Нагорно-Карабахская Республика прекращает существование, Азербайджан арестовывает ее бывших чиновников

Рубен Варданян был арестован азербайджанскими силовиками при попытке выехать из Карабаха в Армению. (Фото: Государственная пограничная служба Азербайджана)

Самопровозглашенная Нагорно-Карабахская Республика (НКР), известная армянам как Арцах, прекратит свое существование с 1 января 2024 года.

Соответствующий указ был подписан новоизбранным де-факто президентом Самвелом Шахраманяном 28 сентября «в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией, исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Арцаха».

Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал массовое бегство мирного армянского населения «прямым актом этнической чистки».

Решение о роспуске НКР было принято после развернутого Азербайджаном 19 сентября наступления на регион, в результате которого армянские силы Карабаха сдались и начали переговоры о реинтеграции с Азербайджаном.

В указе Шахраманяна говорится, что наряду с постепенным роспуском всех «государственных учреждений и организаций, находящиеся в их ведомственном подчинении» армянское население Карабаха должно быть ознакомлено с «условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской Республикой, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в Нагорном Карабахе».

НКР стала плодом гражданского движения, сформировавшегося в 1988 году с целью установления армянского контроля над Нагорно-Карабахской автономной областью (НКАО) в составе Азербайджанской ССР. Этнические армяне тогда составляли примерно 85 процентов населения территории.

В последние годы существования Советского союза здесь разгорелся межэтнический конфликт, в результате которого сотни тысяч армян и азербайджанцев в Карабахе, а также Азербайджанской и Армянской ССР, вынуждены были покинуть свои дома. После распада СССР конфликт перерос в межгосударственную войну, в которой независимый Азербайджан противостоял Республике Армения и армянам бывшей НКАО.

Нагорно-Карабахская Республика была провозглашена в 1991 году по результатам референдума. После заключения в 1994 году договора о прекращении огня, закрепившего победу армянской стороны, под контролем НКР оказалась большая часть территории бывшей НКАО и семь прилегающих к ней районов Азербайджана, откуда было изгнано не менее 600 тысяч азербайджанцев.

В течение последующих двух с половиной десятилетий НКР сохраняла собственные политические институты, но ее экономика и силовой аппарат были тесно связаны с Республикой Армения.

В 2020 году Азербайджан начал наступление с целью вернуть территорию. Он получил существенную помощь со стороны Турции и оружие от Израиля. За 44 дня боев Азербайджан вернул себе большую часть земель, потерянных в первой войне. НКР сжалась до небольшого клочка территории, патрулируемой миротворцами из России, которая помогла заключить подписанное 9 ноября 2020 года соглашение о прекращении огня.

Затем Азербайджан и Армения приступили к переговорам с целью заключения всеобъемлющего мирного договора, но данный процесс не увенчался особым успехом, главным образом из-за разногласий по поводу судьбы армянского населения Карабаха.

Развернутое на прошлой неделе азербайджанское наступление спровоцировало массовый исход армян из Карабаха, не поверивших заверениям Баку о том, что под властью Азербайджана их права будут полностью защищены. Росту недоверия способствовала и азербайджанская блокада НКР на протяжении последних девяти месяцев. По данным правительства Армении, к 14:00 по местному времени 28 сентября границу с Арменией пересекли 70 500 карабахцев, т.е. более половины из примерно 120 000 человек, которые, по сообщениям армянских источников, проживали в самопровозглашенной республике.

Министерство иностранных дел Азербайджана опубликовало заявление, в котором отвергло обвинения премьер-министра Армении в этнической чистке и настоятельно заявило, что карабахские армяне вполне могут остаться, но уезжают по собственной воле. Одновременно Азербайджан запустил веб-портал Reintegration.gov.az, призванный предоставить необходимую информацию армянам, заинтересованным в получении азербайджанского гражданства.

В Азербайджане арестован экс-госминистр Карабаха

27 сентября сотрудники Государственной пограничной службы Азербайджана арестовали бывшего госминистра НКР Рубена Варданяна при попытке выезда в Армению через пограничный пункт «Лачин».

Миллиардер и филантроп Варданяна родился в Ереване, но много лет жил в Москве. В конце прошлого года он отказался от российского гражданства, переехал в де-факто столицу НКР Степанакерт и был назначен государственным министром. Его тесные связи с российской элитой, в том числе в прошлом с президентом Владимиром Путиным, породили слухи о том, что его отправили в Карабах по указанию Кремля, чтобы обеспечить сохранение там российского влияния. Но через три месяца после назначения Варданян был снят со свой должности. (Более того, пока ничто не указывает на то, что Москва намерена как-то помочь Вардяняну после его недавнего ареста).

Варданян остался в Карабахе, превратившись в политического оппонента как руководства НКР, так и правительства Республики Армения.

28 сентября Служба государственной безопасности Азербайджана опубликовала видеозапись задержания Варданяна, сообщив, что он был помещен под стражу на четыре месяца и ему будут предъявлены обвинения в финансировании терроризма, создании и участии в незаконных вооруженных формированиях, а также незаконном пересечении азербайджанской границы.

Кроме того, Давид Бабаян, бывший министр иностранных дел НКР, который в последнее время работал советником президента Шахраманяна, объявил 28 сентября о намерении сдаться правоохранительным органам Азербайджана.

«Вы все знаете, что я включен в черный список Азербайджана и азербайджанская сторона потребовала моего прибытия в Баку для соответствующего расследования. Я принял решение направиться сегодня из Степанакерта в Шуши. Это решение, естественно, причинит сильную боль, волнение и стресс, в первую очередь, моим близким, но они, уверен, поймут», – написал он в Facebook.