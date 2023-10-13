Наметилась нормализация отношений Азербайджана и Ирана

Азербайджан эвакуировал свое посольство в Тегеране после произошедшего в январе нападения. (APA.az)

В отношениях между Азербайджаном и Ираном наблюдаются признаки ослабления напряженности.

Они появились вслед за стремительным наступлением Баку на Нагорный Карабах и последующим исходом этнического армянского населения из региона. Иран официально приветствовал возвращение региона под контроль Азербайджана.

7 октября министр дорожного хозяйства и градостроительства Ирана Мехрдад Базрпаш, находясь с визитом в Азербайджане, сказал, что посольство Азербайджана в Тегеране может возобновить свою работу в ближайшее время. «Иранская сторона обратилась с просьбой о скорейшем восстановлении деятельности посольства Азербайджана, и Баку пообещал в ближайшее время предпринять шаги в этом направлении», – сообщило азербайджанское информационное агентство АПА со ссылкой на Базрпаша.

Азербайджан эвакуировал свое посольство в Тегеране в январе после вооруженного нападения, в результате которого один сотрудник посольства погиб, а двое получили ранения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыто обвинил в нападении «некоторые ветви иранского истеблишмента» и заявил, что нормализация отношений возможна только после того, как «те, кто подослал террориста, те представители иранского истеблишмента, которые совершили этот жестокий акт против Азербайджана», будут привлечены к ответственности.

1 октября азербайджанское государственное телевидение AzTV сообщило, что предполагаемый злоумышленник был приговорен иранским судом к смертной казни, и охарактеризовало это событие как «восстановление справедливости». Спустя некоторое время Генеральная прокуратура Азербайджана заявила, что сообщение не соответствует действительности, и что на самом деле уголовное расследование было завершено и передано в суд, а иранская прокуратура настаивают на смертном приговоре.

«Мы внимательно следим за ходом уголовного дела, расследуемого в Исламской Республике Иран, и находимся в постоянном контакте с другой стороной, – говорится в заявлении. – Надеемся, что в ближайшее время суд вынесет справедливый приговор и виновный получит заслуженное наказание».

(Действительно, иранские СМИ не сообщали о том, что подозреваемый был признан виновным и осужден).

Нападение на посольство в январе и покушение в марте на азербайджанского депутата, известного своей жесткой критикой в адрес Ирана, стали причиной недавнего обострения отношений, однако нынешняя напряженность между Ираном и Азербайджаном имеют более глубокие корни.

Азербайджан долгое время обвинял Иран в том, что тот занимал сторону Армении в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, особенно после войны 2020 года, когда Азербайджан установил контроль над всей своей границей с Ираном. Азербайджан обвинял Иран в поставках нефти и других товаров, включая оружие, «сепаратистскому режиму» в Карабахе.

Со своей стороны, Тегеран обеспокоен тем, что продвигаемый Баку проект «Зангезурского коридора», который по видению азербайджанских властей должен был соединить азербайджанский эксклав Нахичевань с Азербайджаном, может перекрыть ему доступ в Армению и далее на север. Он также озабочен все более крепнущей дружбой Азербайджана с заклятым врагом Тегерана – Израилем, который поставлял Баку вооружение перед его наступлением на Карабах в прошлом месяце.

Сейчас же Азербайджану больше нет необходимости беспокоиться о поставках каких-либо товаров в Карабах, однако опасения Ирана по поводу «Зангезурского коридора» сохраняются. Тегеран уже давно призывает Азербайджан отказаться от этой идеи и вместо этого развивать существующие маршруты, проходящие через территорию Ирана в Нахичевань.

В преддверии недавнего визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Нахичевань ожидалось, что Эрдоган вместе с Алиевым вновь заговорят о «Зангезурском коридоре». На совместном брифинге двух лидеров о коридоре не было сказано ни слова, а позже Эрдоган заявил турецким СМИ, что если Армения не согласится на прохождение коридора по ее территории, то будет создан альтернативный коридор через Иран.

И действительно, министр дорог Ирана Базрпаш выступил с речью на церемонии закладки моста на ирано-азербайджанской границе, строящегося в рамках проекта коридора «материковый Азербайджан – Нахичевань», создание которого было согласовано сторонами в меморандуме, подписанном в прошлом году.

Позднее Алиев принял Базрпаша. Хоть президент и не упомянул о недавней напряженности, согласно официальному сообщению, он сказал, что новые проекты «будут способствовать дальнейшему укреплению дружественных отношений между двумя странами».

Казалось бы, создание альтернативного коридора через Иран должно поставить крест на идее «Зангезурского коридора», однако официальные лица Азербайджана и Турции (главного стратегического союзника Баку) продолжают упоминать о нем, правда, теперь уже в форме предложений в адрес Армении. (Армения всегда решительно сопротивлялась этой затее).

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если Армения согласится открыть коридор, то Анкара будет «готова шаг за шагом развивать отношения» с Ереваном.

А в статье, опубликованной 10 октября в государственной газете, секретарь Совета национальной безопасности Азербайджана Рамиль Усубов написал, что открытие «Зангезурского коридора» новой эре мира и безопасности на Кавказе и «принесет большую экономическую выгоду Армении».