Новые города Центральной Азии

Центральную Азию охватила своеобразная волна градомании – в регионе один за другим возникают новые города.

В прошлом месяце в Туркменистане состоялось официальное открытие Аркадага – так называемого «умного» города, названного в честь экс-президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.

На следующий день после этой церемонии президент Кыргызстана Садыр Жапаров заложил символическую капсулу в фундамент Асмана – города на берегу озера Иссык-Куль, который, по словам властей, в перспективе может стать домом для 700 тысяч человек.

Соседние страны – Казахстан, Таджикистан и Узбекистан – не желают оставаться в стороне от этого градостроительного ажиотажа.

Эти грандиозные урбанистические проекты свидетельствуют о неизбежной тенденции: все больше людей в этих преимущественно аграрных странах предпочитают селиться в компактных населенных пунктах, где удобства более доступны, а работу найти теоретически легче.

В случае с Туркменистаном наиболее ярким примером урбанизации стала спущенная сверху инициатива. Идея строительства Аркадага впервые возникла у находившегося тогда у власти Бердымухамедова-старшего в 2018 году. Уже в октябре того же года он осматривал местность в 30 км от столицы Ашгабата, где в перспективе должен был появиться крупный городской центр с правительственным комплексом, жилыми домами, школами, торговыми центрами, банками, современными больницами и поликлиниками, театром, библиотекой, музеем, парком, стадионом, коневодческой школой и даже гигантским флагштоком.

Понадобилось пять лет и несколько миллиардов долларов, чтобы город стал реальностью, хотя он все еще практически не заселен.

Туркменские власти отчаянно пытаются продемонстрировать, насколько современным является Аркадаг. Интеллектуальная транспортная система будет регулировать движение транспорта, а за жителями будет вестись повсеместное видеонаблюдение. Построенные в городе многоквартирные и частные дома якобы оснащены системой «умный дом», позволяющей жильцам следить за расходом электроэнергии, воды и газа с помощью своих планшетов. (Власти рассчитывают, что граждане начнут гораздо более экономно расходовать все эти ресурсы).

Нынешнему президенту (и сыну прежнего лидера) Сердару Бердымухамедову, посетившему типовой дом в день открытия, показали, что даже роботов-пылесосов можно запустить дистанционно.

К моменту завершения второй очереди строительства, на которую будет потрачено более 5 миллиардов долларов, Аркадаг будет занимать площадь более 1000 гектаров, что в пять раз превышает площадь княжества Монако, и вмещать 73 тысячи человек. Пока же город выглядит не более чем жутким городом-призраком.

Базирующееся в Вене интернет-издание «Хроника Туркменистана» сообщило, что ашгабатцы, которые имеют право на получение жилья в Аркадаге, не горят желанием переезжать из-за существующих ограничений. В частности, в город запрещен въезд частных автомобилей – жителям необходимо оставлять их за его пределами и пересаживаться на общественный транспорт.

Кыргызский президент строит такие же фантастические, хотя и туманные планы.

Официальные лица уверяют, что Асман будет построен в течение десяти лет и обойдется в 20 миллиардов долларов, причем все средства поступят от частных инвесторов. По одной из высказанных версий, очертания города при взгляде с воздуха будут напоминать комуз – кыргызский национальный струнный инструмент.

Предполагается, что Асман, как и Аркадаг, будет оснащен самыми современными телекоммуникационными технологиями. Чтобы успокоить экологов, обеспокоенных появлением нового огромного населенного пункта на Иссык-Куле, чиновники регулярно называют Асман экогородом.

«При планировании, разработке и продумывании каждой детали инфраструктуры города мы внимательно будем следить за полным соблюдением норм и стандартов в части охраны окружающей среды и экологической устойчивости, – заявил 30 июня Жапаров. – Мы будем использовать лучшие мировые практики … разумного управления водными ресурсами, утилизации отходов, той же системы отопления».

Что касается того, чем жители будут там заниматься, то, по словам Жапарова, Асман станет финансовым хабом, «соединяющим восток и запад, север и юг».

Казахстан обошел всех в этой гонке за новые города: еще в конце 1990-х годов на политической карте мира появилась новая столица – Астана.

Однако в последнее время внимание властей переключилось на идею коренной перестройки недавно ставшего областным центром города Конаева, который до марта 2022 года назывался Капшагай. Идея редевелопмента Конаева заключается в том, чтобы ослабить давление на быстрорастущий Алматы, расположенной примерно в 75 километрах к югу, и привлечь сюда людей, уставших от проживания в ветхом жилье в регионах.

В октябре прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев выступил с хорошо знакомым призывом превратить Конаев в «высокоэкологичный, умный город».

В соответствии с генеральным планом города к 2050 году Конаев будет занимать площадь 19 тысяч гектаров и насчитывать около 200 тысяч жителей. На предложенных ранее эскизах город представляет собой привычное сочетание стеклянных небоскребов, парков и жилых домов пригородного типа.

В Таджикистане аналогичные метаморфозы претерпел город Дангара, который некогда был малоизвестным захолустным поселком городского типа на юге страны.

Произошло это по распоряжению президента Эмомали Рахмона, который родился в районе, административным центром которого посчастливилось стать Дангаре. За последнее десятилетие этот новоиспеченный город пережил бурное развитие. В Дангаре и ее окрестностях построены сотни сооружений, в том числе множество высотных административных зданий.

В городе появились торговые центры, заводы, хорошо оборудованные медицинские учреждения, в том числе инфекционная больница. Планируется строительство нового международного аэропорта, несмотря на то, что он уже есть в городе Кулоб, расположенном примерно в 90 километрах от Дангары. Предпринимателям настоятельно рекомендуют открывать свои предприятия в созданной в Дангаре свободной экономической зоне – это весьма соблазнительное предложение, поскольку спонтанные проверки там проводятся намного реже, чем в Душанбе.

Выглядит все очень впечатляюще для района с относительно скромным населением в 160 тысяч человек.

В Узбекистане градомания проявляется по-другому. По всей стране строятся коммерческие зоны, где возводятся современные и непременно высотные здания. В названии всех этих зон присутствует английское слово City («город»).

На сегодняшний день наиболее известным из них является Tashkent City. Базирующаяся в Лондоне инженерно-консалтинговая компания Arup Group, которой было поручено разработать генеральный план зоны, использует привычные маркетинговые клише для описания Tashkent City: «амбициозный проект строительства многофункционального района с парковой зоной в самом центре, вокруг которой построены административные здания, жилые кварталы, торговые и развлекательные центры».

Другие реализуемые в Узбекистане проекты выглядят не столь впечатляюще.

В начале этого года блогер Умид Гафуров разместил в сети видео, запечатлевшее результаты проводимых на протяжении четырех лет работ по строительству делового комплекса Bukhara City, расположенного прямо у исторического центра одноименного города. Отснятые Гафуровым кадры не впечатляют: на них видно, что не было построено практически ничего, кроме гостиницы и нескольких остовов многоэтажных зданий.