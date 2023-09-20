Нагорный Карабах сдался Азербайджану

Совещание де-факто властей Нагорного Карабаха перед объявлением о капитуляции. (Кадр из с видео на X)

Де-факто правительство Нагорного Карабаха заявило о готовности сдаться Азербайджану, чтобы избежать дальнейшего кровопролития на фоне развернутого днем ранее наступления азербайджанских войск.

Население региона находилось в блокаде с декабря прошлого года. Местная армия, Силы обороны Арцаха, на этот раз не получила помощи со стороны Армении, и сильно уступала противнику по численности и вооружению.

20 сентября де-факто власти Нагорного Карабаха объявили, что при посредничестве российских миротворцев достигли соглашения о «полном прекращении боевых действий» с 13:00 по местному времени.

Они согласились на вывод оставшихся подразделений вооруженных сил Армении (премьер-министр Армении заявил 19 сентября, что у страны нет войск в Карабахе) и «роспуск и полное разоружение» Сил обороны Арцаха.

В объявлении говорится, что предложения Азербайджана о «реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а так же вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана ... будут обсуждаться на встрече между представителями местного армянского населения и представителями центральных властей Азербайджанской Республики, которая состоится в городе Евлах 21 сентября 2023 года и в ходе последующих встреч».

Вскоре после этого Министерство обороны Азербайджана опубликовало заявление, в котором подтвердило достижение соглашения, а также уточнило, что встреча в Евлахе будет проходить при посредничестве российского миротворческого контингента.

Ранее в тот же день новоизбранный де-факто президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян созвал заседание Совета безопасности, на котором заявил, что, учитывая «неадекватную» реакцию международного сообщества на наступление Азербайджана, де-факто власти «были вынуждены принять соответствующие меры, направленные в первую очередь на обеспечение физической безопасности населения».

По сообщениям, во время азербайджанского наступления 20 сентября 7000 человек были эвакуированы в де-факто столицу региона, Степанакерт, из отдаленных сел, подвергшихся сильным обстрелам. А после объявления о прекращении огня многие бросились в аэропорт города Ходжалы, где расположен штаб российских миротворцев, в надежде на эвакуацию в Армению.

Полное число убитых и раненых со стороны армян Карабаха пока неизвестно, но бывший чиновник Артак Бегларян написал в X (бывший Twitter), что по меньшей мере пятеро детей погибли и 13 получили ранения.

Азербайджан не объявлял о потерях со своей стороны. Базирующееся в Берлине независимое издание Meydan TV сообщило о как минимум 15 убитых азербайджанских солдат. Кроме того, в результате стрельбы с армянской стороны в Шуше погиб один мирный житель, а в Агдаме один был ранен.