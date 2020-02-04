Может ли торговля энергией сблизить Таджикистан и Узбекистан?

На прошлой неделе узбекские официальные лица принимали в Ташкенте своих таджикских коллег, чтобы проработать детали по двум гидроэлектростанциям, которые Ташкент планирует построить вблизи Самарканда на реке Зарафшан, берущей начало в Таджикистане. Тот факт, что обе стороны обсуждают проект стоимостью 550 млн долларов, свидетельствует о серьезных изменениях, произошедших за последние три года. До этого соседи почти не поддерживали отношений и практически не торговали между собой.

В пресс-релизе Министерства энергетики Узбекистана сообщается, что эти две ГЭС будут производить до 1,4 млрд киловатт-часов только для нужд Узбекистана. Это близко к тому объему электроэнергии, который Душанбе экспортировал в Узбекистан в 2018 году. В то же время таджикские официальные лица объявили о планах по закупке в нынешнем году 200 млн кубометров газа из Узбекистана. Для сравнения, в 2019 году было импортировано 140 млн кубометров, а в 2018-м – всего 55 млн.

Еще несколько лет назад было бы трудно поверить в возможность подобной встречи, но она легко вписывается в последние тенденции в энергетической отрасли.

После смерти изоляциониста Ислама Каримова в 2016 году Ташкент официально снял возражения против проекта Рогунской плотины – несомненно, самой важной инфраструктурной инициативы Таджикистана. В 2012 году Каримов даже угрожал войной в случае реализации проекта. В 2018 году, после шестилетнего перерыва, Узбекистан возобновил закупки таджикской электроэнергии, а Душанбе снова начал импортировать узбекский природный газ. Несколько месяцев спустя, во время государственного визита Эмомали Рахмона в Ташкент, стороны объявили, что Узбекистан окажет помощь в строительстве других гидроэлектростанций в Таджикистане.

Несмотря на потепление отношений, торговля между двумя странами остается низкой, хоть они и соседи. Узбекистан, например, в 2018 году импортировал больше из далекой Литвы, чем из Таджикистана.

В период с 2010 по 2015 год Узбекистан закупил таджикских товаров на общую сумму 7,45 млн долларов (согласно данным МВФ). За тот же период общий объем импорта Узбекистана составил около 93,3 млрд долларов (таким образом, по грубым подсчетам, на импорт из Таджикистана пришлось около 0,008% общего объема). После смерти Каримова товарооборот вырос до 290 млн долларов в 2018 году.

Помимо фактора прохладных отношений в период правления Каримова, низкий оборот также можно объяснить отсутствием торговой взаимодополняемости. Оба государства являются в основном экспортерами сырья (одной из крупных статей экспорта этих стран является золото).

Однако энергетическое сотрудничество предоставляет двум странам значительные возможности нарастить торговлю. Таджикистан не имеет запасов углеводородов, зато обладает обширным гидроэнергетическим потенциалом. В Узбекистане есть приличные запасы природного газа, но мало горных рек.

Развивая сотрудничество, обе стороны, по всей видимости, возрождают существовавшую во времена СССР эффективную систему: Таджикистан обеспечивает соседа вырабатываемой ГЭС электроэнергией летом, а Узбекистан, в свою очередь, поставляет газ (или электричество, произведенное газовыми ТЭС) зимой. Такое взаимодействие позволит оставить разговоры о вооруженном конфликте в прошлом.