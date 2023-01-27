Нападение на посольство Азербайджана в Иране, есть жертвы

В результате нападения на посольство Азербайджана в Иране один сотрудник посольства погиб и двое получили ранения.

Баку связывает «вероломное» нападение с «антиазербайджанской кампанией» в Иране и не верит заявлению Тегерана о том, что инцидент связан с семейным конфликтом.

27 января МИД Азербайджана сообщил, что около 8 часов утра мужчина с автоматом Калашникова прорвался через пост охраны посольства в Тегеране и убил начальника службы безопасности. «При предотвращении нападения также пострадали двое охранников посольства. Их состояние удовлетворительное», – говорится в сообщении. «В настоящее время ведется расследование этого вероломного нападения».

На одном видео, распространенном в Telegram-каналах, видно, как вооруженный человек резко припарковал свою машину перед зданием посольства и, минуя охрану, вошел в посольство вслед за двумя сотрудниками. На другом видео, снятом внутри посольства, сотрудники сталкиваются с вооруженным человеком и убегают в боковую комнату. Боевик стреляет в комнату, а другой сотрудник тем временем не подходит к нему сзади и пытается вырвать у него оружие. На этом видео заканчивается.

Вскоре местная полиция задержала подозреваемого. Начальник полиции Тегерана бригадный генерал Хосейн Рахими сказал иранским СМИ, что стрелок вошел в посольство со своими двумя маленькими детьми и что «предварительное расследование показывает, что мотивом нападавшего были личные и семейные проблемы». (На кадрах видео никаких детей не видно.)

По словам прокурора тегеранского уголовного суда, задержанный утверждал, что в апреле прошлого года его жена «зашла в посольство Азербайджана в Тегеране и не вернулась домой». По словам чиновника, поскольку этот человек «не получил никакого ответа от посольства во время своих неоднократных посещений комплекса в Тегеране», он решил отправиться туда с автоматом.

Азербайджанские СМИ и официальные лица сразу отмели иранскую версию событий.

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление, в котором назвало произошедшее «вероломным террористическим актом» и заявило, что иранские власти не предприняли никаких действий после того, как их предупредили о поступавших посольству угрозах. Сейчас идет эвакуация сотрудников посольства и членов их семей из Ирана.

«К сожалению, последний кровавый террористический акт демонстрирует серьезные последствия непроявления должного внимания к нашим настоятельным призывам в этом направлении. Мы придерживаемся мнения, что недавняя антиазербайджанская кампания против нашей страны в Иране способствовала таким нападениям на нашу дипломатическую миссию», — говорится в сообщении.

Министерство вызвало посла Ирана в Баку Сейеда Аббаса Мусави и сообщило ему, что «исполнитель теракта [должен] как можно скорее предстать перед судом, и [что Иран также должен провести] тщательное расследование террористического акта, выявить и наказать других участников, причастных к организации и совершению преступления».

Депутат Мадер Мусаев, являющийся членом азербайджано-иранской парламентской рабочей группы, заявил информационному агентству Report.az, что заявление о том, что нападавшим двигали личные мотивы, «смехотворно» и «позорно».

«Ни для кого не секрет, что в последнее время Иран ведет себя не как государство, которое можно назвать братским. Он явно нарушает законы, принятые всеми странами, и демонстрирует пренебрежение к международному праву», — сказал он, добавив, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи должен извиниться перед азербайджанским народом.

Азербайджанский новостной сайт Caliber.az, связанный с Министерством обороны страны, даже заявил, что за нападением стоят иранские спецслужбы. По утверждению издания, версия тегеранской полиции является «чистой воды выдумкой и дешевой попыткой представить спланированный иранскими же спецслужбами теракт в качестве “бытовухи”».

Президент Ильхам Алиев «решительно осудил» нападение в Твиттере и выразил соболезнования семье убитого начальника службы безопасности посольства старшего лейтенанта Аскерова Орхана Ризван оглу.

Однако Алиев не стал обвинять в нападении власти Ирана.

Отношения между двумя соседними странами, большинство населения которых составляют мусульмане-шииты, в последние годы становились все более напряженными, и этот инцидент, как сказали иранскому послу в МИД Азербайджана, «еще больше обострил и без того сложные взаимоотношения».

Среди проживающих на севере Ирана десятков миллионов этнических азербайджанцев периодически возникают вспышки недовольства теократическим режимом в Тегеране. В частности это произошло на фоне общенациональных протестов против режима, начавшихся в сентябре прошлого года. В ноябре прошлого года президент Алиев, выступая на конференции, направил им следующее послание: «Мы сделаем все возможное, чтобы защитить светский образ жизни Азербайджана и азербайджанцев во всем мире, в том числе азербайджанцев в Иране. Они – часть нашего народа».

Азербайджан давно обвиняет Иран в том, что тот стоит на стороне Армении в многолетнем конфликте вокруг Карабаха, особенно после войны 2020 года, когда Азербайджан восстановил контроль над всей протяженность своей границы с Ираном. Азербайджан обвинил Иран в отправке нефти и других товаров «сепаратистским властям» в Карабахе.

Тегеран со своей стороны обеспокоен тем, что предлагаемый «коридор», который, как предполагается, соединит Азербайджан и его эксклав Нахичевань, может отрезать ему доступ в Армению и пунктам назначения дальше к северу. Но еще больше его беспокоит крепкая и растущая дружба Азербайджана с заклятым соперником Тегерана – Израилем, в частности перспектива установления израильского присутствия у северной границы Ирана.

Израиль одним из первых выразил соболезнования в связи с нападением на посольство.

А через несколько часов посол Израиля в Баку Джордж Дик написал в Twitter об «очень важной встрече» с Хикматом Гаджиевым, советником президента Алиева по внешней политике.