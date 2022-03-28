На фоне санкций российские компании подумывают о переезде в Казахстан

Как говорят предприниматели, занимающиеся экспортом, российские компании, затронутые международными санкциями, которые были наложены в ответ на вторжение в Украину, все более обдумывают варианты релокации в соседние страны, в том числе в Казахстан.

Выступая на пресс-конференции 23 марта, представитель работающей в Нур-Султане государственной экспортной страховой компании KazakhExport Александр Цыганков сказал, что некоторые из них предполагают использовать Казахстан в качестве перевалочного пункта для своих товаров, а другие хотят полностью перевести туда свои производственные мощности.

Не вдаваясь в подробности, Цыганков сказал, что казахстанские институты развития работают над адаптацией к задачам, которые ставит меняющаяся ситуация. Это касается и компании KazakhExport, которая была создана для поддержки экспорта неминерального сырья.

На том же брифинге директор по логистике екатеринбургской транспортной компании KIT Кирилл Леденцов подтвердил, что российские компании начали ввозить товары через Казахстан, так как каналы поставки товаров из Европы совершенно заглохли. В то же время число существующих маршрутов перевозки товаров из Китая ограничено.

«Все экспериментируют, пытаются рассматривать альтернативные варианты организации импорта и экспорта, — сказал Леденцов. — Стабилизация цепочек займет какое-то время».

До сих пор о бегстве компаний было известно в основном по слухам, но уже появился и один подтвержденный случай. На прошлой неделе руководитель крупной казахстанской IT-компании Рамиль Мухоряпов сообщил, что созданная в России компания-координатор таксомоторных перевозок InDriver собирается переехать в Алматы.

«Сильнейшие люди России (и мира) будут в Казахстане жить, платить налоги, тратить деньги, обучать и передавать знания и технологии жителям [Казахстана]», — написал Мухоряпов на своей странице в Instagram рядом с фотографией, на которой он позирует вместе с Арсеном Томским, основателем и генеральным директором InDriver.

Судя по всему, из России в Казахстан переезжают в основном предприятия и отдельные лица, имеющие отношение к сектору IT. Власти страны и раньше пытались переманивать к себе кадры этой отрасли.

Центральным элементом этих попыток был созданный в 2017 году при поддержке государства информационно-технологический парк Astana Hub в Нур-Султане. Сотни человек, работающих сейчас в этом технопарке, получают налоговые льготы и другие стимулы.

Арман Абдрасилов, председатель государственной холдинговой IT-компании Zerde, сказал Eurasianet.org, что Казахстан должен горячо приветствовать приток иностранных специалистов.

«Россияне приезжают с уже готовыми контрактами, которые будут переключены на казахстанские компании. Мы получим новые знания и опыт, что даст ощутимый толчок развитию нашей IT-отрасли», — сказал Абдрасилов.