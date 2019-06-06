Нагорный Карабах принимает чемпионат непризнанных

Команды отколовшихся территорий Европы и некоторые из их сторонников собрались на свой собственный международный турнир по футболу, проходящий в отдаленном уголке этой части света, на спорной земле Нагорного Карабаха.

Список участников, от Лапландии до Абхазии, может служить своего рода путеводителем по малоизвестным, часто сомнительным с юридической точки зрения, анклавам Европы и ее периферии. Этот турнир дает «спортивно-изолированным регионам» возможность приобщиться к «радости международных футбольных встреч», как заявила организовавшая его Конфедерация независимых футбольных ассоциаций (CONIFA), в некотором роде ФИФА непризнанных стран.

Турнир начался 1 июня в Степанакерте, де-факто столице Нагорного Карабаха, с грандиозной церемонии открытия со световым шоу, концертными выступлениями — в том числе Сирушо, вероятно, самой знаменитой поп-звезды Армении, — и театрализованными зарисовками армянской культуры Карабаха. «Сегодня столица Европы — Степанакерт», — сказал на церемонии открытия президент CONIFA Пер-Андерс Блинд, как сообщает агентство «Арменпресс».

Команда республики Чамерия

В параде флагов и команд участвовали представители территорий, в лучшем случае обозначенных на карте мира пунктиром, в том числе Чамерии, Лапландии и Секейского Края. Однако в последний момент от участия в чемпионате отказались четыре команды, в числе которых были футболисты двух территорий-близнецов — Донецкой и Луганской народных республик. Эти сепаратистские регионы Украины, которые поддерживает Россия, не смогли оплатить транспортные расходы, сказали Eurasianet.org официальные представители CONIFA.

У игр имеются все атрибуты более привычных международных футбольных состязаний, от собственного гимна до таблиц тотализатора. «Беги, беги, беги, стань чемпионом огня […] мы — CONIFA, мы встряхнем это место», — поет в залихватском гимне местная группа «Голоса Арцаха». Видеоклип по этой песне демонстрирует культурные достопримечательности Карабаха.

Этот турнир стал триумфом для Нагорного Карабаха — который признается международным сообществом как часть Азербайджана, но контролируется армянскими силами с момента прекращения огня в 1994 году — и дал самопровозглашенной республике возможность укрепить свое положение и активизировать притязания на суверенитет. «Подобное международное спортивное мероприятие в нашей стране проходит впервые», — сказал фактический руководитель региона Бако Саакян.

Азербайджан отнесся к этому мероприятию презрительно, назвав его пародией на футбол. «Наличие среди участвующих в этих играх стран вроде Лапландии напоминает мне сказки о „стране, покрытой снегом“, — сказала пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева. — На самом деле, армянская психология построена на сказках и легендах, в которые они верят».

Это уже вторая футбольная склока между Арменией и Азербайджаном менее чем за месяц: армянский полузащитник «Арсенала» отказался играть в финальном матче Лиги Европы, проходившем 29 мая в Баку, что вызвало ожесточенные дебаты между двумя сторонами.

Хотя Карабах — самый крупный и самый старый очаг напряженности в Закавказье, среди участников турнира CONIFA к этой категории относится не он один. На открытии соревнований Саакян приветствовал Анатолия Бибилова, своего также непризнанного коллегу из, как он сказал, «братской» Южной Осетии, самопровозглашенной при поддержке России крошечной республики, которую почти весь остальной мир считает частью Грузии.

Грузия, как и Азербайджан, осудила проведение этого мероприятия, отметив, что CONIFA — такая же непризнанная организация, как и территории, которые она объединяет. «ФИФА и УЕФА решительно отмежевываются от CONIFA и ей подобных организаций, — сказал журналистам пресс-секретарь МИД Грузии Владимир Константиниди. — Следовательно, участие футбольных команд из Осетии и Цхинвальского региона [Южной Осетии] не может быть основанием для какой бы то ни было легитимизации оккупационных режимов». Тбилиси считает эти два региона грузинскими территориями, оккупированными Россией.

Утверждается, что Азербайджан даже пытался помешать проведению чемпионата в Нагорном Карабахе; он считает существующее там правительство незаконным оккупационным режимом и стремится добиться его международной изоляции. «Азербайджанское правительство связалось со мной через свое посольство в Берлине (я немец и живу в Германии) и очень любезно проинформировало нас о своей точке зрения на карабахский конфликт […] и попросило нас отменить мероприятие», — сообщил Eurasianet.org по электронной почте Генеральный секретарь CONIFA Саша Дюркоп. МИД Азербайджана не ответил на просьбу Eurasianet о комментариях.

Болельщики из Нагорного Карабаха

Дюркоп сказал, что под нажимом Азербайджана от участия в чемпионате отказалась команда расположенного во Франции графства Ницца. (Представители команды Ниццы не ответили на просьбу подтвердить это сообщение.) «Нас действительно очень огорчает яростное противодействие Азербайджана этому турниру», — сказал Дюркоп. Он сказал, что в прошлом году интерес к участию в CONIFA выразила команда из Нахичеванской республики, азербайджанского эксклава: «Они […] быстро отказались от своего членства, когда с ними связался официальный Баку». (Задолго до чемпионата из него вышла участвовавшая в предыдущих мероприятиях CONIFA команда Северного Кипра, поддерживаемого Турцией: в международной политике Турция строго следует линии Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха.)

Чемпионат CONIFA проходит на спорных территориях Закавказья уже во второй раз. В 2016 году CONIFA проводила более крупный турнир, напоминавший чемпионат мира, в Абхазии — как и Южную Осетию, эту поддерживаемую Россией непризнанную республику бо́льшая часть мира считает территорией Грузии. В том турнире победила команда Абхазии; она же по состоянию на 5 июня была лидером нынешних состязаний. 6 июня пройдут полуфинальные матчи, в которых Абхазия встретится с Западной Арменией, а хозяева турнира — с Секейским Краем.

Однако CONIFA утверждает, что в ее не знающих границ соревнованиях выигрывают все. «Мы считаем, что все должны наслаждаться этой прекрасной игрой», — сказал Дюркоп.