Неожиданная отставка президента Армении

Президент Армении, бывший последним высокопоставленным официальным лицом, не назначенным непосредственно премьер-министром Николом Пашиняном, неожиданно подал в отставку.

Президент Армен Саркисян объявил о своем уходе вечером в воскресенье 23 января. В сообщении, опубликованном на его веб-сайте, говорится: «В нынешние сложные для страны и нации времена Президент не имеет необходимых инструментов для оказания влияния на фундаментальные процессы во внутренней и внешней политике». Саркисян не уточнил, на какие именно процессы у него не было влияния; не упоминается в его сообщении и премьер-министр. «Это решение совершенно не эмоциональное и исходит из определенной логики», — говорится в сообщении.

Президент Армении является фигурой во многом декоративной и избирается парламентом. Саркисян стал президентом в начале 2018 года, перед самой «Бархатной революцией», которую возглавил Пашинян. По большей части он старался балансировать между новыми властями и назначившей его «старой гвардией».

Одной из его основных ролей была роль посла по делам иностранных инвестиций. Он регулярно ездил в Европу, Азию и страны Персидского залива в поисках деловых партнеров для Армении. Его последним официальным визитом была поездка в Объединенные Арабские Эмираты. 14 января он обсуждал там с официальными лицами и ведущими бизнесменами проект создания в Армении новых солнечных электростанций суммарной мощностью 400 мегаватт.

За день до этой поездки он встретился со спикером парламента Аленом Симоняном: как сообщалось, речь шла об Азербайджане и других внешнеполитических вопросах. Однако источник в администрации утверждал, что этим встреча, по-видимому, не ограничивалась. «Когда вошел Ален, было такое ощущение, что это пришел дон Корлеоне нанести последний удар», — сказал этот источник Eurasianet.org на условиях анонимности.

Планировавшаяся отставка держалась в строгом секрете, и многие из сотрудников президентского аппарата узнали о ней только из сообщений в СМИ, сказал источник: «Об отставке знали только самые близкие к нему люди».

Хотя роль Саркисяна была по большей части символической, у него было право передавать важнейшие решения и законодательные акты на рассмотрение Конституционного суда, хотя в критические моменты он редко им пользовался.

Один из вопросов, по которым он так и не вмешался, обманув тем самым надежды оппозиции, была неоднозначная реформа самого Конституционного суда. В июне 2020 года, когда парламент голосовал за поправку, которая должна была привести к уходу нескольких судей, считавшихся сторонниками прежнего режима, Саркисян заявил, что не воспользуется своим правом вмешиваться в любые изменения конституции. Благодаря невмешательству президента Пашинян смог избавиться от этих судей, что многие расценили как захват дополнительных полномочий.

После отставки Саркисяна кое-кто начал высказывать сомнения в справедливости его утверждения о том, что у него не было никакого влияния. «Позвольте привести всего один пример: разве не в Вашей власти было опротестовать в том же самом Конституционном суде антиконституционный закон о роспуске Конституционного суда?» — задал вопрос правозащитник Аветик Ишканян в сообщении в своем блоге на новостном сайте Aravot.

Хотя оппозиция не доверяла Саркисяну, в правительстве у него тоже было мало друзей. Самый заметный пример – после поражения Армении в войне 2020 года против Азербайджана он призвал Пашиняна уйти в отставку и отмежевался от заявления о прекращении огня, завершившего войну.

В феврале 2021 года он также отказался поддержать решение Пашиняна об увольнении начальника штаба вооруженных сил после необычного призыва к отставке премьер-министра со стороны старшего командного состава.

«Армену Саркисяну никогда не хватало смелости сказать правду», — написал в сообщении в Facebook главный редактор веб-сайта журналистских расследований Hetq Эдик Багдасарян.

Согласно конституции Армении, президент избирается на семь лет, а в случае освобождения этой должности парламент должен провести внеочередные выборы президента в течение 35 дней. Пока этого не произойдет, обязанности президента в соответствии с конституцией будет исполнять спикер парламента Симонян.

Официальные представители парламентской оппозиции говорят, что собираются выдвинуть своего кандидата, но его еще нужно выбрать. «Отставка произошла всего несколько часов назад, нам нужно время, чтобы выбрать кандидата», — сказал агентству «Sputnik Армения» глава оппозиционного блока «Честь имею» Артур Ванецян. Ванецян сказал, что Саркисяну «давно пора» было уйти в отставку; по его словам, «ясно, что бывший президент не использовал даже ту минимальную власть, которую предоставляет ему конституция, в самых трудных для нашего государства ситуациях, в самых важных процессах».

Среди представителей всех политических лагерей широко ходят слухи, что Саркисян ушел в преддверии некоторых — еще неизвестных — компромиссов, на которые может пойти правительство. Сейчас Армения ведет переговоры одновременно с Азербайджаном (по вызывающим споры транспортному проекту и соглашению о демаркации границ) и с Турцией (по нормализации отношений).

«Что касается этой отставки, ее причины могут быть как геополитическими, так и внутренними. Возможно, есть новые документы, которые он не хочет подписывать», — сказал журналистам глава фракции оппозиционного альянса «Армения» Сейран Оганян.

Правящая партия «Гражданский договор» пока не назвала своего кандидата в президенты.

Что же до самого Саркисяна, немедленно начали появляться предположения о его политическом будущем и о том, не попытается ли он сформировать в глубоко поляризованной политической системе Армении своего рода третью силу, не примыкающую ни к правительству, ни к оппозиции. Однако до сих пор он не проявлял большого интереса к внутренней политике. После четырехмесячного пребывания на посту премьер-министра в 1996–1997 годах он занимал несколько высоких дипломатических должностей, в том числе посла в Великобритании.