало хронологию изоляции Навального, которая неизбежно наводила на мысль, что политика готовили к убийству. В Кремле причастность Путина к преступлению с чувством наигранной обиды отрицали. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, речь шла об «абсолютно голословных, хамских обвинениях».

Формально причастность Путина не доказана. Однако, если представить, что Навальный умер от естественных причин, то три года пыток в колонии сами по себе были медленным убийством. Между тем в пользу неестественных причин говорит ряд обстоятельств. В невнятной и неполной официальной версии смерти существуют многочисленные нестыковки. Кроме того, 19 февраля – спустя три дня после официального сообщения о смерти оппозиционера – Путин присвоил звание генерал-полковника замдиректора ФСИН Валерию Бояриневу, который лично отдавал распоряжения по ограничению прав Навального и даже комментировал дело политика, что было нетипично для высокопоставленных силовиков. В дополнение, матери оппозиционера по-прежнему отказываются выдавать тело погибшего, возможно, из-за насильственного характера смерти.

Так или иначе в РФ произошло событие за последние два года сравнимое разве что с началом полномасштабного вторжения в Украину. Но в том, отчасти, и заключалась трагедия, что гибель лидера российской оппозиции, похоже, ничего кардинально не меняла в глобальном смысле. Путин и раньше убивал своих политических оппонентов и начал это делать задолго до того, как о нем начали говорить как о диктаторе. Например, убийство журналистки «Новой газеты» Анны Политковской произошло 7 октября 2006 года – в день рождения Путина. Спустя полтора месяца в том же году в Великобритании был отравлен радиоактивным полонием бывший офицер КГБ и ФСБ, раскрывший связи организованной преступности с высшими российскими чиновниками, Александр Литвиненко. Оппозиционер Борис Немцов был застрелен рядом с Кремлем 27 февраля 2015 года. А самого Навального в 2020-м пытались отравить боевым ядом «Новичок» и не преуспели лишь из-за череды проколов спецслужб. Другими словами, убийство Навального пополнило список преступлений Путина, но не раскрыло его с какой-то новой стороны.

Также вряд ли у кого-то со смертью оппозиционера умерла надежда на перемены в России при Путине. Режим дрейфовал в сторону тоталитаризма уже очень давно и убийство Навального не превратило его в диктаторский, поскольку он им уже к этому моменту стал. Не стало откровением преступление в «Полярном волке» и для западных политиков, для которых, как пояснил Eurasianet.org доктор исторических наук, профессор Университета им. Масарика в Брно Андрей Зубов, Путин прошел «точку невозврата» 24 февраля 2022 года, после чего его репутация была окончательно испорчена. «Никто уже и не предполагал, что Путин может стать нормальным и рукопожатным. Поэтому убийство Навального для большинства не явилось чем-то принципиально новым», – отметил профессор.

Ответ Запада

Тем не менее опрошенные Eurasianet.org эксперты считают, что это убийство – при всей его предсказуемости, учитывая, что политик три года находился в абсолютной власти Путина – может запустить определенные процессы и повлиять на ход событий. Наиболее вероятные последствия для президента РФ могут наступить как раз в международной сфере.

Дело в том, пояснил профессор Зубов, что на Западе в последнее время снова начали проскальзывать дискуссии о том, что «какие-то требования Путина, возможно, справедливы, какие-то территории русскоязычные». «Пошли разговоры: “Может, мы не все понимаем”. Но теперь это резко должно прекратиться. Убийство Навального не явилось точкой невозврата, но явилось моментом истины, что путинский режим – не просто зарвавшийся политический режим. После убийства Навального я наблюдаю, какие слова употребляют политики и крупные комментаторы в адрес путинской России: “бандит” и “криминальный режим”. То есть путинский режим увидели таким, каким он был с самого начала, но чего многие предпочитали не видеть», – сказал историк.

По мнению Зубова, режим Путина – это продолжение большевистского, который «прикрывался маской социализма и не имел с ним ничего общего». «Потом появился другой прикид – демократический. Уже Борис Ельцин перешел от демократии к фальсификации, но ельцинско-путинскую власть не хотели воспринимать как бандитскую. Их принимали в “семерку”, во всякие организации. А потом началось прозрение, которое не завершилось даже 24 февраля. Началась война, Путин стал нерукопожатен, но в целом на Западе говорили так: пусть элита сама с ним разделается, а потом режим станет таким как раньше и с ним можно будет общаться. И только теперь мир осознает простую истину, что это обычная бандитская свора. Криминальный режим покорил и держит под своей властью страну. И наглое, ничем не закамуфлированное убийство Навального должно дать понять Западу, что к путинскому режиму надо относиться как к каким-нибудь хуситам или ХАМАС», – считает Зубов.

Между тем убийство Навального произошло в тот момент, когда на Западе затянулся период неопределенности по поводу объемов дальнейшей военной поддержки Украины. Политолог Аббас Галлямов считает, что смерть оппозиционера, вероятно, станет дополнительным аргументом для союзников Киева, а из всех вариантов ответа Кремлю наращивание помощи Украине – наиболее очевидный и болезненный для Путина. «Хотя я знаю из настроений российских элит, что многие из них оказались в шоке от смерти Навального. Они боятся нового витка санкций, поскольку у них еще не все отобрали, а у Запада еще не весь арсенал действий исчерпан», – пояснил Eurasianet.org Галлямов.

Кандидат политических наук, политолог Иван Преображенский уверен: наиболее чувствительной санкцией со стороны Запада стало бы непризнание Путина законным президентом РФ после 17 марта 2024 года. Он пояснил Eurasianet.org, что такой шаг стал бы не символическим, а вполне конкретным действием, осложняющим функционирование правителя России. В таком случае все послы и постоянные представители РФ, назначенные после 17 марта, автоматически не признавались бы, статус отношений с Москвой понижался, а проблема безопасности Путина, которого уже разыскивает Международный уголовный суд, резко бы усиливалась.

«Путин представляет интересы правящего класса за пределами РФ. Он решает не только дипломатические, но и технические вопросы. Но если Путин не может переговорить, условно, с президентом Сенегала по поводу компании Дерипаски, то для Дерипаски он менее полезен. Он теряет функцию пахана для внешнего использования. В криминальном мире такого “вора в законе” обычно меняют. Это же усложнило бы работу России и в международных организациях, которые она использует в своих интересах. Другими словами, непризнание результатов выборов ослабило бы лояльность к Путину его окружения», – сказал Преображенский.

К непризнанию Путина президентом РФ после 17 марта призвала Евросоюз и Юлия Навальная, которая после убийства мужа заявила о решении продолжить его дело.

Впрочем, по мнению Преображенского, гарантии, что Запад на такое решится, нет. «Запад действительно не хочет вести переговоры с Путиным, но он хотел бы вести хоть какие-то переговоры, чтобы эту войну закончить. То есть Запад не хочет разговаривать, но хочет иметь возможность разговаривать. Однако единственным правильным ответов на убийство Навального было бы непризнание Путина», – добавил политолог.

Переменные с неизвестными

Тем временем нелояльность элит – как раз тот риск, который убийство Навального закладывает в систему, уверены эксперты. Как пояснил Галлямов, власть любого диктатора держится прочно только тогда, когда опирается как на силовиков, так и на народ. Политолог отметил, что Путин мог бы отменить выборы, объявив военное положение, но сам же захотел «получить инъекцию легитимности», заговорив о выборах за год до голосования. «Вначале в прошлогоднем послании Федеральному собранию, потом эта тема всплыла в марте с Си Цзиньпином, который его “благословил”, возможно, даже по просьбе самого Путина. Было видно, что для него важно напомнить, что он не просто диктатор, а всенародно избранный», – считает эксперт.

Однако прокол с системным либералом Борисом Надеждиным, который был допущен до сбора подписей, но в итоге не был зарегистрирован Центризбиркомом кандидатом в президенты, испортил Путину электоральную картинку.

«Два года антивоенным настроениям не давали выхода, это был протест одиночек. И вдруг они материализовались в виде тысяч людей, стоящих в мороз поставить подписи за Надеждина. Путин воспринял это как серьезный прокол администрации: не допустили бы, было бы все нормально, а так получилось, что провоенных настроений уже почти не видно – прошли те времена, когда люди Z лепили на машины, а очереди тех, кто против войны, выстроились по всей стране. Есть абстрактная цифра от ВЦИОМ о поддержки войны 80% населения, но что такое цифра против картинки? Путин разозлился и отдал карт-бланш ястребам – Патрушеву, Сечину, Громову, которые считают, что “нет человека, нет проблемы”. Путин махнул рукой на попытки легитимизироваться, дескать, черт с ней с народной любовь, раз нет любви – пусть боятся», – подчеркнул Галлямов.

По его мнению, Путин совершил ошибку, поскольку убийство Навального в разгар избирательной кампании – это действие, которое будет воспринято как поведение диктатора. «За исключением 8%–10% совсем оголтелых Z-патриотов, всем остальным понятно, даже тем, кто не фанаты Навального, что это убийство», – считает политолог. Галлямов не исключил, что у Путина возникнут проблемы с легитимностью, поскольку после недопуска на выборы Екатерины Дунцовой, снятия Надеждина и убийства Навального выборы даже отдаленно не напоминают волеизъявление.

«Из-за репрессий последних лет он перестает восприниматься как всенародно избранный президент, а чаще выглядит как обычный диктатор с опорой на штыки. Но силовики – тоже часть общества. Если они поймут, что режим держится только на их штыках, он станет их заложником. Они могут начать задаваться вопросами, почему, например, потоки РЖД контролируют Роттенберги, почему бы там не оказаться их людям? И так далее. Поэтому все диктаторы – более или менее умные – на самом деле заморачиваются с легитимностью. Им нужны альтернативные источники власти помимо силовиков», – пояснил эксперт.

Он добавил, что в случае такого сценария неизбежно в руки силовиков отойдет и управляемая до сих пор технократами экономика, что приведет к ее резкому падению. При этом, если после убийства Навального Путин решит ускорить репрессии и погрузить страну в условный 1937 год, то вряд ли он сможет удержать контроль над ситуацией.

По мнению Преображенского, убийством Навального Путин также послал сигнал внутрь системы, что «никаких альтернатив в принципе быть не может», а ведь именно погибший политик последние годы воспринимался альтернативой засидевшемуся в Кремле правителю. Политолог предположил, что, упрятав Навального в Заполярье, Путин в том числе боялся собственного окружения, «которое в какой-то момент могло что-то сделать».

«При этом с точки зрения безопасности ничего не изменилось. Режим убивал и продолжит убивать. А у демократически настроенного общества в краткосрочной перспективе будет ощущение безысходности – где-то была звездочка надежды и теперь погасла. Тем не менее после глубокого шока начнется переосмысление понятия альтернативы – и не просто личностной Путину, которую олицетворял Алексей, а содержательную путинизму, поскольку в обществе силен запрос на перемены, что показала кампания Надеждина, выразившаяся в подписях против войны. И чем сильнее власть давит, тем сильнее этот запрос», – уверен Преображенский.

Между тем политолог согласен, что зависимость Путина от силовиков усиливается, поскольку он «больше не сможет сманеврировать и изобразить выборы, как он это делал раньше». «Одни выборы были совсем жесткие, а другие вроде как похожи на выборы. В России институт выборов давно девальвирован, а окончательно добит убийством Навального. У Путина пространства для лавирования не осталось. И единственная легитимация теперь – силовая», – отметил эксперт.

С тем, что за убийством Навального грядет усиление репрессий, согласен и профессор Зубов. Перерастут ли они в массовый террор, будет зависеть от того, как долго у власти продержится Путин. «Это будет касаться не только сторонников демократических ценностей, но и ударит по тем, кто не согласен с ним внутри системы. Так уже было при Сталине. Он уничтожал ближайших соратников, в том числе несколько раз руководство КГБ. Именно таких вещей надо ожидать. Из-за убийства Навального многие люди, среди которых есть и те, кто колебались или поддерживали эту войну, увидели опасность режима, в том числе для них. Многие в России отшатнутся от такого правителя. Но хватит ли сил у противников Путина в элите покончить с ним? Надо понимать, что такого правителя невозможно свергнуть улицей. Но если элиты увидят, что он готов убить и их, народ его ненавидит, а в армии начнутся волнения, то в такой ситуации свергнуть его не составит труда. Правитель – это всего лишь человек. Калигула весь Рим в крови утопил, а потом несколько людей договорились – представители элиты – и просто его зарезали», – напомнил профессор.