На Кавказе много воды утекло

Ключевые события и факты в сфере экологии и климата в странах Южного Кавказа и региона Черного моря – в еженедельном блоге на Eurasianet.org.

Южный Кавказ

Региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс, выступая на 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29) в Баку, заявила, что из-за изменения климата страны региона ежегодно теряют около $100 млн, сообщило 14 ноября азербайджанское агентство Report. По ее словам, декарбонизации в Азербайджане, Армении и Грузии мешает ряд факторов: например, недостаточное использование источников возобновляемой энергии и ставка на традиционные источники энергии в транспортной сфере и отоплении. Прайс также назвала два главных климатических вызова Южного Кавказа: нехватка навыков и ограниченный доступ к климатическому финансированию. Из-за этого страдают «особенно небольшие муниципалитеты».

Азербайджан

Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) 16 ноября представила на COP29 в Баку Обзор экологической эффективности (ЭОЭ) Азербайджана. В документе делается вывод, что за последние 13 лет республика предприняла «важные шаги по улучшению экологической ситуации». В частности, с 2011 года страна обновила экологическое законодательство, продвинулась в создании охраняемых территорий и развитию экологического образования. Помимо этого, страна «существенно снизила зависимость от нефтяного сектора, увеличив долю ненефтяного сектора с 48,8% до 62,2% ВВП с 2011-го по 2021 год».

«Однако энергобаланс страны остается зависимым от ископаемого топлива, обеспечивающего 98% первичной энергии и более 90% электроэнергии. В докладе рекомендовано развивать “зеленые” инвестиции и снизить государственные субсидии на ископаемое топливо», – говорится в пресс-релизе ООН.

Примечательно, что, пока ООН хвалила Азербайджан за успехи в области защиты экологии, официальные лица республики, включая президента Ильхама Алиева, на COP29 защищали нефть и пытались лоббировать нефтяные контракты. К тому же 90% всей экспортной выручки Азербайджана по-прежнему обеспечивает нефтегазовая отрасль.

Кроме того, как напомнила 15 ноября британская BBC News, в Азербайджане – стране-хозяйке климатической конференции-2024 – не утихают репрессии в отношении экологических активистов, которых в республике сажают в тюрьму за любую критику властей.

Тем временем заместитель заведующего отделом экологической политики Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Рафиг Вердиев в ходе COP29 рассказал, что из-за изменения климата водные ресурсы республики сократились на 20-30%. В связи с этим он призвал к международному сотрудничеству ради сохранения водных ресурсов и анонсировал совместные планы с Грузией по «адаптации в бассейне реки Ганых». «Обе страны решительно настроены… В этой области важна также поддержка международных организаций», – заверил Вердиев.

В свою очередь, советник председателя Госагентства водных ресурсов Азербайджана Асад Шаринов анонсировал разработку в республике проекта по очистке сточных вод для ее повторного использования. Он уточнил, что «общественность будет информирована о деталях» только в следующем году, и добавил, что пить такую воду будет нельзя, но можно использовать в промышленности, озеленении и сельском хозяйстве.

Армения

Армянская делегация не стала принимать участие в COP29, однако это не помешало ей в дни форума привлекать инвестиции, так или иначе связанные с защитой окружающей среды. Так, 15 ноября агентство Arka сообщило, что правительство республики ратифицировало кредитное соглашение с Международным фондом развития ОПЕК (Организация стран – экспортеров нефти) под названием «Вторая программа зеленого, устойчивого и инклюзивного развития». Документ предполагает выдачу Еревану кредита в размере €50 млн, который будет направлен на меры по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним, улучшение управления окружающей средой и энергоэффективности, а также развитие человеческого капитала.

Кроме того, 15 ноября состоялась встреча заместителя премьер-министра Армении Мгера Григоряна и министра финансов Ваге Ованнисяна с послом ЕС в Ереване Василисом Марагосом и вице-президентом Европейского инвестиционного банка (EIB) Терезой Червиньской. По итогам переговоров было объявлено о выделении республике гранта ЕС на €10 млн, который будет направлен на повышении энергоэффективности Еревана. Ожидается, что мэрия столицы использует выделенные деньги на реконструкцию общественных зданий с фокусом на сокращение потребления энергии и выбросов CO₂. По словам Червиньской, «проект не только сократит потребление энергии в Ереване и выбросы углекислого газа, но и значительно повысит качество жизни детей, педагогов, пациентов и медицинских работников».

Помимо этого, 15 ноября EIB и правительство Армении подписали новое соглашение о предоставлении республике кредита на €236 млн для строительства дороги Сисан-Каджаран, которая, как предполагается, станет частью транспортного коридора север-юг и элементом инфраструктуры, способствующей смягчению последствий изменения климата за счет сокращения длины маршрутов для грузовых и легковых транспортных средств. По словам Червиньской, этот проект «будет способствовать устойчивому развитию» Армении.

Так или иначе, Армения действительно остро нуждается в инвестициях, которые помогут ей справиться с последствиями изменения климата. Как заявила на днях климатолог Ирина Капланян, республика «крайне уязвима к изменению климата». «Мы уже стали свидетелями повышения температуры на 1,3 градуса по Цельсию, что повлияло на экосистемы и жизни людей. Мы уже наблюдаем снижение количества осадков на 9%, что отразилось практически на всех отраслях нашей экономики», – сказала эксперт, отметив, что ключевая проблема – зависимость армянской экономики от ископаемого топлива, которое страна в основном закупает из-за рубежа.

Грузия

Грузинское отделение российского агентства Sputnik 19 ноября рассказало, что в Грузии началась реализация проекта «Продовольственный банк». В рамках этой инициативы будут созданы «продовольственные банки», куда будут свозиться продукты с неистекшим сроком годности, а затем передаваться социально уязвимым категориям населения. Старший политический советник Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (FAO) Джуба Маруашвили отметил, что, по данным ООН, ежегодно в Грузии выбрасывается около 600 тыс. тонн продуктов. Таким образом, подобные «банки» должны сократить образование отходов в стране. Проект будет работать в пилотном режиме два года в муниципалитете Цхалтубо (регион Имеретия).

Между тем министр по делам внутренне перемещенных лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Михаил Сарджвеладзе, выступая на COP29, заявил, что власти республики занялись созданием «зеленых» рабочих мест в таких секторах как строительство, производство, возобновляемая энергетика и энергоэффективность. По его словам, «зеленые» рабочие места – «достойная работа, способствующая защите окружающей среды».

Тем временем 19 ноября был опубликован ежегодный опрос, проведенный в марте 2024 года и финансируемый ЕС программой EU NEIGHBOURS EAST, в котором среди прочего гражданам Грузии задавался вопрос, какую из текущих проблем в стране они считают наиболее серьезной. На первом месте в этом рейтинге оказались низкие зарплаты и пенсии, на втором – безработица, а на третьем – высокие цены и налоги. Такой вызов как изменение климата не вошел даже в десятку наиболее волнующих грузинское население вопросов, расположившись лишь на 15 месте. Впрочем, по сравнению с 2023 годом изменение климата стало тревожить грузинское общество все-таки несколько больше.

Турция

Согласно данным Турецкой государственной метеорологической службы (TSMS), лето 2024 года стало самым жарким в Турции за последние 54 года, сообщила 15 ноября газета Daily Sabah. Средняя температура июня, июля и августа составила 26,1 градуса по Цельсию, что на 2,1 градуса выше многолетнего показателя, державшегося ранее в стране. Отмечается, что температуры, значительно превышающие ранее наблюдавшиеся, были зафиксированы по всей стране. Издание подчеркивает, что аномальная жара в некоторых регионах Турции стояла даже в октябре.

Тем временем 20 ноября стало известно, что в черноморской провинции Ризе в районе Чайели сошел оползень, в результате чего погиб один человек, а еще четверо получили ранения. Мэр Чайели Исмаил Хаккы Чифтчи призвал жителей проявлять осторожность, поскольку в начавшийся сезон дождей одним инцидентом дело может и не ограничиться. Отмечается, что ситуация с оползнями в регионах Турции, расположенных на Черном море, вызывает особенные опасения.

Кроме того, по Турции, расположенной в сейсмически опасном регионе, прокатилась волна землетрясений. Природное явление затронуло провинции Малатья, Ризе, Артвин, Байбурт, Эрзурум и Трабзон, вызвав кратковременную панику у местного населения. Беспокойство жителей этих регионов, впрочем, неудивительно, учитывая, что буквально недавно – в феврале 2023 года – в республике произошло одно из самых разрушительных землетрясений за всю историю страны, унесшее жизни 53 тыс. 537 человек.

Румыния и Болгария

Еврокомиссия 14 ноября подала в Суд ЕС на Болгарию и Румынию за невыполнение в полном объеме обязательств по сбору и отчистке сточных вод в соответствии с директивой организации, направленной на защиту здоровья людей и окружающей среды. Согласно внутренним правилам, городские сточные воды должны собираться и обрабатываться перед сбросом в окружающую среду. В Болгарии 10 агломераций не выполняют данные требования. Кроме того, в 20 агломерациях не обрабатывают сточные воды надлежащим образом, а в 30 агломерациях требуется более тщательная очистка сточных вод перед их сбросом. Все эти агломерации должны были соответствовать требованиям директивы еще к 31 декабря 2010 года.

В Румынии проблемы обнаружились в более чем 450 агломерациях, которые должны были соответствовать требованиям к 31 декабря 2015 года. Еврокомиссия несколько раз требовала от властей Болгарии и Румынии решить проблему, но в итоге передала дело этих стран в Суд ЕС, поскольку сочла «усилия болгарского и румынского руководства недостаточными».