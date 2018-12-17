Немецкое немое кино и узбекская музыка – неожиданно удачное сочетание

На первый взгляд может показаться, что узбекская народная музыка – не лучший выбор для звукового сопровождения немецкого немого кино периода Веймарской республики. Но, судя по реакции зрителей, подобное сочетание оказалось удачным.

1 декабря в Ташкентской консерватории ценителям представили «Куклу», ленту германского кинорежиссера Эрнста Любича, снятую в 1919 году, еще до того, как он переехал в Голливуд, где снял такие классические фильмы как «Ниночка» и «Магазинчик за углом».

Любич – не новое имя для ташкентских ценителей кино. В 2013 в Узбекистане прошел показ «Принцессы устриц» – кстати, с музыкальным сопровождением в исполнении народного оркестра «Согдиана».

«Кукла» снята по мотивам романа Эрнста Гофмана, в котором описывается история молодого человека, который пытается представить богатому дяде, желающему чтобы племянник женился и продолжил их род, механическую куклу в качестве своей супруги.

«В следующем году этой ленте исполнится сто лет. Популярность Любичу принесли его фривольные комедии, которые американские критики назвали шаловливыми, но обаятельными», – сказал, выступая перед аудиторией, посол Германии Гюнтер Оверфельд.

Чтобы заинтриговать и заинтересовать зрителей, в качестве аккомпанемента к ленте было решено выбрать партитуру, исполнявшуюся вживую ансамблем традиционной узбекской музыки. Автором партитуры и аранжировки был 26-летний музыкант Абдумаджид Карабаев. Это его первый крупный проект.

«Сложность заключалась в том, что необходимо было подобрать музыку, которая сочеталась бы с содержанием и ритмом фильма. Где-то мы использовали классическую народную музыку, а где-то – современную узбекскую», – сказал Карабаев.

Показ в Ташкенте был последним в рамках турне по Узбекистану, во время которого также состоялись показы в Бухаре, Карши и Термезе.