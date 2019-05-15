Молодые женщины в Узбекистане активно выступают за религиозное образование

Звуки женского пения нарушают утреннюю тишину в старом медресе в Бухаре. Случайным прохожим может показаться, что репетирует хор. Однако, прислушавшись, можно расслышать, как молодые женщины читают на арабском языке суры из Корана.

Только два из приблизительно дюжины исламских религиозных учебных заведений, работающих в настоящее время в Узбекистане, предназначены специально для женщин. Это одно из них.

Внутри строения имеется небольшой дворик с четырьмя скамейками и несколькими тенистыми деревьями. Девушки в ниспадающих до земли платьях и белых хиджабах прогуливаются по двору с книгами в руках.

Мужчины здесь появляются редко. Завидев их, студентки приветствуют их словами ассалам алейкум и отводят глаза.

30-летняя Рохат Маматшоева в школе уже десять лет. Прежде она обучалась там и окончила курс с отличием. Затем она осталась преподавать. В качестве заместителя директора медресе она отвечает за вопросы, связанные с жизнью студенток вне учебы, и следит за тем, чтобы они соблюдали дресс-код.

«Здесь получают образование 100 женщин со всего Узбекистана. Конкурс на поступление — шесть или семь человек на место. Учиться здесь престижно. Это, как-никак, первое в стране медресе для женщин», — сказала Маматшоева.

С момента открытия в 1992 году медресе, куда девушки могут поступить после окончания средней школы, выпустило сотни женщин-священнослужителей и преподавателей арабского языка. Плата за обучение составляет около 775 долларов США в год. Студенткам возвращают часть этих денег в виде стипендии в размере 10 долларов в месяц.

На фоне повышения уровня терпимости узбекских властей по отношению к исламу растет и интерес к религиозному образованию. Медресе в Бухаре предприняло шаги для удовлетворения этой потребности. Если два года назад сюда ежегодно поступало около 20 студенток, то сейчас эта цифра составляет почти 30 человек.

Камила Ачилова, студентка второго курса и уроженка Бухары, увлеченно говорит о своем решении учиться в медресе.

«Мне по-настоящему нравится читать Коран и изучать английский язык. Я мечтаю прочитать Коран на английском языке. Я знаю, что это сложно, но я могу это сделать», — сказала она Eurasianet.org.

После окончания обучения в медресе Ачилова планирует поступить в университет и получить высшее образование в сфере туризма. По ее словам, знание одновременно английского и арабского языков поможет ее карьере в туристическом бизнесе.

«Единственное, чего я боюсь, — это что родители выдадут меня замуж. К нам домой все время приходят сваты. Мне уже 23 года», — сказала она.

Азиза Ахматкулова приехала в Бухару из Сырдарьинской области. Ее отец — имам в местной мечети. Он хотел, чтобы Ахматкулова изучала медицину и стала дантистом. Вместо этого она выбрала религиозное образование.

«Коран для меня все! Особенно мне нравится писать по-арабски. Меня привлекают магические линии арабского алфавита. Каллиграфия — это искусство, и я хочу овладеть им на профессиональном уровне», — сказала она Eurasianet.org.

Ахматкулова планирует окончить медресе в Бухаре, а затем поступить в Ташкентский исламский институт имени имама аль-Бухари. Затем она вернется в Сырдарью, чтобы распространять исламское образование среди женщин и девочек.

Уже имеющиеся медресе явно не в состоянии удовлетворить потребности всех желающих в религиозном образовании.

«Существующие учебные заведения не могут удовлетворить растущий спрос на религиозное образование среди женского населения. Я думаю, что было бы целесообразно организовать по одному медресе в каждом из региональных центров страны», — сказала заместитель директора Маматшоева.

По словам Инобат Курбановой, преподавателя медресе в Бухаре, после окончания обучения выпускницы могут попытаться стать отином — религиозной наставницей в совете махаллы (квартала). В Узбекистане такие советы управляют значительной частью общественной жизни на местном уровне.

Профессия отина вновь становится популярной. Традиционно эта роль в общине отводилась пожилым женщинам. Как правило, ими могли стать люди, знакомые с Кораном и хорошо знающие хадисы — высказывания пророка Мухаммеда. Путь женщин к вере зачастую пролегал через служение в качестве отина. Однако эта традиционный институт переживал значительный упадок на протяжении всей советской эпохи, а затем и во время правления антирелигиозно настроенного президента Ислама Каримова, который умер в 2016 году.

59-летняя Нафиза Садыкова, уроженка Ферганской долины Узбекистана, сказала, что решила стать отином после выхода на пенсию. До этого она преподавала в средней школе. В изучении Корана ей помогал ее муж, местный мулла.

«Я провожу все женские религиозные мероприятия и церемонии в моей деревне. Я даю советы по решению семейных проблем. Работы много, особенно во время религиозных праздников и в траурные дни. Тот, кто в состоянии, платит за мои услуги», — сказала Садыкова Eurasianet.org.

Историк Маруфа Тохтахаджаева, изучавшая эволюцию роли женщин в современном центральноазиатском обществе, считает, что постоянные экономические проблемы будут и впредь стимулировать интерес женщин к исламу.

По ее словам, религия — это утешение и путь к самоутверждению. В связи с этим рост числа девушек в медресе Бухары является отражением более широкого явления.

«Существует тенденция к усилению традиционализма и повышению уровня религиозности среди населения. Этот процесс запущен, и его уже не остановить», — сказала Тохтахаджаева.