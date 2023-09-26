Начался исход армян из Карабаха

Бегущие со своей родины в Армению карабахцы забирают с собой все, что могут. (Фото: Фин ДеПенсье)

Исход армян из Нагорного Карабаха начался.

25 сентября в Степанакерте армяне лихорадочно собирали скарб, жгли то, что не могли забрать с собой, и молились. Во второй половине дня пошел сильный дождь, а люди по всему городу стояли в ожидании в различных очередях.

«Небо хмурое, воздух тяжелый... Никто не знает, удастся ли нам выбраться отсюда живыми», – написала под своим видео в Instagram Мери Асатрян, помощница уполномоченного по правам человека в Карабахе.

Каждый час на армянскую сторону границы въезжают сотни машин. Карабахские армяне забирают с собой все, что могут: домашний скот, тяжелую технику, столы и стулья.

«Всю ночь Степанакерт, казалось, был охвачен пламенем. Огонь был повсюду... Город не спал. Люди сжигали все, что нажили, прежде чем покинуть Арцах – скорее всего, навсегда», – сказала Асатрян. По ее словам, никто из ее знакомых не собирается жить под властью Азербайджана.

«99,9 процентов нашего народа уедет», – сказал агентству Reuters Давит Бабян, высокопоставленный чиновник из Нагорного Карабаха, имея в виду население региона, которое, по оценкам армянских источников, насчитывает 120 тысяч человек.

Между тем Министерство внутренних дел Азербайджана заявило, что от армян начали поступать заявления на получение гражданства, но не сообщило их точное количество.

На протяжении всего дня на трассе Горис-Степанакерт образовывались пробки из автомобилей, которые двигались в сторону азербайджанского КПП «Лачин» на дороге, соединяющей Армению и Карабах. «Мы не знаем, куда ехать, у нас там (в Армении) нет дома... Мы лучше будем спать на улицах, чем жить под властью Азербайджана», – сказал Eurasianet.org местный журналист Айк Арутюнян, ожидавший выезда из Карабаха через Лачин.

«Они четыре раза развязывали войну против нас, вторгались в мою страну, убили моих братьев, моих друзей, наших соседей, наших родителей. Мы не можем жить с ними», – добавил он.

По официальным данным правительства Армении, по состоянию на 17:00 25 сентября в Армению бежали 6650 армян из Карабаха. Руководство Нагорного Карабаха объявило, что запасы топлива, которые нормировано распределялось в течение 9 месяцев блокады со стороны Азербайджана, будут переданы населению бесплатно, чтобы люди могли беспрепятственно покинуть регион. Вечером в Степанакерте произошел взрыв на топливной базе, куда съезжались жители, спешившие заправить свои автомобили, в результате чего многие получили ранения. Беда не приходит одна.

Советник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил 22 сентября, что для военнослужащих местной армии (Армии обороны Республики Арцах), добровольно сложивших оружие, предусмотрена амнистия. «Азербайджан ясно дал понять, что все, кто сложит оружие после Второй карабахской войны, 44-дневной войны и последних боевых действий, свободны», – сказал он в интервью Al Jazeera.

Он добавил, что амнистия не распространяется на «отдельных лиц», в основном связанных с де-факто властями Карабаха, которые совершили «военные преступления» против азербайджанского гражданского населения во время Первой карабахской войны, выигранной армянской стороной в 1990-х годах.

Однако практически все взрослое мужское население Армении в той или иной форме проходило военную службу, и многие опасаются, что Баку может расширить понятие «военный преступник».

В конце июля во время медицинской эвакуации в Армению был арестован 68-летний житель Карабаха армянского происхождения Вагиф Хачатрян, который обвиняется в причастности к массовому убийству азербайджанцев в селе Мешали в годы первой войны. Он действительно участвовал в той войне, но, по словам его семьи, в качестве водителя командира Армии обороны Арцаха; они отрицают его причастность к каким-либо злодеяниям.

Eurasianet.org пока не получало сообщений о задержании армянских мужчин при попытке покинуть Карабах в рамках нынешнего исхода, но страх ощущается повсеместно.

«Мы очень напуганы и настороженно относимся к [азербайджанскому КПП], потому что не знаем, как они будут обходиться с теми, кто имеет отношение к армии или властям, а мой отец долгое время работал на правительство, поэтому он может оказаться в их черном списке... Мы не знаем, сможет ли он пройти через КПП. Мы очень боимся за него», – сказала Eurasianet.org одна из женщин, не пожелавшая назвать свое имя.

В настоящий момент она живет в Ереване и ждет, когда остальные члены ее семьи уедут из Карабаха «как только это станет возможным». Но, по ее словам, Ереван никогда не станет для нее домом.

В расположенном неподалеку от армянской границы городе Горис беженцев оформляют и обеспечивают самым необходимым в местном культурном центре. Для большинства из них путешествие еще не закончилось, поскольку впереди их ждет поездка в Ереван.

«Я ехал всю ночь», – говорит мне мужчина из Карабаха. Мало кто был в настроении разговаривать.

В одном из своих последних сообщений в Instagram, размещенных перед отъездом из Карабаха, помощница карабахского омбудсмена Мери Асатрян горько высказалась в адрес азербайджанцев, взявших под контроль ее родной регион:

«Как они оскверняют мои воспоминания. Как они издеваются над моими ценностями. Как они вторгаются в мой рай. Я не позволю им отобрать самое дорогое, что у меня есть», – говорила она, сжигая документы в своем офисе.