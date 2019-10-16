Новый закон Нью-Йорка выводит из тени сделки с недвижимостью

За последние два десятилетия покупатели из России и других бывших советских республик потратили сотни миллионов долларов на приобретение элитной недвижимости в Нью-Йорке, в основном на Манхэттене. (Eurasianet.org).

Штат Нью-Йорк внедряет новаторский закон для повышения прозрачности сделок с недвижимостью. Новые правила должны усложнить задачу желающим отмыть деньги путем покупки роскошных апартаментов в Нью-Йорке.

Состоятельные влиятельные лица из бывшего Советского Союза долгое время использовали компании-оболочки, зарегистрированные в виде обществ с ограниченной ответственностью (ООО), для покупки недвижимости на Манхэттене, часто производя оплату наличными деньгами. Это был законный способ сохранить в тайне имя покупателя недвижимости, позволявший отмывать незаконные доходы. Но подобные махинации в штате Нью-Йорк, похоже, канули в Лету.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо в сентябре подписал закон, требующий раскрытия сведений обо всех владельцах, менеджерах и агентах, связанных с ООО, которое участвует в предусмотренных данным законом видах сделок с недвижимостью в штате. Закон вступил в силу сразу после подписания. «Инициатива клептократии Института Хадсона» в Твиттере назвала закон «плохой новостью для клептократов, накапливающих богатство в пентхаусах Манхэттена».

Неясно, будет ли информация о собственнике ООО, раскрываемая государственным органам, в открытом доступе. Депутат парламента штата и соавтор закона Алессандра Бьяджи сообщила нью-йоркскому блогу о недвижимости, что эти сведения можно будет получить при помощи процедуры, предусмотренной Законом о свободе информации. Но некоторые юристы в сфере недвижимости считают, что лица, участвующие в сделках с ООО, будут через суды пытаться пресекать любые попытки разглашения этих данных.

Различные публикации с 2014 года говорят о том, что за последние два десятилетия покупатели из России и других бывших советских республик потратили сотни миллионов долларов на приобретение нью-йоркской элитной недвижимости, в основном на Манхэттене. Например, расследование New York Times в 2015 году выявило, что всего в одном многоэтажном здании, которое высится над Центральным парком Нью-Йорка, разные покупатели из Евразийского региона являлись фактическими владельцами 20 апартаментов общей стоимостью более 200 миллионов долларов. Подавляющее большинство покупок связано с ООО. Другое расследование в 2018 году показало, что среди тех, кто крупно заработал за счет следок в Нью-Йорке через принадлежащие евразийским олигархам подставные компании, была империя недвижимости Дональда Трампа.

Впрочем, интерес олигархов к нью-йоркской недвижимости в последние годы снизился. Тому есть ряд причин, в том числе растущая напряженность в отношениях между США и Россией, экономический спад в России, вследствие которого Кремль заставляет олигархов инвестировать внутри страны, а также введение высокого налога на сделки с недвижимостью в городе Нью-Йорк на сумму свыше миллиона долларов.

Леонид Рагозин, живущий в Риге журналист, в Твиттере назвал нью-йоркскую законодательную инициативу «шагом вперед». При этом он считает, что еще многое нужно сделать, чтобы Соединенные Штаты перестали быть местом для притока темных денег из Евразии. Рагозин также отметил, что правительство США заставляло маленькие страны, особенно Латвию, повысить прозрачность своего банковского сектора, но не проявляло такой же заинтересованности изменить собственные механизмы, создающие условия для отмывания денег, особенно «такие финансовые черные дыры, как штат Делавэр».