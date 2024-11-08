На Южном Кавказе готовят климатические конференц-залы
Экологи отмечают уязвимость региона перед экологическими проблемами.
Ключевые события и факты в сфере экологии и климата в странах Южного Кавказа и региона Черного моря – в еженедельном блоге на Eurasianet.org.
Азербайджан
Вся экологическая повестка в Азербайджане в последние недели посвящена предстоящей 11–22 ноября в Баку конференции в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Так, операционная компания COP29 Azerbaijan и Азербайджанский институт стандартизации (AZSTANDART) провели оценку экологической устойчивости объектов общественного питания в Баку, которая была организована в рамках подготовки к грядущему форуму, сообщило 4 ноября издание Oxu. Утверждается, что заведения общепита прошли проверку и получили специальные знаки, подтверждающие их экологическую устойчивость и соответствие международным стандартам. Оценка проводилась, в частности, по таким критериям, как энергоэффективность, экономное использование воды, сортировка и управление отходами, соблюдение работниками правил безопасности.
В свою очередь, посол ЕС в Грузии Павел Герчинский дал комментарий азербайджанскому агентству Report, в котором выразил надежду, что проведение COP29 в Баку позволит прежде всего обсудить региональные климатические проблемы, а также укрепить сотрудничество Евросоюза и Азербайджана в экологической сфере.
В рамках COP29 в Баку состоялся Глобальный саммит религиозных лидеров, на котором выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев. В своем обращении к участникам форума, тема которого была сформулирована как «Мировые религии за зеленую планету», азербайджанский лидер отметил, что изменение климата, загрязнение атмосферы и окружающей среды, засуха и опустынивание, утрата биоразнообразия, нехватка воды, продовольствия и другие глобальные экологические проблемы создают серьезные угрозы для существования и будущего человечества. В связи с этим Алиев подчеркнул необходимость сотрудничества всех государств «на всех уровнях» для преодоления накопившихся угроз.
Армения
Пока Азербайджан готовится принимать COP29 в 2024 году, Армения также получила право провести международную экологическую конференцию – COP-17 в рамках Конвенции о биологическом разнообразии в 2026 году. В МИД республики заявили, что выбор в пользу Еревана «подтверждает растущее доверие международного сообщества к Армении как к важному актору глобальных экологических процессов».
Тем временем профильный портал Ecolur 4 ноября сообщил, что уровень воды в озере Севан в нынешнем году оказался на 22 сантиметра выше, чем в 2023-м. Как уточнило агентство Sputnik со ссылкой на министра окружающей среды Акопа Симидяна, это объясняется, во-первых, обильными осадками весной и летом, спровоцировавшими наводнения, а во-вторых, тем фактом, что объем забора воды в 2024 году стал самым низким за последние 15 лет – 135 млн кубометров при допустимом годовом лимите в 170 млн.
Между тем Ecolur 29 октября рассказал, что в Вайоцдзорской области Армении неэффективно используются водные ресурсы – лишь 20% для орошения – из-за проблем с устаревшей инфраструктурой и промышленного воздействия на качество воды. Ранее правительство республики собиралось построить водохранилища в шести деревнях, однако из-за изменения климата доступность воды сократилась примерно на 50%, что сделало два из запланированных водохранилищ нецелесообразными. Кроме того, из-за добычи полезных ископаемых в регионе 21% воды потенциально загрязнен.
Грузия
Консорциум по содействию глобальному развитию Европейского космического агентства в партнерстве с Азиатским банком развития провел исследование уязвимости черноморского побережья Грузии. В рамках этого исследования был сделан вывод, что побережье Черного моря в Грузии крайне уязвимо к изменению климата и требует срочных мер по повышению устойчивости.
Тем временем в Грузии ввели в эксплуатацию крупнейшую со времен СССР гидроэлектростанцию «Хоби 2» в регионе Самегрело – Земо Сванети, сообщило 30 октября российское агентство Sputnik. Отмечается, что в связи с ростом потребления электроэнергии республика к 2030 году может столкнуться с серьезным энергодефицитом – потребление электрическая вырастет на 73%. Власти страны рассчитывают, что с помощью возобновляемых источников энергии смогут предотвратить надвигающиеся проблемы. По словам премьера Грузии Ираклия Кобахидзе, строительство ГЭС обошлось в $63 млн и заняло девять лет.
Между тем крупнейшая компания Грузии по добыче марганцевой руды Georgian Manganese объявила о полной остановке работ на шахтах в Чиатурском районе в Имерети на четыре месяца. Такое решение в компании объяснили «финансовым кризисом, возникшим в результате радикального протеста жителей села Шукрути», рассказало 31 октября «Эхо Кавказа». Компания работает в Грузии с 2006 года, однако жители Шукрути уже несколько лет обвиняют Georgian Manganese в нанесении серьезного ущерба местной экологии, в результате чего у населения начались большие проблемы со здоровьем, часть их домов разрушилась, колодцы пересохли, а фрукты перестали созревать. Весной 2024 года селяне объявили бессрочную забастовку, а 1 сентября перенесли акцию в Тбилиси, однако, не получив реакции властей, вернулись обратно в Чиатурский район, где продолжили блокирование шахт. Сообщается, что вместе с чиатурскими шахтами Georgian Manganese прекратила работу завода ферросплавов в Зестафони, также расположенного в Имерети.
В Тбилиси тем временем оппозиция вторую неделю оспаривает результаты парламентских выборов в Грузии, на которых, согласно официальным данным, победила партия «Грузинская мечта» олигарха Бидзины Иванишвили. На один из протестных митингов, собравшихся у здания парламента, 4 ноября неожиданно приехала известная шведская экоактивистка Грета Тунберг. Правда, об экологии она в Грузии не говорила, а лишь поддержала грузинское общество в борьбе за «свои основные права, такие как свобода, справедливость и демократия».
Турция
Азербайджанское агентство Report со ссылкой на министра экологии и градостроительства Турции Мурата Курума 4 ноября сообщило, что у Анкары на конференцию COP29 в Баку особые планы. На ней страна планирует объявить свои решения по долгосрочной Стратегии по изменению климата до 2053 года, которая станет «значительным вкладом Турции в решение глобального климатического кризиса».
Тем временем казахстанское агентство «Казинформ» рассказало о «серьезном беспокойстве» турецких экологов из-за пластикового мусора, попадающего в Черное море через впадающие в него реки, а также в результате ветров. По словам специалистов, проблема пластикового загрязнения Черного моря стоит все острее, угрожая флоре и фауне водоема.
Между тем газета Daily Sabah 4 ноября сообщила, что работники санитарных служб в стамбульских районах Картал, Аташехир, Малтепе и Кадыкей начали забастовку за соблюдение своих трудовых прав, из-за чего в городе начались перебои с уборкой мусора. В итоге в Стамбуле стали накапливаться горы бытовых отходов. Тем не менее сотрудники санитарных служб намерены продолжить акцию до тех пор, пока мэрия не заключит с ними коллективное соглашение. Город тем временем рискует утонуть в отходах.
В свою очередь, Климатический инвестиционный фонд (CIF) объявил о выделении Турции $1 млрд на поддержку плана модернизации электросетей страны. С помощью этих инвестиций страна должна уделить больше внимания использованию возобновляемых источников энергии.
Румыния
Национальный проект М100, направленный на поддержку городов Румынии по их переходу к «зеленой» экономике, назвал 10 городов, которые должны к 2035 году добиться климатической нейтральности. В этот список вошли Алба-Юлия, Бистрица, Брашов, Бухарест, Бузэу, Констанца, Яссы, Орадя, Решица и Тимишоара. Отобранные города получат поддержку в разработке планов по переходу к климатической нейтральности и дополнительное финансирование.
Между тем ученые из Университета Бабеш Боляй в Клуж-Напоке рассказали об обнаружении растения, которое появилось в Карпатах более 60 тыс. лет, что делает его одним из старейших на Земле. Уникальный куст был найден на горном хребте Восточных Карпат в горах Бистрица. Растение под названием Andryala laevitomentosa впервые было обнаружено в 1961 году румынским студентом, но с тех пор наткнуться на небольшой куст в дикой природе удалось лишь во второй раз. Ученые отмечают, что сохранение этого вида имеет особую важность, ведь растение застало еще последний ледниковый период.
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