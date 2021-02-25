Нападки Пашиняна на «Искандеры» – гол в собственные ворота

Беспрецедентный вызов, брошенный военными премьер-министру Армении Николу Пашиняну 25 февраля, был вызван некоторыми несдержанными высказываниями последнего по поводу российского оружия и его применения в последние дни войны.

В интервью местному телевидению 23 февраля Пашинян сказал, что находящиеся на вооружении в Армении ракеты «Искандер» – самое современное оружие, которым она располагает, – оказались, по сути, бесполезными. По его словам, «Искандеры», запущенные во время войны, «не взорвались или взорвались лишь на десять процентов». Бравший интервью журналист попросил Пашиняна подтвердить, что сказанное им соответствует действительности, на что Пашинян загадочно ответил: «Не знаю. … Может быть, это было оружие 80-х».

Все это было ответом на интервью, которое неделей ранее дал предшественник Пашиняна, Серж Саргсян, которого он сместил с поста во время «Бархатной революции» в 2018 году. Экс-президент раскритиковал Пашиняна за то, что он тянул с применением «Искандеров» до тех пор, пока война была уже практически проиграна. Проводивший интервью журналист попросил Пашиняна ответить на это заявление.

Кроме того, после предыдущего крупного конфликта с Азербайджаном – так называемой Апрельской войны 2016 года – Саргсян печально прославился своим утверждением, что вооруженные силы Армении воевали «оружием из 80-х годов». Саргсян подвергся резкой критике за это заявление, а Пашинян в январе 2020 года указал на несколько новых закупок российского оружия и хвастался, что «позорная глава с оружием из 80-х закончилась».

«Искандер» – оружие не из 80-х. Это самая передовая российская баллистическая система, и когда Армения приобрела ее в 2016 году, это посчитали переломным моментом в гонке вооружений с Азербайджаном. «Искандеры» впервые дали Армении возможность нанести удары по Баку и его стратегической нефтегазовой инфраструктуре. Армения – единственное государство, кроме России, владеющее этим оружием.

В России, где экспорт оружия – это серьезный бизнес, а российское вооружение – вопрос государственного престижа, слова Пашиняна об «Искандерах» восприняли в штыки. Армения – единственное государство, кроме России, которое владеет этой передовой системой.

Заместитель главы комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин назвал заявление Пашиняна «абсолютной ложью» и сказал, что тот лишь пытается сбросить с себя ответственность и ищет виноватых. Газета «Комсомольская правда» взяла интервью у известного военного обозревателя, опубликованное в материале под заголовком «Не смешите наши “Искандеры”, господин Пашинян».

«Заявляя о неработоспособности российских “Искандеров”, Пашинян, должен, как говорится, отвечать за базар, – сказал обозреватель Виктор Баранец, – Предъявлять столь серьезные претензии к ракетному комплексу и при этом публично признаваться, что он “не знает” сути вопроса – это недостойно и даже непорядочно для премьер-министра Армении. Ну а его заявление об “оружии 80-х” – это уже признак невежественного дилетанта. О каком “оружии 80-х” может идти разговор, если даже Российская армия закончила вооружаться “Искандерами” лишь в конце 2019 года? Армения же получила несколько таких комплексов в экспортном варианте еще раньше, мы ведь, как-никак союзники».

Российское информационное агентство ТАСС даже собрало ряд российских военных экспертов, которые заявили, что «Искандеры» вообще не использовались во время последней войны, хотя имеется множество доказательств того, что их таки применили.

Американский военный аналитик Роб Ли, пристально следивший за конфликтом, считает, что для критики по поводу использования Арменией «Искандеров» есть определенные основания. «Большой вопрос в том, почему они не воспользовались ими на более ранних стадиях конфликта, – сказал он Eurasianet.org. Среди очевидных потенциальных целей были базы турецких беспилотников Bayraktar, которые азербайджанские силы использовали с таким успехом. – Ждать, чтобы потом использовать их в Шуше, было уже просто последней отчаянной мерой. К тому же бесполезно было бить такой системой дальнего действия по близкой цели. Думаю, именно поэтому Пашинян попытался “перевести стрелки”, заявив, что они неэффективны, чтобы уклониться от обвинений по поводу того, почему он не воспользовался ими должным образом».

В любом случае, это был гол в собственные ворота, учитывая глубокую зависимость от России, в которой сейчас находится Армения. «Такой публичный удар в спину России, когда безопасность Армении полностью зависит от России же, может вызывать только недоумение», – пишет аналитик Грант Микаелян. Заместитель главы Генштаба высмеял Пашиняна в собственном интервью, и был уволен в тот же день, что стало непосредственным основанием для выступления военных с чрезвычайным заявлением, в котором содержалось требование об отставке Пашиняна.

Учитывая роль «Искандеров» в нынешнем кризисе, представляется ироничным тот факт, что Армения, судя по всему, изначально приобрела их в качестве уступки со стороны России во время одного из предыдущих периодов политических потрясений. Новости о сделке впервые появились во время серии протестов в 2016 году, известных под названием «Электрический Ереван» и, как считается, в определенном смысле ставших предвестником «Бархатной революции» Пашиняна двумя годами позже.

«Электрические» протесты разразились в ответ на повышение принадлежащей России компанией тарифов на электроэнергию, и приобрели антироссийский оттенок. Россия, в попытке поддержать находившееся тогда у власти правительство и помочь успокоить общественное недовольство, предложила Еревану ряд уступок, в числе которых, возможно, были «Искандеры». По крайней мере, именно к такому выводу пришли тогда организаторы акций протеста: один из них назвал приобретение ракет «заслугой народа» Армении. Такие заявления понравились бы самому Пашиняну.