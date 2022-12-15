Невеликая туркменская интернет-стена

Для Туркменистана Россия – номер один. Вторым по важности партнером являются Соединенные Штаты.

Такова, по сути, была основная мысль выступления президента Сердара Бердымухамедова на состоявшемся 9 декабря заседании правительства, в котором также приняли участие представители дипломатического корпуса Ашгабата.

По словам президента, Туркменистан и Россию связывает стратегическое партнерство. Об уровне этих отношений свидетельствуют сферы, в которых две страны обязались углублять сотрудничество.

«В ходе моего официального визита [в Россию], состоявшегося в июне текущего года, достигнуты договорённости о значительном наращивании межгосударственного партнёрства, в том числе по вопросам безопасности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, торговли, финансово-банковской системы, образования, культуры и медицины», – сказал Бердымухамедов.

Что касается Соединенных Штатов, то кажущаяся глубокой заинтересованность в конечном счете является желанием получить выгоду.

«Руководствуясь своим нейтральным статусом, наша страна поддерживает на равноправной основе отношения с Соединёнными Штатами Америки», – сказал президент, признав важность дальнейшего развития взаимовыгодного партнерства в области безопасности, торговли, культуры, образования, здравоохранения и спорта.

Если говорить о последнем пункте этого списка, то на прошлой неделе вышла новость о том, что базирующаяся во Флориде компания Nicklaus Design может построить три новых поля для гольфа в дорогостоящей, но нерентабельной курортной зоне «Аваза». Впервые эта идея была озвучена в ходе визита делегации руководителей крупнейших американских компаний в Ашгабат. Единственный гольф-клуб в Туркменистане был открыт в 2017 году. В 2016 году легенда гольфа Джек Никлаус, имеющий отношение к одноименной компании, сказал, что туркменские власти пытаются развивать в стране гольф (вид спорта, в который в стране почти никто не играет) на благо всех жителей страны.

Китай – страна, без которой Туркменистан давно бы уже полностью разорился – занял лишь третье место в списке перечисленных Бердымухамедовым стран-партнеров.

По всей видимости, Бердымухамедов определил геополитические позиции руководимой им страны в своем обращении к народу по случаю 27-й годовщиной провозглашения нейтралитета Туркменистана, которая отмечалась 12 декабря.

Кроме того, Ашгабат, вероятно, намерен развеять представления по поводу того, что он готов коренным образом изменить занимаемые им позиции.

14 декабря в Авазе состоялся долгожданный саммит президентов Азербайджана, Турции и Туркменистана. По словам представителей администрации турецкого президента, важное место в повестке дня должно было быть отведено вопросу транспортировки туркменского газа в Турцию через Азербайджан. Считается, что реализация этой идеи зависит от строительства газопровода по дну Каспийского моря, но чиновники, пишет агентство Bloomberg, намекнули на нечто более актуальное, чем это. Информационное агентство со ссылкой на турецких чиновников сообщило, что их план предусматривает погрузку сжиженного газа на следующие до Азербайджана суда, а затем перекачку этого газа в трубопроводы, идущие в Турцию через Грузию.

Турция представляет подобное развитие событий как грандиозный геополитический план. 7 декабря старший советник Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын говорил о «значимости тюркского мира и Центральной Азии в свете грядущих энергетического и продовольственного кризисов», и о том, что в будущем актуальность сказанного только возрастет, поскольку «значительные объемы глобальных энергетических ресурсов находятся в географическом пространстве тюркоязычных стран».

Вся эта связанная с Европой тема получила одобрение (хотя и в несколько менее высокопарных выражениях) председателя Халк Маслахаты и экс-президента Гурбангулы Бердымухамедова, который по совместительству является отцом действующего президента и де-факто сопрезидентом. 7 декабря во время встречи с председателем парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой, находившейся с официальным визитом в Ашгабате, Бердымухамедов-старший сказал всего лишь, что Азербайджан и Турция «выступают за диверсифицированную схему поставок энергоносителей на международные рынки, в частности, в европейском направлении».

С приближением Нового года наступает время для хлеба и зрелищ.

Зрелище обеспечит гастролирующая труппа Московского государственного цирка. Клоуны и жонглеры «заставят даже солидных взрослых смеяться как детей», написало российское государственное информационное агентство РИА-Новости, а номера с участием дрессированных медведей, кошек и собак будут радовать зрителей до 10 января. Возрождение циркового искусства, находившегося длительное время под запретом, – одна из первоочередных задач туркменских властей, так что это культурное мероприятие можно воспринимать как удачную возможность для России проявить «мягкую силу».

С хлебом дело обстоит немного сложнее.

Базирующееся в Вене издание «Хроника Туркменистана» отмечает, что, несмотря на укрепление маната, которое наблюдается в последнее время, и ноябрьское поручение Бердымухамедова создать на базарах продовольственное изобилие по доступным ценам, продукты продолжают дорожать. Заметно подорожали яблоки, огурцы, хурма, помидоры, болгарский перец и фасоль. «Хроника» допускает, что колебания носят сезонный характер, но как в таком случае объяснить подорожание сахара, масла и даже Pepsi?

А вот билеты на международные рейсы, напротив, дешевеют. И, видимо, этого удалось добиться благодаря небольшому представлению.

На состоявшемся 8 декабря заседании Государственного совета безопасности генеральный прокурор Сердар Мяликгулыев сообщил о заключении под стражу занимавшихся взяточничеством сотрудников национальной авиакомпании «Туркменские авиалинии». По словам Мяликгулыева, правонарушители брали взятки в обмен на бронирование авиабилетов на рейсы, количество которых пока ограничено, поскольку Туркменистан только начал восстанавливать международное сообщение после ослабления мер по предупреждению распространения коронавируса. По меньшей мере пять человек были приговорены к тюремным срокам от восьми до 13 лет. Виновных для пущей убедительности подвергли публичному унижению, заставив их сделать душещипательные признания на камеру на потеху телезрителям.

Президент сделал последнее предупреждение.

«Пусть никто не думает, что совершенные деяния останутся неизвестными. Подобные факты будут выявлены, и за содеянное придется ответить перед законом», – грозно заявил он.

Тем не менее эти люди могут впоследствии досрочно выйти из тюрьмы.

9 декабря государственное телевидение сообщило, что Бердымухамедов помиловал 308 осужденных в честь Дня нейтралитета. В Туркменистане массовые амнистии объявляются довольно часто. В сентябре президент распорядился освободить 829 человек по случаю 31-й годовщины независимости.

10 декабря государственная газета «Нейтральный Туркменистан» сообщила, что президент, как и ожидалось, подписал постановление о создании так называемой «национальной цифровой сети». В постановлении говорится, что эта сеть «не будет связана с сетью Интернет». Для каких целей будет использоваться эта сеть, которая по сути является интранетом в масштабах страны, в постановлении не уточняется. Есть подозрение, что Туркменистан пытается создать систему защиты доступа, которая по своим ограничениям превзойдет даже китайскую версию. Но туркменская цифровая экосистема настолько слабо развита, что сложно представить, как подобная концепция может быть реализована на практике.