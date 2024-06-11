Многие аспекты проекта железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» остаются нерешенными

Китайские и кыргызские специалисты обсуждают строительство дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» во время поездки в Джалал-Абадскую область КР в апреле 2023 года. Прошло больше года, но многие вопросы, касающиеся проекта, остаются нерешенными. (Фото: Кыргыз темир жолу)

Ключевые события и сообщения о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org. (Выпуск №106: 4-10 июня)

Центральная Азия

Главной новостью прошедшей недели в отношениях Китая и Центральной Азии стало официальное подписание 6 июня соглашения о строительстве железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан», переговоры о котором длились 20 лет, отметило Радио «Азаттык». Торжественная церемония подписания межправительственного соглашения сопровождалась видеообращениями лидеров трех стран – президентов Узбекистана и Кыргызстана Шавката Мирзиёева и Садыра Жапарова, а также председателя КНР Си Цзиньпина, которые назвали инициативу «поистине историческим проектом» и «кратчайшим маршрутом между Шанхаем и Парижем», который продемонстрировал «международному сообществу твердую решимость трех стран рука об руку содействовать сотрудничеству и совместно стремиться к развитию».

При этом, как отметило Радио «Азаттык», «хотя проект получил благословение, до сих пор общественности не раскрыты данные об источниках финансирования и формы управления проекта». Подобная «скромность» властей обычно является плохим признаком.

И действительно, министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов после подписания соглашения уточнил, что речь идет только о «начале пути» и еще только предстоит согласовать все финансовые и технические детали проекта, определить конкретные сроки и этапы его реализации, а также завершить учреждение совместной компании и подписать концессионное соглашение. Ожидается, что в совместном предприятии доля КНР составит 51%, а Узбекистана и Кыргызстана – по 24,5%. Однако, несмотря на нерешенность многих ключевых вопросов, Махкамов все-таки пообещал: «В октябре этого года, осенью, будет заложен первый камень».

Казахстан

Китайские инвесторы заинтересовались развитием «мирного атома» в Казахстане. Председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов встретился с делегацией из КНР под руководством замглавы госуправления по атомной энергии Китая (CAEA) Лю Цзином, сообщила 10 июня пресс-служба казахстанской компании. На встрече также присутствовали представители других крупных китайских компаний – CNNC, SPIC, CGN, которые так или иначе уже ведут бизнес в республике. Например, через CNNC «Казатомпром» поставляет природный уран для нужд АЭС в КНР, а SPIC реализует проект по строительству в Казахстане ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт. Наконец, CGN совместно с «Казатомпромом» развивает месторождения природного урана «Семизбай» и «Орталык» в РК. О чем стороны договорились, не сообщалось, но подчеркивалось, что собеседники обсудили «многочисленные аспекты сотрудничества в сфере атомной энергетики» и «к взаимному удовлетворению констатировали продуктивность диалога».

Намечается продуктивный диалог, кажется, и между швейцарской компанией Glencore Plc и некими китайскими инвесторами. Во всяком случае казахстанские СМИ сообщили, что Glencore Plc рассматривает возможность продажи своей доли в местной горнодобывающей компании «Казцинк» покупателям из КНР, из-за чего предприятие на 70% может стать китайским.

Тем временем, как сообщило 5 июня агентство «Казинформ», Мажилис ратифицировал соглашение с Китаем о взаимном учреждении культурных центров. Таким образом, культурные центры должны в ближайшее время открыться в Астане и Пекине. Казахстанские депутаты уверены, что создание центров «придаст импульс укреплению культурного взаимодействия» между странами.

Впрочем, как видно из многочисленных проектов между двумя государствами, соседи думают, конечно, не только об укреплении духовного взаимодействия. По словам первого заместителям премьер-министра Казахстана Романа Скляра, торгово-эконмическое сотрудничество с Китаем идет настолько активно, что Астана задумалась об открытии четвертого погранперехода с КНР. Об этом рассказал Telegram-канал «Logistan» со ссылкой на большое интервью вице-премьера от 4 июня.

Между тем «Logistan» сообщил также, что за пять лет Казахстан нарастил поставки агропродукции в Китай в 4,6 раза. За 2023 год республика отправила в КНР 592 тыс. тонн пшеницы, а за I квартал 2024-го – уже 220 тыс. тонн. В целом за пять лет экспорт растениеводческой продукции из Казахстана в Поднебесную взлетел с 0,75 млн тонн в 2019 году до 3,5 млн тонн в 2023-м. При этом ранее наблюдались проблемы с перевозкой зерна в КНР железнодорожным транспортом, теперь же стороны решили создать спецгруппу для урегулирования возникающих затруднений.

Узбекистан

Узбекистан планирует открыть в обозримом будущем 21 торговый дом в более чем 10 городах КНР, включая Ричжао, Цзыбо, Яньтае, Шеньяне, Панцзине, Шанхае, Гуанчжоу, Наньтуне, Янчжоу, рассказал изданию «Курсив» зампредседателя Ассоциации экспортеров РУ Бобур Расулев. Издание отмечает, открытие торговых домов Узбекистана будет реализована в рамках апрельского указа президента Шавката Мирзиёева по увеличению поставок сельскохозяйственной продукции в Китай.

Тем временем китайская корпорация Liaoning Lide собралась построить ветряную электростанцию мощностью 600 МВт в Бухарской области, сообщило 6 июня издание «Spot» со ссылкой на представителя компании Цзиньмин Чжана. Он отметил, что речь идет об «одном из крупнейших энергетических проектов между Узбекистаном и Китаем», и напомнил, что компания уже реализует проект по протягиванию линий электропередач на 269 км от Бухарской до Самаркандской области. Стоимость возведения электростанции в Гиждуванском районе оценивают в $720 млн.

Кроме того, китайский телекоммуникационный гигант ZTE намерен расширить присутствие в Узбекистане, рассказало издание «Spot» со ссылкой на Министерство цифровых технологий. Старший вице-президент компании Мэй Чжонхуа провел встречу с главой узбекистанского ведомства Шерзодом Шерматовым, на которой стороны обсудили расширение работы уже открытого в IT Park центра дистанционного бизнес-аутсорсинга (BPO) ZTE. Кроме того, китайский бизнесмен и узбекистанский министр обсудили открытие дата-центров. Сообщается, что стороны договорились углубить сотрудничество в сферах мобильного и проводного интернета, поработать над улучшением качества связи и обеспечить соединением отдаленные населенные пункты.

Продолжается и экспансия китайских автомобилей в Узбекистан. «Курсив» со ссылкой на данные китайской таможни сообщил, что в апреле автопроизводители из КНР поставили в республику 3337 электромобилей – на 90% больше, чем в марте 2024-го. В денежном выражении импорт китайских электрокаров взлетел на 71% с $36,2 млн до $62,1 млн. С начала года в Узбекистан ввезли 8489 электромобилей на $164,5 млн.

Между тем китайская авиакомпания YTO Cargo Airlines со штаб-квартирой в Ханчжоу запустила регулярные грузовые рейсы в Ташкент, рассказала 5 июня пресс-служба Uzbekistan Airports. Для грузоперевозок будут использоваться самолеты нового типа ARJ21-700 от китайского производителя Comac. Ранее компания уже осуществляла подобные рейсы, однако – на самолетах Boeing 757.

Другая китайская авиакомпания, правда, пассажирская, – «Loong Air» во второй половине июня планирует открыть новый авиамаршрут из Сианя в Самарканд, отметило издание «Yuz» 7 июня. Этот перевозчик уже выполняет регулярные пассажирские рейсы по направлениям «Чэнду – Ташкент» и «Сиань – Ташкент» в обоих случаях по три раза в неделю.

Собираются стороны запустить и туристический поезд из Китая в Ташкент и Самарканд, о чем стало известно после встречи 7 июня зампреда «Узбекистон темир йуллари» Хикматуллы Рахметова с делегацией Сианьского муниципального комитета Китая во главе с заместителем секретаря Ли Джинг. На встрече также отмечалось, что в 2023 году из порта Сиань «было осуществлено 5351 маршрутное движение поездов, 675 из которых отправились в страны Центральной Азии, в частности, на долю Узбекистана пришлось более 50%». Ожидается, что до конца 2024 года по маршруту «Сиань – Джизак» перевезут 20 тыс. TEU-контейнеров (двадцатифутовых).

Примечательно, что Пекин и Ташкент на прошедшей неделе умудрились добиться даже совместного дипломатического успеха. Генассамблея ООН 7 июня единогласно одобрила резолюцию об объявлении 10 июня «Международным днем диалога между цивилизациями в целях повышения осведомлённости о ценности разнообразия цивилизаций и содействия диалогу, взаимному уважению и глобальной солидарности», которую разработали Узбекистан и Китай.

Кыргызстан

Если в Узбекистане, несмотря на громкий запуск проекта строительства железной дороги на три страны, на прошедшей деле нашлось место и иным проявлениям сотрудничества с Китаем, то в Кыргызстане так сильно радовались долгожданному формальному старту, что практически не заметили других элементов взаимодействия с КНР. Железная дорога буквально захватила все внимание местного информационного пространства.

Тем не менее некоторым особенностям китайско-кыргызстанских отношений все же нашлось место в СМИ. Так, издание «Kaktus» 4 июня сообщило, что в январе-марте 2024 года республика экспортировала 104,7 тонны меда на $631,8 тыс. Сумма экспорта этого продукта из Кыргызстана выросла на $307,9 тыс. по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, хотя объемы поставок выросли незначительно (94,3 тонны в 2023 году). Лидером среди потребителей кыргызстанского меда стал Китай – 26,7 тонны.

Кроме того, портал «Акчабар» 4 июня отметил, что в Кыргызстане на 56% взлетел импорт лекарственных средств в I квартале 2024 года и составил 3,4 тыс. тонн. Среди основных поставщиков таблеток в республику на третьем месте оказался Китай (588.1 тонны). При этом поставки из КНР выросли по сравнению с прошлым годом подскочили в 7,1 раза.

Таджикистан

С тех пор, как китайские чиновники пообещали привезти в Таджикистан председателя Си Цзиньпина, местные СМИ то и дело выпускают хвалебные тексты в адрес Поднебесной. На этот раз в госагентстве «Ховар» вышло мнение-интервью старшего научного сотрудника кафедры Юго-Восточной Азии Института проблем изучения государств Азии и Европы Национальной академии наук республики Мирсаида Рахмонова. Из этой публикации следовало, что президент страны, каждый раз упоминаемый не иначе как «уважаемый Эмомали Рахмон», сделал все, чтобы укрепить дружбу и партнерство с Китаем, и в этом, судя по тексту, всячески преуспел.

Подготовка к визиту, видимо, идет полным ходом. Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин 6 июня принял посла КНР в республике Цзи Шумина. Отчет о встрече не изобиловал подробностями: «стороны рассмотрели вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества в различных сферах, в том числе в рамках международных и региональных организаций». Тем не менее тот факт, что на встречу с главой дипмиссии в Душанбе отрядили целого министра, а, например, не его заместителя, говорит об особом внимании Таджикистана к китайцам в данный конкретный момент.

Китайско-таджикистанские отношения обсуждались и в Маджлиси республики. На специальном мероприятии, посвященном сотрудничеству двух стран «во имя благосостояния населения и процветания государств», в частности выступила зампредседателя нижней палаты парламента Таджикистана Мавсума Муини, отметившая деловые и личные отношения «уважаемых» Рахмона и Си, которые «заложили прочную политическую основу для развития двусторонних отношений и определили блестящие перспективы развития». Никакой конкретики снова не последовало, но было понятно, что ожидание товарища Си в республике с каждым днем усиливается.

Тем временем еще 29 мая в Душанбе был подписан Меморандум о сотрудничестве в области транспорта и логистики между госучреждением «Автомобильный транспорт и логистические услуги» Минтранспорта республики и «Международным логистическим центром Джинлида города Кашгар» Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР. Как отметило 5 июня издание «Азия-Плюс», благодаря этому меморандуму расширяется сотрудничество в области автомобильных и контейнерных перевозок, а также создаются особые условия для таджикистанских водителей в Кашгаре, которым в логистическом центре города будут предоставлять бесплатную парковку, льготное проживание, а также бесплатную помощь, включая юридическую.

Из таджикистанского Худжанда в Кашгар также начнет раз в неделю летать пассажирский самолет ARJ21, произведенный в Китае, рассказало 8 июня агентство «Спутник Таджикистан».

Между тем издание «Азия-Плюс» сообщило, что в Республиканском клиническом центре глазных болезней в Душанбе китайские врачи собрались бесплатно прооперировать 500 пациентов с катарактой. Акция проводится с 31 мая по 18 июня в рамках программы Минздрава КНР со звучным названием «Экспресс здоровья: яркое путешествие». Утверждается, что после завершения программы китайская сторона передаст Таджикистану оборудование и расходные материалы на сумму 1 млн юаней (около $138 тыс.) в качестве гуманитарной помощи.

Туркменистан

Делегация из Туркменистана, состоящая из 25 чиновников и экспертов, представляющих 19 министерств и комиссий, 5-7 июня побывала в Нинся-Хуэйском автономном районе Китая, сообщило 10 июня издание «Orient». Во время визита китайцы преподали гостям «учебный курс», рассказав о местных практиках в экологической, культурной, туристической и других сферах. Туркменские СМИ отмечают, что представители республики посетили пастбища, винодельни, центры семеноводства, природный заповедник и набрались опыта. Кроме того, туркменские чиновники особенно заинтересовались опытом провинции по борьбе с опустыниванием и увидели в этом «возможности для налаживания системного взаимодействия», в частности, в использовании технологии «сетки из пшеничной соломы». О конкретных договоренностях, как это часто бывает в случае Туркменистана, общественности не сообщили, ограничившись красочным описанием увиденного чиновниками великолепия Китая.