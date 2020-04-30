Насколько прочны позиции иллиберализма в Евразии?

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Часть №1

Пандемия коронавируса испытывает на прочность как нелиберальные, так и либеральные системы в бывших коммунистических странах на территории Восточной Европы и бывшего СССР. Предварительный анализ указывает на то, что пока нелиберальные, авторитарные лидеры одерживают верх, но кто выиграет в долгосрочной перспективе – большой вопрос.

В России – бастионе иллиберализма в этом регионе – пандемия обнажает слабости системы и порождает тенденции, которые могут обернуться опасными последствиями для авторитаризма.

Нелиберальные лидеры, вроде Владимира Путина в России и Виктора Орбана в Венгрии, поспешили воспользоваться возможностями для укрепления своей власти, созданными эпидемией Covid-19. Путин, например, развернул в Москве продвинутую систему цифровой слежки, якобы для того, чтобы помочь властям отслеживать зараженных и сдерживать распространение вируса. Но подобные системы, включающие передовые технологии распознавания лиц, также могут помочь правительству подавлять инакомыслящих. Орбан, в свою очередь, получил практически диктаторские полномочия на пока ничем не ограниченный срок, проведя закон, позволяющий ему не оглядываться на парламент и определенные законодательные нормы.

Тем временем сторонникам гражданского общества первые месяцы пандемии принесли много разочарований. Западные наблюдательные организации и аналитические центры бьют в набат по поводу того, что вместе с пандемией ширятся и нелиберальные тенденции.

«Пандемия сама по себе является тяжелым испытанием. Нам не нужна еще и антиутопия», – написала Рейчел Денбер, заместитель директора отдела Европы и Центральной Азии международной правозащитной организации «Хьюман Райтс Вотч», в комментарии по поводу попыток российских властей под прикрытием борьбы с коронавирусом расширить слежку за частной жизнью граждан.

В то же время базирующийся в Лондоне Королевский институт международных отношений в своем комментарии указал на растущую обеспокоенность по поводу будущего демократии, отмечая, что пандемия усугубляет в Европе кризис доверия к либерализму.

«Сейчас встал вопрос о том, могут ли демократии защитить своих граждан от пандемии, – говорится в комментарии. – Даже до удара, нанесенного коронавирусом, уже было много дискуссий по поводу кризиса либеральных демократий. В частности, шли обсуждения относительно того, не происходит ли разделение либерализма и демократии, которые, как ранее считалось, идут рука об руку».

Хотя нет никаких сомнений в том, что пандемия обостряет вопросы о способности либерализма справляться с кризисными ситуациями, то же самое относится и к авторитарной модели управления в посткоммунистических государствах.

Предварительные успехи, достигнутые иконами нелиберализма, особенно Путиным, маскируют тенденции, которые бросят вызов авторитарному стилю правления и с которым Кремлю будет очень нелегко справиться. Хотя зарождающиеся в России процессы вряд ли закончатся народным восстанием вроде Евромайдана, последствия пандемии могут очень сильно осложнить Путину жизнь, причем в весьма недалеком будущем.

А учитывая позиции России как инноватора в сфере авторитаризма, развитие событий в этой стране отзовется эхом по всему региону и скажется на траектории прочих авторитарных государств.

Первый звоночек для нелиберальной модели прозвенел в конце апреля, когда ведущие российские СМИ опубликовали сообщения о планах значительно расширить полномочия полиции, дав полицейским право по своему усмотрению проводить обыски и вводить режим, близкий к режиму чрезвычайного положения. Законопроектом также предлагается значительно расширить список ситуаций, в которых сотрудники могут применять огнестрельное оружие, предоставляя им при этом иммунитет от уголовного преследования.

Данная новость вызвала беспрецедентную волну возмущения, включая цунами негативных отзывов в интернете. Например, на пост в «Яндекс.Новостях» по этому поводу обрушились десятки тысяч негативных комментариев и реакций. Такое огромное число комментариев, а тем более комментариев крайне негативного характера против властей, является редким, если не неслыханным явлением.

Чуть раньше схожая волна поднялась в ответ на сообщения о вводимых правительством «цифровых пропусках» – электронной системе, позволяющей властям следить за передвижениями граждан, а также получить доступ к другой личной информации россиян.

Как и в случае с прочими недавними нововведениями, правительство утверждало, что цифровые пропуска необходимы для борьбы с коронавирусом. Реакция людей на подобные утверждения была откровенно язвительной: представители российской интернетигенции в резких выражениях высмеяли их как откровенную ложь.

Автор самого популярного комментария на заметку по этому поводу в «Яндекс.Новостях» указал на то, что власти просто пытаются ввести в России китайскую систему тотальной слежки: «Вот интересная цитата из текста статьи: "Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин предложил на фоне пандемии коронавируса распространить пропускную систему на все регионы страны. По его словам, это позволило бы отслеживать перемещение граждан, не ограничивая его." Последнее предложение – это прямо "раскрытие карт"... Зачем Вам и им нужно отслеживать перемещения граждан, не ограничивая его? Какую задачу Вы перед собой ставите? Точно не борьбу с коронавирусом ведёте, а просто оцифровываете население, устанавливаете тотальный контроль?!»

Данный комментарий также стал одним из самых популярных на сайте РИА «Новости», где статья, под которой он был опубликован, собрала 835 тыс. прочтений, что намного больше типичных показателей для новостного материала.

Следует учитывать, что в России очень рискованно так открыто выступать против правительства, т.к. там действуют законы, позволяющие преследовать граждан в уголовном порядке за действия в социальных СМИ, которые могут быть восприняты как неуважительные по отношению к властям. Тот факт, что тысячи людей открыто демонстрируют антиправительственные настроения, указывает на рост неродного недовольства.

За пределами крупных городов граждане также открыто не подчиняются приказу властей оставаться дома. Самый заметный инцидент произошел 20 апреля в столице Северной Осетии Владикавказе, где сотни протестующих собрались в центре города, чтобы высказать свои претензии относительно политики властей. Статья на сайте «Эха Москвы» по этому поводу вышла под заголовком «Почти бунт». Основной причиной этих выражений неповиновения является ширящееся недовольство, вызванное экономическими последствиями пандемии, включая рост безработицы, отмечают местные обозреватели.

Ни одно из последних событий само по себе не несет серьезной угрозы путинизму, но если взглянуть на них в совокупности, они указывают на то, что у властей есть основания опасаться, что ждет их за следующим поворотом.

Россиян своими словами и действиями пытаются очертить границы. Они ясно дают понять кремлевским лидерам, что если те мечтают скопировать удушающую китайскую систему, то им стоит подумать еще раз. А если они все-таки решатся двигаться в этом направлении, то это может обернуться против них.

В обычные времена такие проявления недовольства, возможно, не остановили бы Путина, и он продолжил бы продавливать свою инициативу. Но сейчас не обычные времена, и даже слабый толчок на фоне наполненной такой неопределенностью социально-экономической обстановки может разрушить хрупкий баланс: растущая волна гнева, тревоги, разочарования и отчаяния может перебороть страх перед местью властей и мощь пропагандистской машины – два основополагающих элемента путинизма.