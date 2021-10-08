Министр иностранных дел Узбекистана слетал в Афганистан на переговоры

Ташкент, выступающий на взаимодействие с руководством «Талибана», сделал очередной шаг в этом направлении, отправив своего министра иностранных дел в Кабул на первые очные переговоры с новым афганским правительством.

Абдулазиз Камилов возглавил делегацию, отправившуюся в столицу Афганистана 7 октября, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Узбекистана.

На повестке дня стояли энергетические, торговые и транспортные проекты, динамику реализации которых Ташкент пытается сохранить, несмотря на трудности, связанные с их осуществлением в перешедшем под власть талибов Афганистане. Стороны также обсудили гуманитарное сотрудничество.

Камилов, чье правительство официально не признало новое афганское правительство, встретился с заместителями премьер-министра Абдулом Саламом Ханафи и Мохаммедом Абдулом Кабиром; министром иностранных дел Амиром Ханом Муттаки; министром транспорта и гражданской авиации Алхаджем Хамидуллой Ахундзадой; министром энергетики и водных ресурсов Абдулом Латифом Мансуром; и министром общественных работ Абдулом Мананом Омари.

Новые правители Афганистана, стремящиеся установить международные связи, в то время как многие страны продолжают их избегать, приняли узбекскую делегацию с распростертыми объятиями.

«Члены временного правительства Афганистана выразили искреннюю признательность Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву за огромное внимание к чаяниям афганского народа, неоценимую гуманитарную помощь в целях предотвращения масштабного продовольственного кризиса», – говорится в заявлении узбекского МИДа.

«Афганская сторона дала высокую оценку политике Президента Узбекистана по выстраиванию конструктивного и взаимоприемлемого диалога с новыми властями Афганистана, а также призыву главы Узбекистана к международному сообществу разморозить активы Афганистана за рубежом», – также отмечается в документе.

Кроме того, афганское правительство поблагодарило Узбекистан за обеспечение «бесперебойного функционирования узбекско-афганской границы, через которую на постоянной основе доставляются в страну продовольствие и другие товары первой необходимости».

Узбекистан также ведет переговоры о возобновлении авиасообщения между Ташкентом и Кабулом.

В заключение МИД Узбекистана сообщил, что переговоры с официальными лицами «Талибана» продолжатся в ближайшее время на узбекской стороне, в приграничном с Афганистаном Термезе, где, в частности, будет обсуждена реализация двух крупных проекта: ЛЭП «Сурхан – Пули-Хумри», которая позволит Узбекистану увеличить поставки электроэнергии в Афганистан на 70%, и железной дороги из Мазари-Шарифа до Кабула и далее пакистанского Пешавара, которая откроет Узбекистану доступ к портам Южной Азии.

По мнению аналитиков, победа талибов в Афганистане поставила жизнеспособность второго проекта под угрозу в связи с обеспокоенностью по поводу безопасности и финансирования.

Прозвучавшие во время визита Камилова в заверения в «готовности афганской стороны обеспечить безопасность узбекских специалистов, задействованных в осуществлении указанных проектов» вряд ли успокоят эти опасения.

Узбекистаном в отношениях с Афганистаном в первую очередь движет прагматизм, сказал Eurasianet.org Равшан Назаров, историк, специализирующийся на проблемах Центральной Азии.

«Конечно, режим талибов не вызывает иллюзий среди серьезных экспертов и аналитиков, но практичная политика требует достижения соглашения с теми, кто находится у власти».