На Кавказе набирает силу авторитаризм российского образца

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (слева) и тогдашний премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встречаются в Тбилиси в конце 2023 года. Грузия равняется на Венгрию и других приверженцев Кремля в формировании «полуконсолидированного авторитарного режима», утверждает «Фридом хаус». (Фото: gov.ge)

Возможно, в Украине российская армия не справляется с ситуацией, а вот на Кавказе Кремль выигрывает идеологическую войну. За последний год Армения несколько дистанцировалась от России, но два других государства региона – Азербайджан и Грузия – близки к установлению авторитаризма российского образца, говорится в ежегодном докладе ведущей правозащитной организации.

Ежегодный доклад «Фридом хаус» о состоянии политической свободы в 29 посткоммунистических странах Европы и Центральной Азии «Государства в переходный период – 2024» подверг критике правящую в Грузии коалицию «Грузинская мечта» за срыв процесса демократизации. В своем докладе организация заявила, что Грузия, следуя примеру других приспешников Кремля – Венгрии и Сербии, превращается в «полуконсолидированную автократию».

«Ключевые институты – от СМИ до судебной власти – вышли за рамки уровня политизации, ожидаемого по классическому определению гибридных режимов, и теперь фактически захвачены правящими партиями и используются в партийных или личных целях», – утверждается в докладе, описывающем ситуацию во всех трех государствах.

Организация также обрушилась с критикой в адрес Азербайджана. Помимо того, что в 2023 году Азербайджан спровоцировал кризис беженцев после того, как отвоевал Нагорный Карабах (что в докладе названо «последствиями экспансии автократии»), в том же году азербайджанские власти также организовали масштабные репрессии против правозащитников и независимых журналистов. Эти репрессии помогли президенту Ильхаму Алиеву одержать безоговорочную победу на выборах в 2024 году, которые многие называют недемократическими.

Согласно докладу «Фридом хаус», авторитарные методы властей Азербайджана в настоящее время все больше напоминают подход самых деспотичных диктатур в регионе. «За последние 20 лет показатели России, Таджикистана, Азербайджана и Кыргызстана настолько снизились, что многие из них опустились до единицы (1) – минимально возможной оценки», – отмечается в докладе.

В докладе также выражается обеспокоенность по поводу мирного процесса по Карабаху. «В отсутствие каких-либо надежных сдерживающих факторов со стороны Соединенных Штатов или Евросоюза, существует явная возможность усиления авторитарной агрессии на Кавказе», – говорится в части доклада, касающейся Азербайджана.

Согласно докладу «Фридом хаус», кризис карабахских беженцев, который возник вследствие того, что около 120 тысяч карабахских армян были вынуждены покинуть свои родные места и спешно переселиться в Армению, помешал властям Армении продвигать правовые реформы в 2023 году. Этот неожиданный поворот событий заставил власти сосредоточиться на удовлетворении гуманитарных потребностей беженцев.

«Фридом хаус» назвала продолжающуюся войну России в Украине и кампанию Азербайджана в Карабахе «двумя наиболее яркими примерами того, как современные автократы пренебрегают такими понятиями, как фундаментальные права человека и плюралистическое общество».