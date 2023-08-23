Наметились признаки возможного ослабления блокады Карабаха

По сообщениям, Азербайджан разрешил нескольким десяткам жителей населенного армянами Нагорного Карабаха выехать в Армению, хотя ранее на протяжении более двух месяцев удерживал регион в жесткой блокаде.

Такое развитие событий привело к предположениям о достижении некоторых договоренностей между карабахскими и азербайджанскими официальными лицами.

21 августа Общественное телевидение Азербайджана сообщило о перемещении «до 60 проживающих в Нагорном Карабахе армян с российскими паспортами» в Армению через азербайджанский таможенный пост на лачинской дороге – единственной артерии, которая связывает регион с Арменией и внешним миром.

«Эти люди поддерживали сепаратизм в Азербайджане, – сказала корреспондент Общественного телевидения, ведущая репортаж с КПП. – Однако азербайджанская сторона предоставляет им возможность беспрепятственно и совершенно безопасно отправиться в любое место по своему выбору».

Лачинский коридор перекрыт с декабря 2022 года, когда поддерживаемые властями Азербайджана самопровозглашенные экоактивисты устроили там сидячую забастовку, обвинив де-факто правительство Нагорного Карабаха в совершении «экоцида» в регионе. Демонстрации прекратились в апреле, после того как Азербайджан установил таможенный пост на другом конце лачинской дороги, у границы с Арменией. Хотя большинство жителей Карабаха отказались пользоваться этим пунктом, считая, что этот шаг станет признанием с их стороны суверенитета Азербайджана над регионом, там все же наблюдалось некоторое движение.

Позднее, 15 июня, Азербайджан полностью перекрыл движение по коридору, что значительно усугубило ситуацию с нехваткой продовольствия и товаров первой необходимости в Нагорном Карабахе. 15 августа из региона поступило первое сообщение о смерти от недоедания.

17 августа Совет безопасности ООН собрался по просьбе Армении для обсуждения ситуации на лачинской дороге и в Карабахе. Несмотря на то, что Франция, Великобритания и США призвали Баку выполнить февральское решение Международного суда ООН, обязывающее Азербайджан обеспечить свободное передвижение по Лачинскому коридору, Совет не принял никакого заявления или резолюции.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев постоянно отрицает факт блокады Нагорного Карабаха, как и посол страны в ООН Яшар Алиев. На заседании Совета безопасности Яшар Алиев упомянул о недавнем предложении Азербайджана об оказании гуманитарной помощи Карабаху через азербайджанский город Агдам, которое поддержали председатель Совета ЕС и Россия, но отвергли жители Карабаха, расценив его как легитимацию власти Азербайджана над регионом.

«Если бы Армения действительно беспокоилась о простых жителях региона, она бы не стала возражать против использования дороги Агдам-Ханкенди для доставки товаров в Карабахский регион», – заявил посланник Азербайджана в ООН, указав на то, что расстояние между де-факто столицей Нагорного Карабаха (армянское название которой Степанакерт, а азербайджанское – Ханкенди) и Агдамом значительно меньше, чем расстояние между ней и армянской границей.

В этих обстоятельствах новость о частичном снятии блокады стала неожиданностью.

Азербайджанские проправительственные СМИ отметили, что те, кто покинул Карабах, были гражданами России.

В редакционной статье под заголовком «План “русского мира” в Азербайджане не удался» информационное агентство Report.az представило состоявшийся 21 августа отъезд армян как срыв заговора российских властей. «Игра, которую Россия вела в Грузии и на Украине, в Карабахе не удалась. Известно, что Кремль раздал российские паспорта лояльным к нему гражданам, проживающим на этих территориях, а затем создал на территории этих стран так называемые республики», – говорится в материале.

«Это можно назвать одним из компонентов гибридной войны, которую Россия ведет против Азербайджана», – говорится в статье, в которой в очередной раз прозвучало требование Баку к карабахским армянам «принять азербайджанское гражданство и наши законы».

(Россия ввела в регион миротворческий контингент после того, как в 2020 году при ее посредничестве было заключено перемирие между Арменией и Азербайджаном, положившее конец Второй карабахской войне. По плану контингент должен покинуть регион в 2025 году, и его присутствие может быть продлено только с согласия обеих сторон. Некоторое время после поражения армянской стороны во второй войне шли разговоры о том, что карабахские армяне станут российскими гражданами, а регион превратится в своего рода российский протекторат).

Движение на КПП продолжалось и 22 августа.

21 августа армянское оппозиционное издание Pastinfo.am сообщило, что власти Карабаха договорились с властями Азербайджана об использовании агдамской дороги для доставки помощи, и что представители двух сторон встретятся в ближайшие дни в азербайджанском городе Барде, расположенном неподалеку от Карабаха.

Азербайджанские СМИ восприняли это сообщение как сигнал о том, что разрабатывается соглашение о снятии блокады с Лачинского коридора.

22 августа советник де-факто президента Карабаха Давид Бабаян дал Pastinfo.am интервью.

Он не стал прямо подтверждать или опровергать сообщения о возможной встрече карабахских и азербайджанских представителей в Барде, сказав лишь, что Карабах готов обсуждать с Баку гуманитарные вопросы, но не «так называемую интеграцию или ликвидацию государственности Арцаха [Нагорного Карабаха]».

Он также отметил, что открытие дороги, соединяющей Агдам с Карабахом, должно произойти одновременно с открытием лачинской дороги, связывающей Карабах с Арменией.