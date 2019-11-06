Новые доноры: насколько щедры Азербайджан и Казахстан?

У Азербайджана и Казахстана имеется солидный опыт в сфере международной помощи, но оба традиционно были получателями. Теперь, благодаря своей процветающей нефтедобывающей промышленности, две страны сами стали донорами.

Новые доноры создали официальные институты по оказанию помощи. Баку в 2011 году открыл Агентство международного развития (AIDA) при Министерстве иностранных дел, а в прошлом месяце официально стал участником Комитета содействия развитию ОЭСР, что является показателем стремления страны повысить свой международный авторитет. Нур-Султан утвердил концепцию официальной помощи развитию (ОПР) в рамках внешней политики как минимум с 2014 года. Этим направлением занимается KazAID, который также координирует свою деятельность с ОЭСР.

Обе страны, тем не менее, продолжают получать помощь. По самым свежим доступным данным Всемирного банка, в 2017 году (это последний год, по которому имеются данные) чистая сумма официальной помощи, полученной Азербайджаном в целях развития, составила 115 млн долларов против 350 млн долларов в 2002 году. Казахстан в 2017 году получил 59 млн долларов, хотя в 2008 году размер помощи составил 338 млн долларов.

AIDA сообщает, что в период с 2005 по 2018 годы Азербайджан потратил около 50 млн долларов на внешнюю помощь (помимо льготных кредитов), оказав содействие 89 странам. Чуть менее половины этой суммы – около 21 млн долларов – было перечислено многосторонним организациям, таким как ЮНИСЕФ и Исламский банк развития. Азиатские страны за этот период получили около 9 млн долларов. Восточная Европа является третьим по величине направлением азербайджанской помощи, а постсоветский регион – четвертым (на него приходится около 3,5 млн долларов). Значительная часть двусторонней помощи Азербайджана направляется в зоны бедствий и по гуманитарной линии. Казахстан не публикует сводных данных.

Данные ОЭСР подтверждают зарождающиеся, но уже растущие возможности доноров: в 2017 году объем ОПР в Азербайджане составил почти 19 млн долларов – это около 0,05% его валового национального дохода (ВНД).

Казахстан же, по данным ОЭСР, в том году предоставил 35 млн долларов в рамках ОПР, что составляет около 0,02% от ВНД (в 2015 году помощь от Казахстана была ощутимее – 43,5 млн долларов). Снижение, вероятно, объясняется падением цен на нефть в 2014 году. В настоящее время, когда котировки нефти восстановились, вполне возможно, что финансовая поддержка Нур-Султана станет значительнее.