Миграция из Таджикистана в Россию бьет исторический рекорд

Согласно последним данным российского правительства, в этом году в Россию уже въехали в поисках работы около 1,6 миллиона граждан Таджикистана. Многие наблюдатели подозревали нечто подобное, но до сих пор эта цифра не отражалась в официальной статистике, которая обычно регистрировала порядка 1 миллиона.

Трудовые мигранты — главная статья экспорта из Таджикистана. В 2019 году сумма денежных переводов, отправленных ими из России, превысила 2,6 миллиарда долларов, что примерно втрое превышает совокупный объем всего остального таджикского экспорта и эквивалентно приблизительно 28 процентам ВВП Таджикистана.

Между январем и сентябрем 2021 года российское Министерство внутренних дел зарегистрировало въезд в страну 2 025 712 граждан Таджикистана — причем 1,6 миллиона из них, то есть около четверти таджикского населения трудоспособного возраста, указали в качестве официальной цели приезда работу. За тот же период около 70 000 граждан Таджикистана получили российское гражданство. (Единственная страна, из которой приехало еще больше — 3,3 миллиона человек — это Узбекистан. Но численность населения Узбекистана более чем в три раза больше, чем в Таджикистане.)

Защитники прав мигрантов давно подозревали, что официальные данные занижаются, чтобы помочь как российским, так и таджикским властям сохранить лицо; ни та, ни другая сторона не хочет признавать, насколько сильно ее экономика зависит от миграции.

Весной 2020 года, когда пандемия привела к резкому спаду экономической активности в мире, многие трудовые мигранты внезапно остались без работы и не в состоянии уехать домой. По данным российского Центрального банка за 2020 год, объем денежных переводов граждан Таджикистана снизился на 835 миллионов долларов, до 1,7 миллиарда.

Но, как говорится в сентябрьской статье двух экономистов из японской гуманитарной организации, восстановление было стремительным. Таджикские семьи, члены которых работают в России, оказались «более устойчивыми в условиях пандемии». Трудовые мигранты обеспечивают экономическую безопасность таджикских семей, пишут в журнале PLOS One Сатоши Шимицутани и Эйдзи Ямада.

Россия — главное, но не единственное направление миграции таджиков.

В начале 2021 года, после ослабления ограничений на путешествия и возобновления прямых авиарейсов, некоторые таджикские семьи продавали всё, что могли — в том числе скот и мебель, — чтобы купить билеты. Утверждается, что в течение некоторого времени монополия родственников президента Эмомали Рахмонова на официальную продажу авиабилетов, число которых было ограниченным, приносила им огромную прибыль.

В частных беседах об эмиграции – единственном варианте для тех, у кого есть честолюбие и способности, – многие таджики говорят, что такого рода коррупция и кумовство ограничивают возможности Таджикистана.

Последние несколько лет таджики могут участвовать в проводящейся каждую осень Соединенными Штатами программе электронных диверсификационных виз — всемирной лотерее, в которой разыгрываются около 50 000 «грин-карт», дающих своим обладателям право легально жить и работать в США.

В возникающие по всему Душанбе импровизированные офисы, которые предлагают помощь в правильном заполнении документов, стоят длинные очереди. Хотя заявки на участие в лотерее принимаются бесплатно, многие готовы заплатить 20 долларов за такую помощь.

В прошлом тираже «грин-карты» выиграли более 2300 таджиков. В опросе, который проводило в прошлом месяце в приложении обмена сообщениями Telegram новостное агентство Asia-Plus, 53 процента респондентов дали на вопрос «Хотите ли вы переехать в США?» ответ «да».