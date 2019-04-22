Немцы помнят свою кавказскую родину

В этом месяце Гёйгёль, расположенный в предгорьях Кавказских гор, празднует свое 200-летие. Это не обычный азербайджанский город: в момент своего появления он назывался Хеленендорфом, будучи основанным религиозными мигрантами из Германии во время Пасхи 1819 года.

Немецкие переселенцы покидали Германию из-за политических и экономических трудностей после Наполеоновских войн. Они верили, что с приближением конца света они найдут убежище и религиозную свободу на Востоке. Кроме того, российский император Александр I предложил им льготы, включая кредиты и освобождение от налогов и военной службы.

В течение следующего столетия на Кавказе появлялись все новые и новые поселения, и к началу XX века в Грузии и Азербайджане было более дюжины немецких деревень, процветавших главным образом за счет виноделия.

«Каждое воскресенье у немцев были гуляния в парке отдыха. По вечерам люди приходили с работы и играли в шахматы, домино, всевозможные другие игры. Так они жили – очень культурно, – вспоминает Юнис Гаджиев, мать которого была немкой и который до сих пор проживает в азербайджанском городе Шамкир, бывшей колонии Анненфельд, где он и родился в 1928 году. – Они много работали, по рубашкам катил пот. Вечером они купались, пели песни и ходили по улицам в парк».

Но после русских революций 1917 года и прихода к власти Иосифа Сталина немцы Кавказа – Kaukasiendeutsche – оказались в опасном положении. Нападение Гитлера на СССР в июне 1941 года стало решающим поворотным моментом: Сталин назвал их потенциальными коллаборационистами.

В октябре 1941 года немцев согнали в поезда и выбросили в степях Казахстана, как это произошло и со многими другими советскими меньшинствами во время войны. По данным EuroKaukAsia, проекта Университета Гумбольдта в Берлине, около 46 тыс. немцев были насильственно переселены с Кавказа.

«Люди взяли с собой все, что могли унести, и сели в поезд. По пути мы дважды пересаживались с поезда на пароход и обратно, – сказал Вернер Беккер, депортированный из одной азербайджанской деревни в возрасте 6 лет и ныне проживающий в Риддере (бывш. Лениногорске) на северо-востоке Казахстана. – А потом, в ноябре – мы, должны быть, ехали уже около месяца – нас встретили на пирсе в Курчумском районе [в восточном Казахстане] на санях. Уже лежал снег. Там на Кавказе, откуда мы были родом, было тепло. У нас не было зимней одежды, только осенняя. Все замерзали».

Многие, особенно старики и маленькие дети, умерли от холода и голода. По воспоминаниям бывшей жительницы Хеленендорфа Ангелики Хуммель, им сказали, что выселили их только временно. Но в действительности в их дома вселили других людей, а выселенным немцам не выплатили никакой компенсации. Более того, их тяготы на этом не закончились. Работоспособных мужчин и женщин отправили в трудовые лагеря в отдаленных районах СССР, таких как Коми, Урал, Челябинск и Караганда, а детей и престарелых граждан оставили в затерянных в степи деревнях.

Даже после смерти Сталина им не позволили вернуться на Кавказ. Лишь более десятилетия спустя было позволено открыто говорить о депортациях, но старшее поколение к этому времени уже ушло, а младшему не к чему было возвращаться.

Многие остались в многонациональном «плавильном котле», которым тогда был советский Казахстан. Некоторые перебрались на юг, привлеченные более теплым климатом, похожим на кавказский, сказал Евгений Райтенбах, чьи родители переехали в Узбекистан. Как сказал один потомок немцев из Хеленендорфа, ныне живущий в Алматы, «на севере Казахстана виноград не растет».

Позже, с падением железного занавеса и распадом СССР, началась новая великая волна миграции – русскоязычные немцы, в том числе с Кавказа, начали стекаться в недавно воссоединившуюся Германию, на родину предков. Этот процесс продолжается по сей день.

Но даже там все шло не просто. Для тех, кто родился на Кавказе и получил там образование в немецких школах, а затем был депортирован в Казахстан и отправлен на работы в Сибирь, понятие дома становилось несколько растяжимым. Но для 93-летней Ангелики Хуммель, которая сейчас живет в Баден-Вюртемберге, вопрос о том, где ее дом, ясен: «Для меня моя родина на Кавказе, и больше нигде», – сказала она, хотя прожила там всего 16 лет.

Первые поселившиеся на Кавказе немецкие поселенцы покинули город Ульм в земле Вюртемберг в 1817 году, передвигаясь на деревянных лодках вдоль Дуная.

Депортированный из Поволжья Генрих Ган является одним из последних жителей Журавлевки немецкого происхождения. Многие депортированные из Хеленендорфа семьи также оказались в этой деревне в степи, расположенной примерно в 300 километрах к северо-западу от столицы Казахстана.

Члены семьи Евгения Райтенбаха были депортированы из Асурети в Грузии и Хеленендорфа в Азербайджане в 1941 году. Сейчас он живет в казахстанском Петропавловске.

Мужчины-азербайджанцы играют в шахматы в чайхане в городе Гёйгёль, ранее называвшемся Хеленендорф.

Потомок немцев из Хеленендорфа ищет дом, в котором жила ее бабушка.

Потомок немцев из Хеленендорфа посещает старый дом своего отца в городе Гёйгёль.

Сельская местность вокруг города Гёйгёль в Азербайджане.

Шамкир был второй немецкой колонией, основанной в Азербайджане вскоре после Хеленендорфа. Первоначально город носил название Анненфельд.

Лидия Островерхова навещает могилу своего деда Эвальда Бренинга в казахстанской деревне Саржал, недалеко от Семея, куда он был депортирован.

Виктор Райтенбах (крайний слева), депортированный из Хеленендорфа в 1941 году, отмечает а марте 2019 года свой 85-й день рождения в компании других немцев, живущих в Павлодаре, что на северо-востоке Казахстана.

Вернер Беккер был депортирован из Анненфельда (ныне Шамкир, Азербайджан) в восточный Казахстан в 1944 году в возрасте 6 лет. Он до сих пор живет там.

Луиза Оксас была депортирована в северный Казахстан из Георгсфельда, побратима Хеленендорфа, в возрасте 13 лет. Сейчас она живет в городе Бад-Дюркгейм в ФРГ.

Группа охотников в Георгсфельде (Азербайджан) перед депортацией немцев (точная дата неизвестна). (Фото любезно предоставлено Луизой Оксас)

Многих немцем привезли в изолированные места в восточном Казахстане вдоль реки Иртыш.

Девушки танцуют во время школьного праздника в Георгсфельде в 1940 году. (Фото любезно предоставлено Луизой Оксас)

Многие из первых поселенцев в Хеленендорфе приехали из города Ройтлинген в земле Вюртемберг.

Ангелике Хаммель было 16 лет, когда ее депортировали из Хеленендорфа в Журавлевку на севере Казахстана. Сейчас она живет в Карлсруэ, земля Баден-Вюртемберг, ФРГ.