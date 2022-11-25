Новый веб-сайт отслеживает китайские инвестиции в Казахстане

Проект легкорельсовой линии в Астане так и не был реализован. (Фото: официальные материалы правительства)

В 2015 году Казахстан с Китаем заключили 52 инвестиционные сделки в общей сложности более чем на 21 миллиард долларов.

Эти соглашения подчеркивали ту стратегическую роль, которую Казахстан играет для обнародованной Пекином незадолго до этого инициативы «Пояс и путь» (ИПП), и давали Астане возможность осуществить ее планы по расширению связей благодаря инвестициям в транспортную инфраструктуру.

По последней информации, опубликованной государственной компанией Kazakh Invest, сейчас, спустя семь лет, завершено менее половины проектов, а 17 из них все еще находятся на стадии рассмотрения.

Недавно появившийся веб-сайт под названием Eco China Info ставит своей целью отслеживать судьбу этих проектов, обращая особое внимание на их «социальные и экономические последствия».

Судя по некоторым из опубликованных на сайте ответов на запросы, которые сотрудники Eco China Info подают в государственные учреждения Казахстана в соответствии с законами о свободе информации, это будет непростой задачей.

Например, на сайте рассматривается проект системы легкорельсового транспорта в столице страны Астане (Astana LRT), прозванный в народе «памятником коррупции»: миллионы долларов из выделенных на этот проект средств были расхищены и построена только малая часть линии — несколько бетонных опор для железнодорожного полотна.

В этом году государственные органы, отвечающие за охрану окружающей среды в Астане, сообщили в ответ на запрос информации об экологическом анализе проекта LRT и его влияния на реку Ишим, что уже уничтожили проектные документы, так как не обязаны хранить их дольше пяти лет.

В прошлом месяце премьер-министр сказал, что его правительство выделило китайским и местным подрядчикам, руководящим строительством LRT, дополнительные 20 млрд тенге (43 миллиона долларов). Исходно считалось, что этот проект должен быть завершен в июне 2020 года.

Еще один проект, представленный на сайте Eco China Info — Жантасская ветровая электростанция.

В этом случае экологическую экспертизу проводил Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ). Однако посетившая этот объект на прошлой неделе иностранная исследовательница Берил Окакли жаловалась, что ее пребывание там проходило в атмосфере секретности и пристальной слежки со стороны местных властей.

Хотя развитие проектов идет медленно, те из них, которые все же были завершены, — стоимостью около 4,5 млрд долларов — обеспечили возможность «некоторой диверсификации» экономики, издавна зависевшей от экспорта сырой нефти, утверждает Eco China Info.

Недостаток модернизации стесняет даже нефтяную отрасль, и Астана по-прежнему удовлетворяет свои потребности в очищенных нефтепродуктах за счет импорта из России.

Осуществляемая при поддержке Китая модернизация Шымкентского нефтеперерабатывающего завода ослабила эту зависимость, но в то же время породила жалобы на ухудшение экологической обстановки в близлежащих населенных пунктах.

Тем временем 8 ноября президент Касым-Жомарт Токаев торжественно открыл близ города Атырау нефтехимический завод, который должен в ближайшие годы создать более 600 рабочих мест. Это предприятие стоимостью 2,6 млрд долларов, частично профинансированное Китайским банком развития, может производить до 500 000 тонн полипропилена в год, что составляет 1 процент общемирового объема производства.

В 2019 году длинный список запланированных китайских проектов — в то время еще не полностью обнародованный властями — стал мишенью проходивших по всей стране протестов против «китайского экспансионизма». Противники этих проектов утверждали, что инвесторы собираются использовать устаревшие технологии, уже вышедшие из употребления в Китае, которые будут загрязнять окружающую среду Казахстана.

Один из 52 инвестиционных проектов, оказавшихся в числе первых завершенных, — цементный завод в Кызылорде, запущенный в 2018 году, — казалось, подтверждал эти опасения. Люди, живущие в радиусе 500 метров от завода били тревогу по поводу его негативного воздействия на здоровье местных жителей и скота. В прошлом году активисты-экологи подали в суд, пытаясь заставить власти передать им — в соответствии с законами Казахстана — материалы экологического обоснования проекта, но ничего не добились.

На этой неделе исследователь Сергей Соляник, курирующий Eco China Info, сказал в интервью, что недостаточная прозрачность китайских инвестиций способствует негативному восприятию ИПП в Казахстане.

«Сказать, что всё совсем закрыто, было бы неправильно. Какая-то информация идет, и по программе [52 проектов] в целом, и по отдельным проектам, — сказал Соляник экологическому сетевому журналу «ЛИВЕНЬ. Living Asia». — Но нет детальной информации, а она необходима».