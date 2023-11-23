Москва выпала из топ-50 ведущих научных городов мира

Москва скатилась с 47-го до 60-го места в рейтинге ведущих научных городов мира, который публикует Nature, один из старейших и наиболее влиятельных научных журналов мира.

В десятку ведущих научных центров мира вошли пять городов Китая, четыре США, а также столица Японии. Всего в рейтинге, состоящем из 200 городов, Москву обогнали не только крупные научные мегаполисы вроде Пекина, Вашингтона и Токио, но даже мелкие города вроде американских Энн-Арбор и Итаки, не являющиеся даже столицами штатов.

Между тем ранее российская столица показывала положительный тренд. Всего Nature опубликовал пять ежегодных рейтингов. По результатам 2017 года Москва была на 67-м месте, затем к 2019 году упала до 70-го, но к 2020-му поднялась до 52-го, а в предвоенном 2021-м вошла в топ-50, разместившись на 47-м месте. Однако по результатам военного 2022 года она рухнула на 13 пунктов до 60-го места. Причем даже это место обманчиво: дело в том, что число публикаций московских ученых в 2022 году составило всего 749, что ниже, чем в любом из предыдущих четырех лет.

Для сравнения, пекинские ученые выдали на гора 7841 публикацию, а нью-йоркские – 4693, т.е. соответственно в 10 и 6 раз больше московских.

Что вызывает еще большее беспокойство, Москва обеспечила свыше 50 процентов всех публикаций российских ученых в охваченных рейтингом ведущих научных журналах мира. Ни один другой российский город не вошел в рейтинг Nature. Из этого следует два вывода. Во-первых, практически вся относительно конкурентоспособная российская наука концентрируется в Москве, а за ее пределами ситуацию очень трудная. Во-вторых, даже Москва – практически единственный центр российской науки – значительно отстает от мировых лидеров. Все это указывает на очень тяжелую, кризисную ситуацию с наукой в России.

Для сравнения, Нью-Йорк, занявший вторую строчку в рейтинге как самый крупный научный центр США, обеспечил лишь 11 процентов всех публикаций страны, Бостон (4-е место) – 9 процентов, Сан-Франциско (5-е место) – около 8 процентов. В КНР Пекин (1-е место рейтинге) выдал 19 процентов всех китайских публикаций, Шанхай (3-е место) – 10 процентов. Всего в рейтинг попали 54 американских и 33 китайских города, т.е. ведущих научных центров в этих странах много и они разбросаны по всей их территории.

Единственной научной дисциплиной, по которой Москва смогла войти в топ-50 в последнем рейтинге, стала физика: российская столица разместилась на 32-м месте.

И, судя по давлению на научное сообщество, вызывающее массовую утечку мозгов, а также полную переориентировку финансовых ресурсов страны на войну, ситуация в России вряд ли изменится.

Рейтинг Nature составляется на основе публикаций в 82 ведущих журналах мира, специализирующихся на естественных науках. Список журналов составляют независимые от издания эксперты и исследователи.

После публикации данной статьи в нее была внесена поправка: журнал Nature опубликовал не четыре, а пять ежегодных рейтингов.