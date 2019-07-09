Непристойная антипутинская тирада телеведущего вызвала раздражение как грузин, так и россиян

Кадр из видеозаписи программы, во время которой грузинский телеведущий Георгия Габуниа разразился непристойной тирадой в адрес президента РФ Владимира Путина.

Пространная и непристойная тирада ведущего грузинского ток-шоу в адрес президента России Владимира Путина в прямом эфире произвела настоящую сенсацию в стране и вызвала опасения по поводу ответных действий со стороны Москвы, а также грузинского правительства.

Никто не знает, что подвигло Георгия Габунию, ведущего ток-шоу в прайм-тайм на телеканале «Рустави-2», на такие действия вечером 7 июля. Когда в начале очередного выпуска своей популярной программы «Постскриптум» он заговорил по-русски и передал привет Путину – возможно, самому ненавидимому человеку в Грузии, – стало ясно, что он что-то замышляет. «Вовочка, xxxx ты подзаборная, xxxxx ты собачье», – продолжил он, быстро переходя к все более и более грязным и изощренным формам ненормативной лексики, которой так богат русский язык.

При этом говорил он на удивление спокойно, читая с экрана ноутбука, а закончив свою тираду, как ни в чем не бывало перешел к обсуждению главных новостей дня.

Зрители по всей Грузии сидели с открытыми от удивления ртами.

Затем многие вышли в Facebook, чтобы удостовериться, что увиденное и услышанное ими не было плодом их воображения. Некоторых оскорбила нецензурная лексика, прочие осудили «Рустави-2» за то, что канал без всякой нужды провоцирует Россию. Руководство канала тут же извинилось за то, что, по его словам, было нарушением этических норм телестанции, но большинство критиков по-прежнему убеждены, что ведущий действовал с одобрения начальства.

Между тем это уже далеко не первый инцидент с нецензурной речью на «Рустави-2»: директор канала Ника Гварамия неоднократно сквернословил в прямом эфире. Однако Габуния вывел ругань на совершенно новый уровень.

Позже тем же вечером разъяренная толпа устроила акцию протеста у головного офиса «Рустави-2» в Тбилиси. А грузинское правительство, похоже, усмотрело в этом возможность поквитаться с каналом, известным своей неослабевающей критикой в адрес нынешних властей. Высокопоставленные лица – от президента Саломе Зурабишвили до мэра Тбилиси Кахи Каладзе – назвали выходку Габунии угрозой национальной безопасности. «Недопустимо оставлять провокацию такого масштаба, даже если она замаскирована под акт патриотизма, без самых жестких последствий», – написал Каладзе на своей странице в Facebook, назвав Габунию «врагом государства».

Реакция правительства заставила большую часть страны задуматься, что является более серьезной проблемой – то, что телевизионный канал скатился до беспрецедентно низкого уровня журналистики, или то, что власти угрожают этому каналу. Защитник прав СМИ Звиад Коридзе сказал, что меры по поводу непристойного поведения Габунии должны быть приняты самим каналом, а правительству не следует угрожать свободе слова, каким бы непристойным оно ни было.

«Правительство должно раз и навсегда убрать из своей политической риторики разговоры о мерах против свободы выражения мнений, – сказал Коридзе в заявлении для новостного сайта Netgazeti. – Чем чаще мы повторяем такие вещи, как «“Рустави-2” следует закрыть» и «Габунию надо отстранить от эфира», тем больше мы будем уподобляться недемократическим странам вроде самой России».

Грузино-российские отношения переживают очередной виток напряженности после вызвавшего скандал появления российских законодателей в парламенте Грузии в прошлом месяце. Тирада Габунии еще более усилила раздражение в Москве.

«Категорически осуждаем беспрецедентную по своей низости выходку с неприемлемыми выпадами в нецензурных выражениях в адрес российского руководства», – говорится в заявлении МИД России. – Нынешний вопиющий инцидент – яркий пример того, куда заводит оголтелая русофобия».

Но некоторые россияне, похоже, не особо расстроились. «Грузинский телеведущий сказал в прямом эфире то, что половина россиян говорят, когда ходят в магазин или платят за коммунальные услуги», – написал один российский читатель в комментариях под статьей радиостанции «Эхо Москвы» в Facebook.

«Рустави-2» объявил 8 июля о решении отстранить Габунию от эфира на два месяца.