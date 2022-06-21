На фоне войны российские евреи съезжаются в Ереван

С начала вторжения России в Украину десятки тысяч россиян бежали на Кавказ. Среди них оказались сотни представителей еврейской общины, которые для релокации выбрали Ереван.

Натаниэль Трубкин, 40-летний уроженец Москвы, переехал в Ереван 8 марта, примерно через две недели после того как Россия развязала в Украине войну, которая повлекла за собой волну репрессий и международных санкций.

Он, как и многие другие россияне, выбрал Армению из-за относительной простоты переезда и доступности: россиянам не требуется виза для въезда в страну, большинство жителей говорят по-русски, легко найти съемное жилье на короткий срок и открыть свой бизнес. Кроме того, в Армении у него были друзья, которые помогли ему обустроиться.

Но даже несмотря на это, было нелегко. «Денег у меня было не много: все, что было в кармане, когда я приехал. У других дела обстояли так же», – сказал Eurasianet.org Трубкин. После недолгих поисков он оказался в «ужасной» квартире.

Собственный неудачный опыт вдохновил его на создание в Ереване «Еврейского дома» – организации, призванной оказать содействие другим российским евреям в поиске жилья, открытии банковских счетов и бизнеса. По его словам, с начала своей работы в апреле проект помог переехать в Ереван уже примерно 200 российским евреям.

Еврейское присутствие в Армении имеет долгую историю. Армянский историк V века Мовсес Хоренаци писал, что царь Тигран Великий в I веке до нашей эры привез в Армению 10 тысяч еврейских пленников после войны в восточном Средиземноморье.

«Великая Армения исторически являлась местом проживания значимых еврейских общин», – сказал в недавнем интервью главный раввин Еревана Гершон Меир Бурштейн. Он утверждает, что в отличие от многих других мест, где жили евреи, в Армении они никогда не подвергались погромам и другим видам преследований.

«В этом плане история Армении не запятнана такими воспоминаниями, а значит это дает платформу и надежду для созидания, объединения усилий в духовных и материальных началах».

Большинство населявших Армению евреев переехали в Израиль незадолго до распада Советского союза и вскоре после него, и до этой новой волны эмиграции еврейская община Армении насчитывала от 800 до 1000 человек.

В постсоветский период Израиль установил тесные отношения с противником Армении – Азербайджаном, и армяне частенько жалуются на то, что Израиль продает оружие Азербайджану и не признает геноцид армян.

Но, по словам Трубкина, трения между двумя странами никак не сказываются на отношении армян к евреям. «Когда люди здесь узнают, что я еврей, их отношение ко мне не меняется», – сказал он.

Сейчас «Еврейский дом» помогает новоприбывшим сформировать новую общину. Проект финансируется благотворительной организацией «Американский еврейский объединенный распределительный комитет», которая также оказала поддержку в организации аналогичной работы в грузинских городах Тбилиси и Батуми.

«Еврейский дом» проводит занятия по изучению иврита и работает над организацией уроков армянского языка для новоприбывших.

«Многие [российские евреи] приехали в Армению и Грузию и оказались оторванными» от еврейской общины в России, сказал Трубкин. «Важно воссоздать для них этот еврейский контекст, поэтому что мы можем сейчас сделать, так это дать им почувствовать, что они находятся среди своих». По его словам, эта «сплоченность» – общая черта армян и евреев, которых объединяет долгая история преследований и рассеяния.

Однако новоприбывшие не изолируются, а скорее интегрируются в армянское общество и взаимодействуют с ним.

В переулке неподалеку от оживленной улицы Сарьян в центре Еревана расположен новый, но уже ставший популярным ресторан Hummus | Kimchi, где подают блюда двух кухонь, относительно незнакомых армянскому обывателю: израильской и корейской.

«Моя жена – кореянка, а я – русский еврей, поэтому я решил, что было бы здорово смешать две совершенно разные кухни», – говорит шеф-повар и владелец ресторана Дмитрий Шангарев.

Знакомство Шангарева с Арменией состоялось после того, как его сестра вышла замуж за армянина, и он еще до войны переехал в Ереван, чтобы открыть ресторан. «Поначалу я планировал открыть ресторан, нанять местных жителей, обучить их и вернуться в Москву, – рассказал он Eurasianet.org в перерыве между готовкой. Во время беседы на нем была надета черная футболка с надписью «Украина». На момент начала войны он находился в России, куда приехал, чтобы забрать оборудование для ресторана. В Ереван он вернулся 28 февраля и до сих пор не покидал страну.

Ресторан открылся в апреле и полюбился многим переехавшим в Ереван гражданам России, Украины и Беларуси независимо от того, являются ли они этническими евреями или нет. Не менее популярен он и среди любознательных местных жителей, особенно в обеденное время. «Мы не ожидали получить прибыль в первые полтора месяца, но мы превзошли свои ожидания», – сказал он.

Еще одно популярное место встреч – кафе Mama Jan в центре Еревана, принадлежащее евреям из России. Оно открылось в 2021 году и завоевало популярность среди представителей диаспоры.

Кроме того, с недавних пор, в том числе благодаря усилиям «Еврейского дома», оно функционирует как культурный центр, где организуются поэтические вечера на еврейскую тематику, выступления различных стендап-комиков и совместное празднование шаббата.

Недавнее выступление в Mama Jan (Фото: Mama Jan/Facebook)

На одном из недавних мероприятий, проводимом в формате «открытый микрофон», поочередно звучали шутки на английском и русском языках. Большинство реприз были построены на распространенных стереотипах, а шутку о том, что «армяне – они как евреи, только без денег», произнесли неоднократно за вечер.

После того, как шутка прозвучала во второй раз, по залу прокатилась волна недовольства, и Трубкин встревожено вскинул брови.

Но один из зрителей – армянин из России – попытался сгладить ситуацию. «Не нужно злиться, – сказал он. – Давайте рассматривать это как возможность узнать друг друга получше».