На Востоке стараются держаться от России на расстоянии

Ключевые события и факты о взаимоотношениях РФ с государствами Азии в еженедельном блоге «Россия-Восток» на Eurasianet.org.

Количество проблем в экономических отношениях России и Китая, судя по всему, возросло после помпезного визита главы РФ Владимира в Поднебесную. Он умудрился не только не решить накопившиеся трудности, но и, кажется, усугубил ситуацию. Во всяком случае российский бизнес пожаловался, что блокировки платежей со стороны банков КНР за последнее время лишь усилились. Кроме того, из РФ без лишнего шума начал уходить китайский бизнес. Между тем страх попасть под вторичные санкции из-за развязанной Кремлем войны против Украины охватил и соседние с Китаем страны: к блокировкам транзакций присоединились Казахстан и Монголия. Впрочем, в Москве не унывают. Пропаганда сосредоточилась на очередном «триумфальном» визите Путина – на этот раз в Узбекистан, а также поддержала порыв Кремля исключить «Талибан» из списка террористических организаций.

Проблемный ком

Помпезный визит Путина в КНР не принес российскому бизнесу хороших новостей – договориться с председателем Си Цзиньпином об устранении препятствий со стороны китайских банков на пути платежей из РФ не удалось. Однако, судя по всему, проблемы не только не решились, но и помножились. Издание The Moscow Times, пообщавшись с российскими предпринимателями, выяснило, что блокировать транзакции начали даже сельские банки Поднебесной, через которые деньги ранее «проскакивали» лучше всего. Крупные же банки продолжили обкладывать российские компании различными требованиями по документации товаров и их транспортировке, препятствуя денежным потокам. Более того, подобными подробностями стали интересоваться и некоторые платежные агенты, за отдельную комиссию переводящие деньги в Китай от российского бизнеса через третьи страны. Несмотря на ухудшение ситуации, предприниматели все равно надеются, что положение дел изменится в лучшую сторону, ведь «не зря же ездил» Путин на поклон к товарищу Си.

Правда, российские сырьевые компании, кажется, уже не особо ждут чего-то хорошего от усилий Путина и пытаются самостоятельно решать проблему. Как рассказало агентство Bloomberg, как минимум два крупных производителя металлов из РФ стали использовать в платежах с Китаем криптовалюту, привязанную к доллару, - так называемые стейблкоины USDT. По словам топ-менеджеров, пойти на такой шаг их заставили как раз проблемы с платежами. При этом Центробанк, разрешив задействовать в транзакциях криптовалюту, рекомендовал российским компаниям не распространяться о подобных сделках. Иронично, что даже в этой схеме российскому бизнесу не удается обойтись без доллара, хотя Путин постоянно заявляет о «необратимой дедолларизации» и призывает партнеров на Востоке переходить на национальные валюты в расчетах.

Пока бизнесмены надеются, последствия денежных блокировок множатся. Например, из-за отказа китайских (а также турецких и эмиратских) банков вовремя принимать платежи из РФ выросли сроки поставок автозапчастей в страну. С начала года время ожидания деталей из-за границы увеличилось в два раза и достигло 45 дней, пожаловался газете «Известия» глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. При этом запрета на поставку автозапчастей в РФ нет, но из-за наличия в них электроники и чипов все товары проверяют на предмет двойного назначения. Эксперты считают, что дефицит оригинальных комплектующих вызовет рост использования аналогов и обернется ростом цен даже на подделанные детали. Видимо, опытным путем россиянам еще придется проверить, насколько подобные «дубликаты» скажутся на безопасности пользования автомобилями.

Между тем к блокировке платежей присоединилась одна из крупнейших площадок онлайн-торговли – китайская Alibaba. Как стало известно 28 мая, компания перестала принимать рубли и не позволяет оформить поставку товаров в РФ. Эксперты считают, что это ударит в первую очередь по малому и среднему бизнесу и приведет к подорожанию совершенно различных товаров на российском рынке, поскольку предпринимателям придется придумывать новые схемы взаимодействия с Alibaba, которые неизбежно обернутся тратами дополнительных денег. Специалисты поясняют, что причины введения подобных ограничений – те же, что и в случае китайских банков, то есть страх попасть под вторичные санкции. Как напомнил «Коммерсантъ», выручка «дочки» китайской компании в России - AliExpress — в 2023 году сократилась на 36%, почти до 10 млрд рублей, а в 2022-м Alibaba прекратила инвестировать в российский проект.

Тем временем периодически появляются новости об уходе из России китайского бизнеса. Так, бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге, на котором собираются автомобили под брендом XCite – полной копии китайской Chery, отправил в простой 317 сотрудников. По данным СМИ, официально завод не сообщал, что собирает китайские машины, чтобы компания Chery не попала под санкции, однако от этого автомобили не перестали быть китайскими. Сообщается, что в автоконцерне из КНР решили, что «обрусевший» конкурент их собственным же автомобилям на российском рынке им не нужен, поэтому производство и остановилось.

Кроме того, из России сбежал крупнейший китайский производитель камер видеонаблюдения – компания Hikvision. Как отмечают СМИ, компания, обеспечивавшая до половины поставок таких устройств в РФ, тайно покинула местный рынок, не предупредив ни клиентов, ни партнеров, заблокировав даже телефоны во всех своих офисах в стране. По мнению экспертов, китайцев так сильно испугала угроза вторичных американских санкций, что они спешно свернули деятельность и, как любит выражаться Путин, «кинули» «стратегического партнера».

Впрочем, удивляться нечему. Как следует из доклада Института финансовых исследований «Чуньъян» при Китайском народном университете, внимание на который обратили провластные российские эксперты из-за наличия в нем предложений по преодолению проблем с платежами, КНР не воспринимает Россию как ключевого партнера. Китаист Алексей Чигадаев, также изучивший доклад, подметил в своем Telegram-канале, что в исследовании приводится и статистика по прямым иностранным инвестициям (ПИИ) Поднебесной в Россию. Так, в 2015 году поток ПИИ из КНР в РФ составлял $2,9 млрд, а Россия находилась на 12 месте среди стран, в которые Китай активно вкладывался. Однако с 2018 году РФ выпала даже из топ-20 государств по ПИИ из Поднебесной. В 2022 году ПИИ из КНР в Россию составили лишь 0,36% от общего объема китайских ПИИ. Авторы доклада поясняют, что от РФ инвесторов отпугивают угроза вторичных санкций, затягивание геополитических конфликтов и как следствие потеря доверия к рынку России, далеко не идеальная деловая среда и культурные различия.

При этом масштаб российских ПИИ в КНР совсем смехотворен. В 2022 году они выросли на 300% в годовом исчислении и достигли $40 млн, что составило около 0,02% от ПИИ в Китай со всего мира. Другими словами, получилась статистика, достойная «безграничного партнерства».

Соседи тоже сторонятся

Между тем к финансовой блокаде России, помимо Китая, Турции и ОАЭ, присоединяются новые страны Востока. Так, проблемы с платежами у российских предпринимателей возникли в Монголии. Там тоже испугались вторичных санкций. По словам руководителя международной лаборатории исследований внешней торговли РАНХиГС Александра Кнобеля, «эту проблему необходимо решать на двустороннем уровне», однако пока усилия МИД РФ и Кремля не принесли успеха.

Как рассказала The Moscow Times со ссылкой на собеседников в российских компаниях, сложности у бизнеса из РФ возникли и с банками Казахстана. Сразу несколько местных финансовых организаций прекратили осуществлять транзакции из России в КНР. Весной предприниматели уже жаловались, что платежи через Казахстан начали «зависать», однако с тех пор проблема стала только шире. Загвоздка в том, что после полномасштабного вторжения Путина в Украину Казахстан стал важным транзитным «хабом» для РФ. И это, конечно, болезненный удар по Кремлю от «союзника».

Впрочем, на прошедшей неделе было в Кремле и чему порадоваться. Россия стала четвертым торговым партнером Индии по итогам 2023-2024 финансового года, который закончился 31 марта. Объем двусторонней торговли составил $65,7 млрд, став рекордным для отношений двух стран. Особенно российские СМИ порадовал тот факт, что на 35% взлетел индийский экспорт в РФ, достигнув $4,3 млрд. Хотя в общем-то, несмотря на рост, указанная цифра говорила о серьезных структурных проблемах в двустороннем товарообороте, при котором Россия по дешевке сбывала партнеру нефть, а взамен получала относительно небольшой поток товаров.

Кроме того, несмотря на значительный рост по сравнению со временем до полномасштабной войны Путина с Украиной (в 2021 году двусторонний товарооборот составлял всего $13,5 млрд), Россия сильно отстает от первой тройки основных партнеров Индии. Так, двусторонняя торговля этой страны с Китаем составила $118,4 млрд, с США – $118,28 млрд, а с ОАЭ – $83,6 млрд. При этом для России Индия стала вторым торговым партнером после Китая, что говорит о том, насколько эти отношения для Москвы критичнее.

Тем временем Россия продолжает идти по пути укрепления связей с террористами. На прошлой неделе в Москве хвастались бурным ростом товарооборота с Афганистаном, который находится под управлением террористической группировки «Талибан». Теперь же МИД РФ предложил Путину исключить «Талибан» из списка запрещенных организаций.

Однако главной гордостью Кремля и пропаганды на прошедшей неделе стал визит Путина в Узбекистан. Особенно российским «патриотам» понравился тот факт, что президент республики Шавкат Мирзиёев «лично проводил Владимира Путина до самолета». Во время визита было произнесено много громких слов и подписан «пакет межправительственных и межведомственных документов о сотрудничестве», а Мирзиёев обещал Путину «в ближайшее время» довести двусторонний товарооборот до $20 млрд в год. Однако статус ключевого торгового партнера Узбекистана, похоже, к России уже не вернется – местный рынок плотно захватил Китай и явно намерен не уступить лидерские позиции Москве.